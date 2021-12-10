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вакцина (3815) выплаты (538) Минэкономразвития (624) Дія (353)

Утвержден перечень компаний, в которых можно будет потратить "тысячу Зеленского", - Минэкономики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Утвержден перечень компаний, в которых можно будет потратить

Чтобы воспользоваться "тысячей для вакцинированных", украинцы могут сгенерировать виртуальную банковскую карту в приложении "Дія", а также получить реальную карту у банков-партнеров программы "єПідтримка".

Об этом телеканалу Дом сообщил директор департамента регуляторной политики и предпринимательства Министерства экономики Александр Палазов, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что идеология программы "поддержка" включает две основные цели. Первая – финансовая помощь наиболее уязвимым категориям бизнеса, пострадавшим от карантинных ограничений. Вторая – стимулирование населения к вакцинации.

"То есть финансовая помощь оказывается предпринимателям путем стимулирования спроса. Человек получает бесплатную услугу, а бизнес получает деньги от государства", — пояснил Палазов.

По его словам, в отношении "вакцинальной тысячи" есть несколько требований к гражданам. Гражданин должен быть совершеннолетним, вакцинированным двумя дозами, зарегистрированным в приложении "Дія" (где сгенерирован его "зеленый" сертификат).

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"Человек заходит в приложение, выбирает эту услугу, открывает виртуальный счет в банке. То есть его "Дія" переадресовывает на банк-партнер, который подписал с "Дією" договор. На протяжении краткого времени этот счет открывается, и происходит подтверждение. После этого человеку больше ничего не нужно делать. Он ожидает сообщения, что заявка принята, а потом, что деньги пришли на его карту. И он идет рассчитываться в указанные компании, виды бизнеса, предусмотренные постановлением Кабмина", — уточнил Палазов.

Он добавил, что банковскую карту можно открыть в приложении "Дія" виртуально, а можно обратиться в банки, "и получить эту карту предварительно".

"Также будет опция получить твердую, то есть невиртуальную карту. Это уже будет зависеть от банка, который будет предлагать свои услуги", — уточнил Палазов.

"Утвержден список MCC-кодов (MCC, Merchant Category Code)ов. Это банковский инструмент, который привязывается к терминалу компании, и он подтверждает, что компания осуществляет именно ту деятельность, к которой привязан МСС-код. Например, если это кинотеатр, то по этому коду через POS-терминал можно проверить — если у него есть такой код, значит, он осуществляет свою деятельность по трансляции кинофильмов", — заключил Палазов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+34
Это даже не обсуждается.

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10.12.2021 13:44
+22
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10.12.2021 13:39
+21
Почему деньги из бюджета, т.е. и мои деньги, которые я всю жизнь туда отдаю, получает только гражданин Украины, зарегистрированный в "Дие"? У нас что, по Конституции положено регистрироваться в "Дие"? Или при рождении выдается смартфон с приложением и это обязательство гражданина?
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10.12.2021 13:50
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Правила форума Совет форумчан
Можна сходити на вечір 95 кварталу..
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10.12.2021 13:33 Ответить
Купить спочатку бабусі смартфон.
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10.12.2021 13:36 Ответить
- есть галстук "Мечта ударника", толстовка-гладковка, гипсовая статуэтка "Купающаяся колхозница" и дамские пробковые подмышники "Любовь пчел трудовых".

Под нажимом государственного пресса трещит финансовая база и Лейбедева, и Пьятницы, и владельцев музыкальной лжеартели «Там бубна звон».(с)
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10.12.2021 15:17 Ответить
А можно пропить?
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10.12.2021 14:05 Ответить
А, прошу прощения, в жопу зебилу можно штуку воткнуть? Спроашиваю, чисто как поклонник сериала
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10.12.2021 14:19 Ответить
Им, жоооппоорожденным штука войдет и мелочью, ..
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10.12.2021 14:37 Ответить
"жоппоорожденным"-не возражаете, я воспользуюсь?
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10.12.2021 14:48 Ответить
не брезгуете? и не тратьтесь на киву - пакуйте его силосом
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10.12.2021 15:05 Ответить
№1. Студія 95й Квартал?
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10.12.2021 13:34 Ответить
Это даже не обсуждается.

