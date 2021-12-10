18% соискателей работы за границей имеют дело с мошенниками или не проверяют работодателей, - эксперт

По статистике, 18% соискателей работы имеют дело с мошенниками или не проверяют работодателей.

Найти работу за границей и адаптироваться в чужой стране после приезда – для многих украинцев это напоминает рискованную игру в рулетку. Только на первом этапе – поиска вакансии – 18% соискателей имеют дело с мошенниками или просто не проверяют работодателей, свидетельствует исследование, проведенное по заказу ассоциации компаний по трудоустройству за границей. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Приехать за границу и быть обманутым, остаться без заработной платы, денег и так далее. Это страх, который чаще всего сопровождает людей, которые едут в Польшу. И да, не будем скрывать, что такие ситуации порой имеют место. Насчет второго страха-это попасть к работодателю, который не корректно ведет документы. И потом работники сталкиваются с тем, что не могут оформить необходимые документы", – рассказывает Анна Джоболда, директор Департамента рекрутации компании Gremi Personal.

Специалисты рынка труда в Польше удивляются: украинцев не останавливает даже тот факт, что мошенники предлагают заоблачную оплату, которая не соответствует низкой квалификации истца.

Анна Джоболда объясняет:"Слышим от них:"я видел такое же объявление, но на высшую ставку". Они едут там, где им обещают. Но через некоторое время возвращаются к нам, потому что столкнулись там либо с невыплатой зарплаты, либо с тем, что им некорректно вели документацию и потом они не смогли продлить свое пребывание на территории Польши".