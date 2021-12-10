РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11454 посетителя онлайн
Новости ЭкономикаОбщество
924 10
работа (585) заробитчане (585)

18% соискателей работы за границей имеют дело с мошенниками или не проверяют работодателей, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

По статистике, 18% соискателей работы имеют дело с мошенниками или не проверяют работодателей.

Найти работу за границей и адаптироваться в чужой стране после приезда – для многих украинцев это напоминает рискованную игру в рулетку. Только на первом этапе – поиска вакансии – 18% соискателей имеют дело с мошенниками или просто не проверяют работодателей, свидетельствует исследование, проведенное по заказу ассоциации компаний по трудоустройству за границей. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Приехать за границу и быть обманутым, остаться без заработной платы, денег и так далее. Это страх, который чаще всего сопровождает людей, которые едут в Польшу. И да, не будем скрывать, что такие ситуации порой имеют место. Насчет второго страха-это попасть к работодателю, который не корректно ведет документы. И потом работники сталкиваются с тем, что не могут оформить необходимые документы", – рассказывает Анна Джоболда, директор Департамента рекрутации компании Gremi Personal.

Специалисты рынка труда в Польше удивляются: украинцев не останавливает даже тот факт, что мошенники предлагают заоблачную оплату, которая не соответствует низкой квалификации истца.

Анна Джоболда объясняет:"Слышим от них:"я видел такое же объявление, но на высшую ставку". Они едут там, где им обещают. Но через некоторое время возвращаются к нам, потому что столкнулись там либо с невыплатой зарплаты, либо с тем, что им некорректно вели документацию и потом они не смогли продлить свое пребывание на территории Польши".

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кто не рискует, тот не пьет шампанское
показать весь комментарий
10.12.2021 13:09 Ответить
На третій раз порозумнішають.
показать весь комментарий
10.12.2021 13:13 Ответить
второй вброс на эту тему за несколько минут )) страх остаться без народа, у его слуг растёт не по дням, а по часам ))
показать весь комментарий
10.12.2021 13:13 Ответить
Та й Рижий не взахваті.
показать весь комментарий
10.12.2021 13:15 Ответить
)) так и конопатые тоже.
показать весь комментарий
10.12.2021 13:18 Ответить
До того ж серед шахраїв є самі українці
показать весь комментарий
10.12.2021 13:13 Ответить
Серед моїх знайомих, які поїхали до Пільши на заробітки, я їх питав, виключно голосували за зеленського. Так що якшо їх "кинуть", то не бачу в цьому ніякого горя
показать весь комментарий
10.12.2021 13:15 Ответить
Те, кто голосовал за петю ещё в 2015 уехали и не возвращаются.
И вот ещё

https://censor.net › ... › Новости
Сотрудники "5 канала" уже несколько лет получают деньги по системе двойной бухгалтерии для уклонения от уплаты налогов - Цензор.НЕТ
показать весь комментарий
10.12.2021 13:27 Ответить
Как же там плохо живется. Только здесь Вам дадут честную ЗП)))))))
показать весь комментарий
10.12.2021 13:14 Ответить
А Слуги Урода не шахраї ? Или оно добрые самаритяне ?
показать весь комментарий
10.12.2021 13:16 Ответить
 
 