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10.12.2021 13:44 Ответить
А що так жідєнько, убоге? Чи то все, вже нема чим срати? Просрались зебуїни, одна жижа залишилась...
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10.12.2021 14:46 Ответить
Прийдется обратиться к ******** что-бы порахував.
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10.12.2021 14:34 Ответить
А кому зебилы еще могут обратиться? Сами не в состоянии из-за тупизны, остается только к ******** и подобным, на большее у них нет мозгов.
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10.12.2021 14:59 Ответить
№2. Ресторан Велюр ?
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10.12.2021 13:57 Ответить
😀 понятно...значит ФОП в маленьком книжном магазине не получит ни шиша...
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10.12.2021 13:35 Ответить
А чому магазини секондхенду не будуть включені у список? Чи такі магазини якраз на коні.
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10.12.2021 13:38 Ответить
Уважно читаэмо текст - там зазначено , що платіжні банківські термінали, які встановлені і в книжкових магазинах мають МСС код, за яким банк перевіряє, чи зареєстрована за ним категорія продаж книжок.... якщо так - то дасть можливість розплатитися зеленською тисячою!
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10.12.2021 13:44 Ответить
а от якщо підприємницька діяльність здійснюється какртками приват-банку то тут буде облом... легалізуйтеся!
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10.12.2021 13:46 Ответить
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10.12.2021 13:39 Ответить
У радиолюбителей есть еще код ДЛБ и ЩЬЬ.
С ДЛБ все поняли, это как раз характеризует найвелычнишого говноралиссимуса, а ЩЬЬ - прошу заменить оператора. Тоже относится к ЗЕленой шмаркле, давно пора.
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10.12.2021 15:03 Ответить
...руководство государства перебралось в ведомственный спортзал, чтобы полюбоваться там выдающейся физической формой самого влиятельного мирового лидера современности.

Делать все равно было больше нечего, потому что все уже было сделано. Впервые за 30 лет субъектность Украины достигла высшей точки за всю историю страны. Джерело: https://censor.net/ua/r3304362
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10.12.2021 13:45 Ответить
Зайшов тільки що до привату - ще немає картки такої... як же вже 300 000 осіб вдалося відкрити картки зазделегідь? Приват пише з цього приводу

Українці зможуть відкрити цифрову картку єПідтримка за два кліки у Приват24

Українці, які мають «зелений» COVID-сертифікат у застосунку Дія, зможуть відкрити спеціальну цифрову картку єПідтримка для зарахування державної допомоги. Це можна буде зробити за кілька кліків у мобільному банку Приват24.

Як повідомив ПриватБанк, для оформлення такої картки у Приват24 треба зайти у вкладку «Гаманець», натиснути меню «Додати» та вибрати картку єПідтримка. Після підписання заяви на відкриття картки залишиться натиснути кнопку, щоб відправити дані в Дію.

Для зарахування суми допомоги з 19 грудня достатньо в мобільному застосунку Дія подати заяву на отримання 1000 грн, вибрати номер картки для виплати допомоги та надати згоду на обробку персональних даних згідно із законом.

За умовами програми, картка єПідтримка діятиме 4 місяці з дня отримання коштів.

