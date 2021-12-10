Без помощи Запада Украина не устоит против полномасштабного вторжения России, - начальник ГУР Буданов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что если Россия все же решится на вторжение в Украину, то ВСУ не смогут без помощи Запада отразить наступление.
Об этом он заявил в комментарии The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
По его словам, сейчас ресурсов наших вооруженных сил хватает для ведения окопной войны, однако этого мало для отражения вторжения по всем направлениям.
"К сожалению, на данном этапе Украине нужно быть объективной. Если начнется полномасштабное вторжение России, у нас будет недостаточно военных ресурсов для его отражения без поддержки западных сил", – сказал генерал ГУР МО.
Буданов отметил, если вероятное вторжение действительно начнется с авиаударов и ракетных обстрелов по складам боеприпасов, штабам и войскам, то ВСУ будут выведены из строя очень быстро, а руководство потеряет возможность коммуникации и не сможет поставлять фронт. В такой ситуации театр военных действий может лечь на командиров на местах.
"Они будут держаться, пока есть патроны. Они смогут использовать все, что под рукой. Но, поверьте, без доставки резервов (там) не сможет выстоять ни одна армия в мире", – резюмировал Буданов.
Пожалуйста, подождите...
- щирі співчуття;
- найкращі побажання;
- глибока стурбованість;
- ще глибша занепокоєність;
- ще вдвічі глибше обурення тощо.
Тому потаємні шляхи для героїчного відступу Гівнокомандувача з кодлом варто про всяк випадок і розвідати.
Чи мо вже справився?
-а вообще, что ты мелешь, сепар? Какая агрессия Украины? Против кого? Против Украины? Где вас дебилов делают?
-вот дебилы, сами себе врут, и как-то умудряются верить в собственную же противоположную друг другу брехню. То у них, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия и тд, из "штанов выпрыгивает, чтобы помочь Украине", то они оказываются хотят отхватить часть Украины))
Шизофрения зашкаливает...
Начинать надо с того, чтобы у нас выборы стали демократическими вместо олигархических.
Что для этого нужно сделать я не раз писал в комментариях ранее.
А пока хозяйничают выродки олигархи и их ставленники и подставляют Украину внешнему врагу.
- вот же кацы, сначала угрожают всех побить. А дело заканчивается тем, что морды только друг-другу бьют в итоге, стоя в очередях за синими(из-за просрочки), как их рожи, "ножками Буша" , великодушно скинутыми им "ненавистными американцами", чтоб тупа перестали умирать от голода)))
Если мозги найдутся у президента и начальников.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Звісно ж ,це перше що кацапи зроблять , і не треба бути геніальним стратегом ,щоб це зрозуміти . Вони чудово знають де ті склади і штаби . От тому зброю і ********** потрібно розосередити по всій країні ,, замість( наприклад) 10 великих складів , створити 1000 невеликих . Те саме з військами ( ос ), зі штабами і т.д.
Зараз потрібно приділити максимум уваги - територіальній обороні ,, треба готувати країну до партизанської війни . А тут вже кацапам не допоможуть ніякі ракети , бо їх банально -не вистачить на всю територію України . .
Зразу видно "слуга олігарха"!
других, кроме чмошников, как сама Зеля, сейчас наверху стараются не держать... у хйла большая надежда на "зелиных реалистов-уклонистов"
Саботажник и паникер Буданов предлагает сдаться на милость врага?