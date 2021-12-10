Новый глава Укртрансбезопасности в первый месяц работы получил 600% надбавки "за интенсивность"

Фонд заработной платы Евгения Зборовского за ноябрь составил около 170 тысяч гривен. 600% надбавки "за интенсивность труда" получил и его заместитель Никита Лагунин.

Руководитель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Евгений Зборовский в первый месяц работы на должности получил зарплату с надбавкой в 600% к своему окладу "за интенсивность труда". Об этом стало известно из документа, который оказался в распоряжении Фокуса. Чтобы проверить изложенную в нем информацию, мы отправили запросы в ведомство по поводу зарплат его руководства и полученные нами ответы подтвердили достоверность этих цифр.

Так, Кабинет министров принял решение о назначении главой Укртрансбезопасности Евгения Зборовского, который ранее победил в конкурсе на эту должность, 3 ноября 2021 года. И, судя по "Плановому расчету заработной платы руководства Государственной службы Украины по безопасности на транспорте" за ноябрь 2021 года, который оказался в распоряжении Фокуса, должностной оклад новоиспеченного чиновника за первый месяц работы в ведомстве составил 22 717 грн.

Также руководитель Укртрансбезопасности получил 4 089 грн надбавки за выслугу лет и 6 815 грн месячной премии. А вот надбавка "за интенсивность труда" Зборовскому составила 136 309 грн, то есть 600% от его должностного оклада.

Всего за ноябрь 2021 года новоиспеченный глава Укртрансбезопасности получил 169 931 грн зарплаты.

"Плановый расчет заработной платы руководства Государственной службы Украины по безопасности на транспорте"

Ответы Укртрансбезопасности на запросы Фокуса подтвердили достоверность информации о зарплате Зборовского и других руководителей ведомства.

Ответ Укртрансбезопасности на запрос Фокуса о зарплатах руководства

Ответ Укртрансбезопасности на запрос Фокуса о зарплатах руководства

Следует отметить, что, судя по ответу Укртрансбезопасности на один из запросов Фокуса, уже в декабре должностной оклад Зборовского составляет 29 400 грн. Благодаря 600% надбавкам "за интенсивность труда" (176400 грн) и за выслугу лет (5292 грн) чиновник за месяц может получить более 211 092 грн зарплаты.

Следует отметить, что 600% надбавки "за интенсивность труда" в ноябре получил и заместитель председателя Укртрансбезопасности Никита Лагунин. Его суммарная зарплата за месяц составила 206175 грн.

Справка: Государственная служба Украины по безопасности на транспорте — это центральный орган исполнительной власти, реализующий политику государства в сфере безопасности на автомобильном транспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном транспорте. Деятельность ведомства координирует Кабмин через Министерство инфраструктуры.

Напомним, правительство согласовало увольнение предыдущего руководителя Укртрансбезопасности — Егора Прокопчука — в сентябре 2021 года. Он написал заявление об уходе из ведомства по собственному желанию.

В апреле Прокопчук жаловался на проблемы с финансированием Укртрансбезопасности. Ведомство не могло оплачивать коммунальные счета, из-за чего в его офисах отключали свет с интернетом. Возглавлял Укртрансбезопасность Прокопчук с сентября 2020 года.