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Новости За рубежом
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Байден (2373) НАТО (8911) переговоры (4647) Путин (29845) Bloomberg (178)

Некоторые страны Восточной Европы раскритиковали предложение Байдена по поводу переговоров с Россией, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Некоторые страны Восточной Европы раскритиковали предложение Байдена по поводу переговоров с Россией, - Bloomberg

Некоторые восточноевропейские страны подвергли критике идею президента Соединенных Штатов Джо Байдена о встрече представителей НАТО с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на дипломата одного из государств региона, название которого не уточняется.

По словам дипломата, который потребовал остаться анонимным, его правительство "разгневано и ищет немедленных разъяснений по поводу того, что именно планирует президент Джо Байден".

Другой собеседник издания предоставил больше деталей. По его словам, беспокойство стран восточного региона сосредоточено на том, "к каким уступкам могут привести переговоры с точки зрения политических гарантий и ограничений для свободы действий НАТО и его возможности осуществлять операции".

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Как утверждают источники журналистов, переговоры с Россией дадут президенту Владимиру Путину шанс "разделять и властвовать", посеяв раздор между США и Европой или же между членами Европейского Союза. Еще один дипломат предположил, что следует дождаться деталей по предлагаемым переговорам.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что планирует 10 декабря объявить о встрече, в которой примут участие представители России и "не менее четырех" основных союзников США по НАТО. О каких государствах речь идет, он не уточнил.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил журналистам, что до пятницы, 10 декабря, представители США и по меньшей мере четырех союзников по Альянсу намерены объявить о встрече на высоком уровне с делегацией России.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Саме країни Східної Європи розуміють що таке Московія , бо свого часу на власній шкурі відчули що таке "любовь братского русского народа " !!!)))
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10.12.2021 13:49
+4
Как всегда.. Есть " основные", а есть так.. "члены" Что то Байден не то сказал.. Мы то понимаем что он имел в виду Великобританию., Францию, Германию и Италию.. Так я предложу ему более подходящую группу _ Венгрия, Болгария, Греция ну и пускай будет та же Италия - вообще все пройдет как по маслу... Нужно что бы были подписанты Будапештского соглашения ( США, Великобритания) и страны восточной Европы - Польша, Литва, Румыния ... ( Эстония, Латвия, Словакия..) Подобными заявлениями США разваливают НАТО ..
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10.12.2021 13:49
+4
Хочется еще раз "посмотреть в глаза" долбодятлам, которые радовались, что в США пришел к власти бидон. Вы, лять, не понимаете, что леваки - это кабздец?
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10.12.2021 14:13
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Как всегда.. Есть " основные", а есть так.. "члены" Что то Байден не то сказал.. Мы то понимаем что он имел в виду Великобританию., Францию, Германию и Италию.. Так я предложу ему более подходящую группу _ Венгрия, Болгария, Греция ну и пускай будет та же Италия - вообще все пройдет как по маслу... Нужно что бы были подписанты Будапештского соглашения ( США, Великобритания) и страны восточной Европы - Польша, Литва, Румыния ... ( Эстония, Латвия, Словакия..) Подобными заявлениями США разваливают НАТО ..
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10.12.2021 13:49 Ответить
США уже забили на НАТО и создали AUKUS( Альянс в сфере безопасности AUKUS, заключенный Австралией, США и Великобританией), куда все ресурсы пойдут.
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10.12.2021 14:23 Ответить
Саме країни Східної Європи розуміють що таке Московія , бо свого часу на власній шкурі відчули що таке "любовь братского русского народа " !!!)))
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10.12.2021 13:49 Ответить
судя по всему,у Байдена весь пыл,перешёл в маразм.
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10.12.2021 14:07 Ответить
_Да падла это, псина кремля, уже всё совершенно ясно Ну может плуги ещё не догнали - ну так на то они и плуги.
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10.12.2021 16:19 Ответить
Войска США вышедшие из Афгана надо где то пристроить...Украина лучший вариант...,премьер Британии тоже не против такого варианта...
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10.12.2021 14:10 Ответить
Слова Байдена ,что воевать за Украину он не будет объясняются просто - нечем ему в случае чего в Европе воевать ,а контингент спешно выведенный из Афгана ещё надо переоснащать ,перевооружать и заново учить боевым действиям ,а не антипартизанской войнушке,поэтому США и кинули все свои броневички Талибану ,нигде кроме антипартизанских поездок между блокпостами в оккупированных районах их применить невозможно ,В первом же бою эти по сути джихад-пикапы переростки под смех противника просто сожгут ,так что тащить их назад в США и Европу было было без толку + этот хлам дешевле даже затраченного авиакеросина в случае их вывоза
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10.12.2021 17:39 Ответить
У кого то есть иллюзии насчет Бидона? Вы дмаете, он в контрах с путиным? Щас!
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10.12.2021 14:12 Ответить
Хочется еще раз "посмотреть в глаза" долбодятлам, которые радовались, что в США пришел к власти бидон. Вы, лять, не понимаете, что леваки - это кабздец?
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10.12.2021 14:13 Ответить
А кто союзник РАБссии? ХАМАС Хездолла?или Армения с Белорашей Лукашеску?
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10.12.2021 14:13 Ответить
Дед Бидон, пацан микрон ну и еще несколько подобных фриков, готовых "крепко жать руку и обнимать" ху..ла.
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11.12.2021 09:32 Ответить
И кто это такой храбрый чтобы перечить Америке? Разгневан, потребовал разъяснений... и потребовал остаться анонимным... ну ясно.
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10.12.2021 14:13 Ответить
Вот пусть страны Восточной Европы и покажут себя и продемонстрируют свой голос в принятии ключевых решений, а не ждут пока за них "порешают" и пойдут на очередные уступки распоясавшемуся бункерному сидельцу, который уже в тупую шантажирует всех ядерным оружием и "то ли нападу, то ли нет, то да, то нет". Вообще какое-то странное обсуждение непонятных вопросов честно говоря : Расися требует от всех безопасности, а то они наносят ядерные удары по ком-то, а вот насчёт той же безопасности всех соседей как-то молчок...
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10.12.2021 14:16 Ответить
Байдена экономика первая в Мире 25 %...у Путлера 1,5% ..Байден отдаст мавзолейному мудаку свои 12 % и будет паритет...
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10.12.2021 14:16 Ответить
А как тут некоторые на дементного Бидона молились!
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10.12.2021 14:18 Ответить
Есть инфа что США испытали в пустыне Невада совершенно секретный истрибитель 6-го поколения...,кажуть глава Пентагона Ллойд Остин остался доволен результатами тестового полета...

