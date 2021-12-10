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Новости Политика Украины
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Укртрансбезопасность (56) Зборовский Евгений (3)

Новый глава Укртрансбезопасности в первый месяц работы получил 600% надбавки "за интенсивность"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Новый глава Укртрансбезопасности в первый месяц работы получил 600% надбавки

Фонд заработной платы Евгения Зборовского за ноябрь составил около 170 тысяч гривен. 600% надбавки "за интенсивность труда" получил и его заместитель Никита Лагунин.

Руководитель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Евгений Зборовский в первый месяц работы на должности получил зарплату с надбавкой в 600% к своему окладу "за интенсивность труда". Об этом стало известно из документа, который оказался в распоряжении Фокуса. Чтобы проверить изложенную в нем информацию, мы отправили запросы в ведомство по поводу зарплат его руководства и полученные нами ответы подтвердили достоверность этих цифр.

Так, Кабинет министров принял решение о назначении главой Укртрансбезопасности Евгения Зборовского, который ранее победил в конкурсе на эту должность, 3 ноября 2021 года. И, судя по "Плановому расчету заработной платы руководства Государственной службы Украины по безопасности на транспорте" за ноябрь 2021 года, который оказался в распоряжении Фокуса, должностной оклад новоиспеченного чиновника за первый месяц работы в ведомстве составил 22 717 грн.

Также руководитель Укртрансбезопасности получил 4 089 грн надбавки за выслугу лет и 6 815 грн месячной премии. А вот надбавка "за интенсивность труда" Зборовскому составила 136 309 грн, то есть 600% от его должностного оклада.

Всего за ноябрь 2021 года новоиспеченный глава Укртрансбезопасности получил 169 931 грн зарплаты.

Новый глава Укртрансбезопасности в первый месяц работы получил 600% надбавки за интенсивность 01

"Плановый расчет заработной платы руководства Государственной службы Украины по безопасности на транспорте"

Ответы Укртрансбезопасности на запросы Фокуса подтвердили достоверность информации о зарплате Зборовского и других руководителей ведомства.

Новый глава Укртрансбезопасности в первый месяц работы получил 600% надбавки за интенсивность 02

Ответ Укртрансбезопасности на запрос Фокуса о зарплатах руководства

Новый глава Укртрансбезопасности в первый месяц работы получил 600% надбавки за интенсивность 03

Ответ Укртрансбезопасности на запрос Фокуса о зарплатах руководства

Следует отметить, что, судя по ответу Укртрансбезопасности на один из запросов Фокуса, уже в декабре должностной оклад Зборовского составляет 29 400 грн. Благодаря 600% надбавкам "за интенсивность труда" (176400 грн) и за выслугу лет (5292 грн) чиновник за месяц может получить более 211 092 грн зарплаты.

Следует отметить, что 600% надбавки "за интенсивность труда" в ноябре получил и заместитель председателя Укртрансбезопасности Никита Лагунин. Его суммарная зарплата за месяц составила 206175 грн.

Справка: Государственная служба Украины по безопасности на транспорте — это центральный орган исполнительной власти, реализующий политику государства в сфере безопасности на автомобильном транспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном транспорте. Деятельность ведомства координирует Кабмин через Министерство инфраструктуры.

Напомним, правительство согласовало увольнение предыдущего руководителя Укртрансбезопасности — Егора Прокопчука — в сентябре 2021 года. Он написал заявление об уходе из ведомства по собственному желанию.

В апреле Прокопчук жаловался на проблемы с финансированием Укртрансбезопасности. Ведомство не могло оплачивать коммунальные счета, из-за чего в его офисах отключали свет с интернетом. Возглавлял Укртрансбезопасность Прокопчук с сентября 2020 года.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
Это бинго. А вы считайте копейки на коммуналку и еду , чернь
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10.12.2021 13:31
+19
Похож на какую-то барыгу, ой простите баристу или парикмахера из барбер-шопа

Был у нас уже такой ****** в жилеточке:
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10.12.2021 13:24
+16
Як вам таке покращення, 73% ЗЕбілоїдів?
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10.12.2021 13:26
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Правила форума Совет форумчан
уработался, бедняга.
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10.12.2021 13:22 Ответить
скорее ушатался
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10.12.2021 13:54 Ответить
73 % - ЭТО ваша ЗАСЛУГА !!!
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10.12.2021 17:49 Ответить
"Доплата за інтенсивність праці виплачується за виконану роботу, коли Є результат роботи (професійної діяльності)..... А результат є ?
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10.12.2021 13:24 Ответить
С точки зрения зеленой плесени - есть - угроблен оборонзаказ на современное вооружения для ВСУ.
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10.12.2021 13:30 Ответить
600% доплаты за "интенсивность"

он работал в 6 раз !!!!!!!!!!!! интенсивней обычного ?

