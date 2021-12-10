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Путин не упустит возможности напасть на Украину, какими бы санкциями не угрожали, - евродепутат Террас

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Путин не упустит возможности напасть на Украину, какими бы санкциями не угрожали, - евродепутат Террас

Эстонский депутат Европарламента Рихо Террас считает, что президент России Владимир Путин не упустит возможности напасть на Украину, какими бы санкциями ему ни грозили.

Об этом Террас заявил в эфире Delfi, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, Россия выбрала благоприятное время для подготовки вторжения: во Франции скоро выборы президента, в Германии происходит смена канцлера, а президент США, по мнению депутата, не проявил себя с сильной стороны.

"Желание России навязать свою повестку дня сегодня больше, чем в предыдущие годы. Этому предшествовали долгие приготовления. Ситуация тоже благоприятная. Франция находится в состоянии предвыборной борьбы, в Германии нет канцлера, президент США также не проявил себя с сильной стороны. Уже начиная с лета Россия занимается эскалацией в различных регионах. В Европе, например, сейчас говорят о ценах на электроэнергию, на которую также очень явное влияние оказал Владимир Путин. В последние недели в центре внимания находится Беларусь, и это тоже было организовано с целью изменения архитектуры безопасности ЕС под себя, ведь что Путин считает, что он может это сделать", - сказал Террас.

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"У границ Украины явно идет подготовка к военной операции. Я не верю — какими бы санкциями ни грозили Путину, — что он упустит возможность вторгнуться в Украину. Мое внутреннее чувство подсказывает, что грядет война", — сказал Террас.

По мнению депутата, у РФ есть ряд целей в Украине, которые она надеется достичь силой. Если Кремль будет знать, что вмешательства Запада не будет, то 100 000 человек на Донбассе явно нацелены на соединение с временно оккупированным Крымом, считает он.

"Возможно, своим поведением последних лет Россия в какой-то времени научила Запад. И войну в Грузии можно было предположить за полгода до ее начала. Нападение на Украину тоже казалось чем-то нереальным, но первые признаки можно было заметить уже в декабре 2013 года. Тогда мы ничего не смогли с ними поделать. Цель России не ограничивается ближним зарубежьем, она хотят перестроить всю архитектуру безопасности таким образом, чтобы Россия имела влияние на своих соседей и располагала буферной зоной, чтобы в странах Балтии не было военного присутствия ни НАТО, ни США",- пояснил он.

Террас считает, что Путин хочет изменить архитектуру безопасности Европы под себя – чтобы Россия имела влияние на соседей, обладала буферной зоной, а в странах Балтии не было военного присутствия НАТО и США.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Кловану это расскажи.
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10.12.2021 13:51
+11
Лично мое мнение, что если ***** действительно нападет, то Украину сдадут и Европа схавает, как было в свое время у Гитляра. Ну а реальная 3я мировая начнется, только если он потом попрет на Пильшу, страну ЕС... Кстати с Польши именно все и началось, 1 сентября 1939
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10.12.2021 13:52
+9
правління ЗЕ-лоха - останній шанс для Путіна захопити Україну.

вікно можливостей скорочується у часу катастрофічно -
з "клієнта знімають гіпс, шеф всьо пропало...." !
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10.12.2021 13:53
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Кловану это расскажи.
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10.12.2021 13:51 Ответить
Клован потеет маечку -

ему некогда
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10.12.2021 13:55 Ответить
Лично мое мнение, что если ***** действительно нападет, то Украину сдадут и Европа схавает, как было в свое время у Гитляра. Ну а реальная 3я мировая начнется, только если он потом попрет на Пильшу, страну ЕС... Кстати с Польши именно все и началось, 1 сентября 1939
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10.12.2021 13:52 Ответить
ИМХО, если ХЛо нападет войсками, то это будет блицкриг на неделю, с установлением ватного правительства в городах. Потом войска хла планируют быстро свалить на рф, что бы нато не успело зареагировать.
Задача для патриотов- недать войскам хла быстро свалить на рф ..
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10.12.2021 14:15 Ответить
нужно оценить вероятность: после запуска сп2 и устранения косяков в его тестовой эксплуатации, ***** есть смысл пойти в наглую и напасть только с целью полностью разрушить газотранспортную систему Украины. отключат ли потом сп2, как все щас угрожают, сев всей европой на приличную мель?
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10.12.2021 14:31 Ответить
Тоесть, тут на территории суверенного государства Украина будут убивать людей, а гейропейцы будут смотреть, выражать обеспокоенность и дальше покупать газ и нефть по трубам?
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10.12.2021 14:35 Ответить
печалько, но так и будет. они сами уже практически полностью, загнали себя в ловушку по путях поставки газа и нехти и её осталось только захлопнуть. нынешнее поколение европейских руководяг, ***** скупил пачками, в годы жирных нулевых. теперь платежом своих обеспокоенностей они и красят эти свои долги. убивать то будут людей не в их государствах. а то чем это грозит им завтра, сегодня они не думают.
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10.12.2021 14:44 Ответить
почему все сбрасывают со счетов вопрос-- а что будет когда Путина не станет???? что есть точные данные что он проживет 100-120 лет??? нет такого... так почему Путин путин ..тут вопрос что думают в Небесной Канцелярии на сей счет?!
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10.12.2021 14:45 Ответить
Тому скидають що "лєнін сєгда маладой " (( здохне один ху@ло , кацапи оберуть собі іншого ; "для них усіх " Крим нє бутєрброд"
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10.12.2021 15:10 Ответить
На Польшу пуйло не попрёт никогда.
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10.12.2021 15:40 Ответить
Какой же ты болван... На Польшу они напали ещё до Украины, в 2010!
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10.12.2021 17:10 Ответить
правління ЗЕ-лоха - останній шанс для Путіна захопити Україну.