Та брешуть американцы.. .круче РАБссиянско-индийского СУ-57 аналоГовнет...
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10.12.2021 14:22 Ответить
Если самое приближенное лицо после телеф разговора ничего не может сказать о том доволен ли результатами зеленский, ссылаясь на ёперный театр с футболом, ТО это значит что Зеля был вообще не внастроении и ни с кем не хотел разговаривать. Да и по ходу самих переговоров он вполне мог увидеть доволен зеленский или нет, соскакивание с этого вопроса ведущей говорит о том что Ермак не хочет сам озвучивать провал переговоров. То есть то, что некоторые трезвомыслящие анлитики считают, что бидон требовал сдать Донбасс( пойти на уступки путину), это так и есть.
Зеленский Ермак пока думают как это преподнести украинцам, как проталкивать сдачу Донбасса выполняя минские соглашения по формуле штанмайера как этого потребовал Байден от Зеленского в ходе разговора.
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10.12.2021 15:36 Ответить
это как понимать? блохи не довольны собакой? и да это прибалты, в гугле ищите, больше всех эстония возмущается
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10.12.2021 18:46 Ответить
Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії. Треба ставити питання так : путлер має повернути Україні крим та донбас.Також путлер має вернути грузії абхазію , а молдові- придністровя.
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10.12.2021 19:32 Ответить
 
 