Генри Форд нервно курит со своей "потогонной системой"
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10.12.2021 15:36 Ответить
в 6 раз интенсивнее грабил гос/бюджет )))
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10.12.2021 16:23 Ответить
Похож на какую-то барыгу, ой простите баристу или парикмахера из барбер-шопа

Был у нас уже такой ****** в жилеточке:
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10.12.2021 13:24 Ответить
чисто лакейская морда , интенсивно вылизал кому то ... пожинает плоды
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10.12.2021 14:34 Ответить
Он честный мент.
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10.12.2021 14:36 Ответить
Як вам таке покращення, 73% ЗЕбілоїдів?
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10.12.2021 13:26 Ответить
🤮
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10.12.2021 13:30 Ответить
Ми їх не прокормимо...
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10.12.2021 13:30 Ответить
Что бы прокормить таких прожорливых реформаторов страна ввела дополнительный налог в 1400 грн с каждого гектара земли, Из за таких ненасытных тварей чтобы поднять з п одной части медиков сокращают вторую половину медиков. Зашибись.
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10.12.2021 14:08 Ответить
Это бинго. А вы считайте копейки на коммуналку и еду , чернь
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10.12.2021 13:31 Ответить
И платите за одноразовый бесплатный пакетик 12 копее шт в АТБ
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10.12.2021 13:32 Ответить
більше податків різних прокормим
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10.12.2021 13:32 Ответить
- В мене законний вихідний, да (с)
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10.12.2021 13:37 Ответить
Це зарплата за 95-й квартал 2021 року )))
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10.12.2021 13:38 Ответить
При Порошенко, міністри,депутати ВР--одержували по 12-15 тисяч грн в місяць Вони самі пішли на це--бо більшість були не тільки фахівці а і патріоти. А зараз при владі зелений табун інородців який думає про своє ОСОБИСТЕ збагатчення Ну а лохам прихильникам 95 кварталу це подобається. В україні залишаться бідні пенсіонери, бандюки і пройдисвіті,та тупі і неосвідчені "особи"--Бо всі хто вміє працювати,має знання і розум--виїзжають за кордон. Це реальність,яку не хоче бачити "мудрий нарід".
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10.12.2021 13:45 Ответить
Я буду драться за двоих! Нет, за четверых! Нет за двенадцать! Разрешите идти выполнять долг, есть сэр!(с)
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10.12.2021 13:45 Ответить
Цензурных выражений нет....
Матюки и истерический хохот...
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10.12.2021 13:55 Ответить
В бюджете на 2022 год заложен прожиточный минимум для пенсионеров на уровне 2000гр. Это всё, что надо знать об этой народной власти! Пир на костях голодных пенсов !!!
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10.12.2021 13:57 Ответить
73% не в состоянии сделать выводы сравнивая их зарплаты и пенсии с зарплатой тех, кого они выбрали
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10.12.2021 14:48 Ответить
Ипанулись от вседозволенности и безнаказанности!
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10.12.2021 14:29 Ответить
В сказку попали !
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10.12.2021 14:30 Ответить
Это ОНО еще не возглавило схематоз!
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10.12.2021 14:30 Ответить
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10.12.2021 14:30 Ответить
А шо такое? с чего вы так раздухарились? поорадуйтесь за чело.. пардон, за этого поца, у него окончилась эпоха бедности. Скоро и до вас очередь дойдёт. Главное ведите здоровый образ жизни, что бы дожить до своей очереди.
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10.12.2021 14:33 Ответить
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10.12.2021 14:38 Ответить
Да уж!!!! Упахались вы там УСЕ!!!!!!
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10.12.2021 14:38 Ответить
Дык, на семечки и сигареты...
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10.12.2021 14:40 Ответить
Дерьмократия тут бессильна . Без хунты в Украине делов не будет.
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10.12.2021 14:41 Ответить
Ну а что вы все думали? Реформы дорогие! В нашем варианте : дорого есть, а вот собственно реформ нет
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10.12.2021 14:46 Ответить
Прав зольдат- это наше украинское супер ******** - говорить , что ЗП сто долларов , а выписывать себе 100000 долларов за интенсивность. Он что сексом занимается интенсивно или отбойщиком херачит? Он интенсивно сидит , допускаю, что интенсивнее @издит языком. Где бы себе найти подобную работу. За подобную интенсивность мы все всегда будем бомжами. Нужно , исключительно важную службу трансбеспеки , поголовно кастрировать ( что бы уменьшился аппетит ) и разогнать.
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10.12.2021 14:47 Ответить
Для простых украинцев эта свора скоро предложит....
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10.12.2021 14:57 Ответить
откуда эти ублюдки берут такие термины для надбавок?
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10.12.2021 14:50 Ответить
Путлер мечтает захватить украинское лизоблюдство и откармливать его ))))
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10.12.2021 14:55 Ответить
донька, лейтенант ВСУ, УБД, учасник майдану 27 сотня, 2014-2016 волонтер, інвалід.
оклад 2400грн, вся зарплата, з всіма надбавками 13000 грн.
оберігає життя цього ...ідатаса, так як і інших, таких самих.
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10.12.2021 14:57 Ответить
Кому ж це він так інтенсивно вилизував?
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10.12.2021 15:01 Ответить
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10.12.2021 15:20 Ответить
Інтенсивний покидьок...
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10.12.2021 15:22 Ответить
Дуже ппродуктивно пердів. Неймвірно цінний кадр.
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10.12.2021 15:42 Ответить
Тобто у якогось пересічного українця ЗП - мінімалка, тай й з тої ще податки забирають, щоб отакі от морди могли "інтенсивно працювати".
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10.12.2021 15:45 Ответить
просто интересно...в 6 раз интенсивнее .. это как? даже круглосуточно и без выходных и то не получается....ну в смысле если вдуматься а не просто украсть у бюджета ( а потом нет денег на пенсии и военным)...с*ки зажравшиеся... хоть бы один вдавился...
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10.12.2021 16:27 Ответить
 
 