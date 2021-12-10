Утвержден перечень компаний, в которых можно будет потратить "тысячу Зеленского", - Минэкономики
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Чтобы воспользоваться "тысячей для вакцинированных", украинцы могут сгенерировать виртуальную банковскую карту в приложении "Дія", а также получить реальную карту у банков-партнеров программы "єПідтримка".
Об этом телеканалу Дом сообщил директор департамента регуляторной политики и предпринимательства Министерства экономики Александр Палазов, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что идеология программы "поддержка" включает две основные цели. Первая – финансовая помощь наиболее уязвимым категориям бизнеса, пострадавшим от карантинных ограничений. Вторая – стимулирование населения к вакцинации.
"То есть финансовая помощь оказывается предпринимателям путем стимулирования спроса. Человек получает бесплатную услугу, а бизнес получает деньги от государства", — пояснил Палазов.
По его словам, в отношении "вакцинальной тысячи" есть несколько требований к гражданам. Гражданин должен быть совершеннолетним, вакцинированным двумя дозами, зарегистрированным в приложении "Дія" (где сгенерирован его "зеленый" сертификат).
"Человек заходит в приложение, выбирает эту услугу, открывает виртуальный счет в банке. То есть его "Дія" переадресовывает на банк-партнер, который подписал с "Дією" договор. На протяжении краткого времени этот счет открывается, и происходит подтверждение. После этого человеку больше ничего не нужно делать. Он ожидает сообщения, что заявка принята, а потом, что деньги пришли на его карту. И он идет рассчитываться в указанные компании, виды бизнеса, предусмотренные постановлением Кабмина", — уточнил Палазов.
Он добавил, что банковскую карту можно открыть в приложении "Дія" виртуально, а можно обратиться в банки, "и получить эту карту предварительно".
"Также будет опция получить твердую, то есть невиртуальную карту. Это уже будет зависеть от банка, который будет предлагать свои услуги", — уточнил Палазов.
"Утвержден список MCC-кодов (MCC, Merchant Category Code)ов. Это банковский инструмент, который привязывается к терминалу компании, и он подтверждает, что компания осуществляет именно ту деятельность, к которой привязан МСС-код. Например, если это кинотеатр, то по этому коду через POS-терминал можно проверить — если у него есть такой код, значит, он осуществляет свою деятельность по трансляции кинофильмов", — заключил Палазов.
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Под нажимом государственного пресса трещит финансовая база и Лейбедева, и Пьятницы, и владельцев музыкальной лжеартели «Там бубна звон».(с)
С ДЛБ все поняли, это как раз характеризует найвелычнишого говноралиссимуса, а ЩЬЬ - прошу заменить оператора. Тоже относится к ЗЕленой шмаркле, давно пора.
Делать все равно было больше нечего, потому что все уже было сделано. Впервые за 30 лет субъектность Украины достигла высшей точки за всю историю страны. Джерело: https://censor.net/ua/r3304362
Українці зможуть відкрити цифрову картку єПідтримка за два кліки у Приват24
Українці, які мають «зелений» COVID-сертифікат у застосунку Дія, зможуть відкрити спеціальну цифрову картку єПідтримка для зарахування державної допомоги. Це можна буде зробити за кілька кліків у мобільному банку Приват24.
Як повідомив ПриватБанк, для оформлення такої картки у Приват24 треба зайти у вкладку «Гаманець», натиснути меню «Додати» та вибрати картку єПідтримка. Після підписання заяви на відкриття картки залишиться натиснути кнопку, щоб відправити дані в Дію.
Для зарахування суми допомоги з 19 грудня достатньо в мобільному застосунку Дія подати заяву на отримання 1000 грн, вибрати номер картки для виплати допомоги та надати згоду на обробку персональних даних згідно із законом.
За умовами програми, картка єПідтримка діятиме 4 місяці з дня отримання коштів.
Отримувач допомоги може витратити її на безготівкову оплату послуг у сферах культури, фізичної культури і спорту, внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом, а також для придбання книжок у книжкових магазинах на території України.
ну чтобы знать конкретное литсо... кому точно помогает вовина/тыща)))))
Это серьёзно ?
За кого они считают людей - за полных идиотов ?
Он со своего счёта раздаёт деньги, или все таки с казны страны ???
Какую услугу?
1. Зробити перелік по регіонах тих закладів і компаній (які мають право на надання даного виду послуг і отримання коштів) які найбільше допомагають армії і волонтерам.
2. Запостити по всіх соцмережах заклик щоб люди витрачали цю свою 1000 тільки в цих закладах.