Отримувач допомоги може витратити її на безготівкову оплату послуг у сферах культури, фізичної культури і спорту, внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом, а також для придбання книжок у книжкових магазинах на території України.
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10.12.2021 13:48 Ответить
а есть компания которая разобьет эту тысячу по гривне в металле и затолкает ее зеле в отсек ручного управления?
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10.12.2021 13:49 Ответить
Пусть засунет эту тысячу себе в жопу.
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10.12.2021 13:49 Ответить
Он только слово срака понимает.
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10.12.2021 13:51 Ответить
Почему деньги из бюджета, т.е. и мои деньги, которые я всю жизнь туда отдаю, получает только гражданин Украины, зарегистрированный в "Дие"? У нас что, по Конституции положено регистрироваться в "Дие"? Или при рождении выдается смартфон с приложением и это обязательство гражданина?
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10.12.2021 13:50 Ответить
в Дию можно зайти і з компютера... як сгенеровати сертифікат так і користуватися банківською карткою... чому ні? на сайті цензору з чогось можливість писати є?
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10.12.2021 13:52 Ответить
Порівняли сайт Цензора і додаток Дія! На сайті я з власної волі і не за мої кошти він розроблявся, сайт не вимагає від мене всі мої дані і не манипулює мною на виборах. А в Дію мене змушують входити, щоб отримати свої (тобто бюджетні) кошти, є вакцинація, є громадянство України - все, умови виконано. Законом не передбачено членство у Дії. Повинна бути альтернатива, і з першого дня. Це - злочин, поділяти на Дієвіків і решту.
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10.12.2021 14:03 Ответить
тобто ви вважаєте, що ті дурні, що накупили сертифікатів по 5 000 грн теж повинні її отримати ? В більшості людей похилого віку бабафони - з застарілими андроїдами.. та що казати, в мене теж застаріла ленова з 4 андроїдом... не дію не приват непідтримує.. але ж це не біда, коли є в другої половинки яблуко погризине, або в внуків та правнуків...
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10.12.2021 14:09 Ответить
Це все персональне. І не в тому справа, у людини потрібна бути свобода вибору, а не марширування по колу під нагайку. Мені Вас жаль.
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10.12.2021 14:17 Ответить
У людей старшего поколения может и не быть компуктера, а тем более смартфона и "сгенерировать сертификат" для этих людей, которых море, непонятные вещи и они и не должны во всём этом разбираться. Неужели это не ясно?
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10.12.2021 14:04 Ответить
Посмотреть кино, концерт, почитать книжку миожно на компьютере бесплатно.. Зачем бюджет ные деньги тратить непонятно на что.
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10.12.2021 14:06 Ответить
не ві книги однаково корисні....для когось камасутра буде відкриттям, для когось якісь сторінки історії, або технічна література... Так, більшість книжок можна скачати, але, вважаю, що треба поважати працю авторів.... Доречі, а чи є запобіжник не купувати російські книги, російських видань? От де діра - майже більшість книг російських видань та авторів!
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10.12.2021 14:13 Ответить
російські книжки принципово не купую! росія окупант!
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10.12.2021 14:14 Ответить
80летним найдут другой способ и другие цели.
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10.12.2021 13:57 Ответить
Вы тоже, как и солнцеликий, гордитесь за то, что будет в будущем? А 40-летним можно альтернативу уже в настоящее время? Или у нас в стране 18-79 летние - все члены Дии?
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10.12.2021 14:07 Ответить
Якщо уважно прочитати написане, то тут явно вбачається таке явище як відкат. Новою владою, після Зеленського що до цієї махінації буде відкрито що до Зеленського ще одну чергову кримінальну справу.
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10.12.2021 13:58 Ответить
а хорошо бы после каждой такой кампании в списке... в скобочках писать чьё это счастье)))
ну чтобы знать конкретное литсо... кому точно помогает вовина/тыща)))))
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10.12.2021 13:58 Ответить
От чого Ви знущаєтесь над IQ циркового пуделя?! Його обрали завезені мексиканці?
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10.12.2021 14:02 Ответить
Игорь Валерьевич придумает еще вам и не такое МММ.....
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10.12.2021 14:04 Ответить
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10.12.2021 14:06 Ответить
Разрушить свою генетику в обмен на возможность сходить в кино ?
Это серьёзно ?
За кого они считают людей - за полных идиотов ?
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10.12.2021 14:10 Ответить
Да.
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10.12.2021 14:43 Ответить
"Тисяча Зеленського": виплати за вакцинацію можна використати на внутрішні перельоти МАУ(с) *****...
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10.12.2021 14:12 Ответить
По заголовку заинтересовался, вошёл а тут - везде жопа, жопа в общем полная жопа Предупреждать же надо, что это сайт жопошников. Тьфу - вонфет
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10.12.2021 14:13 Ответить
"Генерировать" какие-то виртуальные коврижки на условиях коррупционного правительства могут только полные дегенераты.
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10.12.2021 14:14 Ответить
Утвержден перечень компаний - которым вы должны отнести эту 1000.
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10.12.2021 14:21 Ответить
Тысяча зеленского ????

Он со своего счёта раздаёт деньги, или все таки с казны страны ???
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10.12.2021 14:29 Ответить
Приятно, когда государство заботится о сознательных гражданах.
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10.12.2021 14:42 Ответить
Человек заходит в приложение, выбирает эту услугу, открывает виртуальный счет в банке. Источник: https://censor.net/ru/n3304497
Какую услугу?
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10.12.2021 14:42 Ответить
Где взял неЛох эту «тысячу»? Заработал в кабаке Голубая устрица ..играя членом на рояле ?
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10.12.2021 14:55 Ответить
Велике крадивныцтво 2.0 в Дии
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10.12.2021 14:59 Ответить
Серед списку є МАУ. Ну хто б сумнівався, що бєняфіціар і тут нагріється.
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10.12.2021 15:08 Ответить
"я вам ваше, вам же и подгоню"
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10.12.2021 16:04 Ответить
Озвучьте сумму отката для включения своей компании в список. Может еще кто подтянется к осчастливленным.
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10.12.2021 16:07 Ответить
Или в список включают только слуг и "неолигархов", типа Каломойского и Ахметова?
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10.12.2021 16:09 Ответить
Що потрібно зробити на мою думку:

1. Зробити перелік по регіонах тих закладів і компаній (які мають право на надання даного виду послуг і отримання коштів) які найбільше допомагають армії і волонтерам.
2. Запостити по всіх соцмережах заклик щоб люди витрачали цю свою 1000 тільки в цих закладах.
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10.12.2021 16:17 Ответить
Ох и нае..лово)) Даже рыги сейчас смотрят на это все с открытыми ртами))
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10.12.2021 16:20 Ответить
Так где, млять, перелик?
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10.12.2021 16:33 Ответить
Сегодня тысячей можно только жопу вытереть.
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10.12.2021 16:56 Ответить
 
 