вікно можливостей скорочується у часу катастрофічно -
з "клієнта знімають гіпс, шеф всьо пропало...." !
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10.12.2021 13:53 Ответить
Зараз не 14 рік. Поїзд вже пішов.
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10.12.2021 13:57 Ответить
В северний паток вкладено надто багато...не панікуйте
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10.12.2021 13:57 Ответить
СП2 ничто,по сравнению с НАТО и водой в Крым.
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10.12.2021 14:25 Ответить
Для кого нішто? Для вас? Ви скільки грошей вклали в сп2? А є тєла прібліжонньіє які вклали невообразимі суми і тепер хочуть мати профііт! А крим і крисчани їм до лампочки зі своїми проблемами...якось так
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10.12.2021 14:29 Ответить
без воды Крым лет через 10-ть упадет к ногам Украины сухим листиком
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10.12.2021 15:28 Ответить
Крим впаде і це правда, крисчани будують вихзджати, але головне їх до нас не брати, щоб не зробили і тут Крим. Хай їдуть на Московію, десь за Урал, бо на Москві поселилися узбеки, таждики і чеченці і то їх столиця, для них її побудували хани орди.
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10.12.2021 16:04 Ответить
Ясен перец, что желание есть! Смотрит на нашего верховного уклониста, а тот - то в тренажёрке, то под кайфом, то на днюхе ......
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10.12.2021 13:58 Ответить
У путина - ***** ,была возможность в 14-15 годах ,он попробовал ,но получив по рылу ,решил ну его нах а теперешние понты это всего лишь понты для дурачков на Западе и ВСЁ .
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10.12.2021 14:04 Ответить
Не читай советских газет и не смотри ватных мультиков гиперзвук у них только в парашах на дворе ,когда они просераются ...
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10.12.2021 14:50 Ответить
у україни слабие позиции,єто как сказать, сдача ураїни штатамі,автоматично дозволить китаю зайти в тайвань, шо автоматично сдвинет штати с позиции №1 в мире в угоду китаю.....
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10.12.2021 15:48 Ответить
ага у них и танк армата с сортиром є и истребители 5 поколения....
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10.12.2021 15:43 Ответить
Бені МАY vже літаки приготyvаv на Mальдіvи для Зелені на кінець грyдня, так шо оsь так готyютьsя vоюvати, а 73% барніv vиборціv кинyть
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10.12.2021 14:31 Ответить
Мне кажется что цель Путина не оккупировать всю Украину ( это ведь огромная территория) и на широкомасшабную оккупацию у России не хватит ни людей ни средств, я уже молчу о партизанском движении которое будет очень активным. Главная цель чтобы к власти в стране пришли проросийские силы вроде ОПСЖ и сформировали парламентское большинство... В принципе это реально, если учесть что 73 процента голосовавших за Зе, за Пороха голосовать не будут ниприкаких обстоятельствах, есть большая вероятность, что вся эта огромная электоральная масса в случае открытой войны с Россией перейдет к ОПСЖ, которые будут выступать под лозунгом " Главное прекратить войну, любыми переговорами, перестаньте стрелять" и т.д................. Только Порох может это остановить, но у него мало электорального ресурса и просто огроменный антирейтинг....................
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10.12.2021 14:44 Ответить
Если бы путя напал,то это было хорошо. Это разрушит расию. И завершит тягомотину с Донбассом. Я думаю,что Украина выстоит и сама потом анексирует дополнительные территории в качестве компенсации. Весь мир будет помогать. А Китай предаст расию ради своих земельных интересов.
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10.12.2021 14:45 Ответить
Треба як завжди розглядати найгірший сценарій і робити планування щодо нього.
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10.12.2021 14:58 Ответить
Лично мое мнение, так уже задрали своим"путин нападьот", скорее всего зебуба с пуйлом договоряться пострелять и под шумок введут и там и тут военное положение, а то быдло не хочет процедуру принимать
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10.12.2021 15:51 Ответить
Спасти Украину может только демонтаж олигархии и демократизация. Чтобы народ, который более 90% проголосовал за независимость чувствовал себя хозяином в своей стране.

Начинать надо с того, чтобы у нас выборы стали демократическими вместо олигархических.
Что для этого нужно сделать я не раз писал в комментариях ранее.

А пока хозяйничают выродки олигархи и их ставленники.
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10.12.2021 16:46 Ответить
 
 