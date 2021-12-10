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Без помощи Запада Украина не устоит против полномасштабного вторжения России, - начальник ГУР Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Без помощи Запада Украина не устоит против полномасштабного вторжения России, - начальник ГУР Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что если Россия все же решится на вторжение в Украину, то ВСУ не смогут без помощи Запада отразить наступление.

Об этом он заявил в комментарии The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

По его словам, сейчас ресурсов наших вооруженных сил хватает для ведения окопной войны, однако этого мало для отражения вторжения по всем направлениям.

"К сожалению, на данном этапе Украине нужно быть объективной. Если начнется полномасштабное вторжение России, у нас будет недостаточно военных ресурсов для его отражения без поддержки западных сил", – сказал генерал ГУР МО.

Буданов отметил, если вероятное вторжение действительно начнется с авиаударов и ракетных обстрелов по складам боеприпасов, штабам и войскам, то ВСУ будут выведены из строя очень быстро, а руководство потеряет возможность коммуникации и не сможет поставлять фронт. В такой ситуации театр военных действий может лечь на командиров на местах.

"Они будут держаться, пока есть патроны. Они смогут использовать все, что под рукой. Но, поверьте, без доставки резервов (там) не сможет выстоять ни одна армия в мире", – резюмировал Буданов.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+35
Не ,лучше не продолжай моджахеды дали люлей ссср без всяких госзаказов и противокорабельных ракет ,война это не ракеты ,не танки и не самолёты ,война это готовность народа защищать свою землю .
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10.12.2021 14:08
+26
Украина может ВСЁ ,самые лучшие воины в Мире это Украинцы а вата это просто удобрение !!!!
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10.12.2021 13:58
+25
Не просто победившая а заставившая всё ватное быдло платить дань .
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10.12.2021 14:14
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Дуже мені не подобаються подібні вкиди. Не дай Боже, щоб це була підготовка до злиття Держави.
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10.12.2021 16:23 Ответить
Буданов это тебе в ОП текст написали чтобы ты его озвучил? Склоняете украинское общество к принятию путлеровского варианта минских соглашений? Чтобы потом ермак сказал что - даже разведка оценивает противника как очень сильного. Буданов, разве ты не знаешь что военоначальник должен воспитывать у личного состава смелость и уверенность в победе а не гундосить о нашей слабости… пацаны вы с грязными попами и с соплями под носом! Поназначал зельц йух знает кого в начальники.
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10.12.2021 16:24 Ответить
У россии 500 000 не хватило чтобы чечню победить,буданов але?
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10.12.2021 16:25 Ответить
А як з додатковим фінансуванням на озброєння, спеціально відправлять на дороги, чи ще кудись, тільки б не на оборону?А як з територіальною обороною, закупівлями озброєння тощо, війна ж йде, а як з кротами і зрадою на верху, як кажуть контррозвідники..*? Виграємо війну і чи спасе нас допомога, все ж здадуть кроти...?Патріоти де ВИ...?!
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11.12.2021 00:21 Ответить
Подивишся на хвото - безвусий сцикун-сцикуном, а вже вумний, аж лячно. Номенклатура потужної допомоги Заходу вже розвідана-перерозвідана:
- щирі співчуття;
- найкращі побажання;
- глибока стурбованість;
- ще глибша занепокоєність;
- ще вдвічі глибше обурення тощо.
Тому потаємні шляхи для героїчного відступу Гівнокомандувача з кодлом варто про всяк випадок і розвідати.
Чи мо вже справився?
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10.12.2021 16:35 Ответить
Ведется подготовка общества к прямым переговорам Зе с ******, где Зе сдаст национальные интересы Украины. Мол, а шо нам еще оставалось делать...
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10.12.2021 16:50 Ответить
Причём прямые переговоры будут даже без видимой причины, без сильного обострения на Донбассе. Окружение Зеленского начнёт его пугать. что если не пойдёт на второй срок его посадят. Пойдёт на прямые переговоры с Россией, скажет я обещал остановить войну во время своего президентства.
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10.12.2021 21:09 Ответить
Буданова гнать в шею...у нас же есть Петро Алексеич, он и организует оборону Украины, кто в этом сомневается, тот просто предатель и негодяй
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10.12.2021 16:51 Ответить
Шапкозакидательство ни к чему не приводит.
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10.12.2021 16:57 Ответить
но и такое заявление это на грани капитуляции
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10.12.2021 17:17 Ответить
Цьому "розвіднику" тепер треба більше мовчати ніж говорити дурниці!!
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10.12.2021 16:57 Ответить
Шо це за кіньська заупа там говорить? Як усі побігли лякатись. Ми тебе скуко запам'ятали.
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10.12.2021 17:09 Ответить
Ополчения зачистит остатки россиянцев? Вот это поворот будет))) Хотя у этих придурков всё может быть))

-а вообще, что ты мелешь, сепар? Какая агрессия Украины? Против кого? Против Украины? Где вас дебилов делают?
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10.12.2021 17:24 Ответить
С бутылки сидя вещаешь?
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10.12.2021 17:37 Ответить
обдроченцы дамбаса могут тока друг друга по пьяни или под ширкой зачистить
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10.12.2021 18:07 Ответить
Одними бомбёжками войну не выиграть. В любом случае придётся повоевать в поле. А тут уже бабушка надвое сказала, кто там ещё кого. У украинцев будет хорошее, суперсовременное, натовское оружие, а главное зашкаливающая мотивация. Это вам не против "братского народа" воевать. А ведь именно так рассказывает кацам их же собственная пропаганда. В данном случае, она сыграет с ними в злую шутку. Ведь каждый нет-нет, да призадумается(особенно когда будет видеть масштабные потери своих)- "если это братья, так что же я их убить пытаюсь? Причём на их же земле?"
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10.12.2021 17:19 Ответить
Ну если не нужна, так отвалите уже, и забудьте. У кого руки чешутся? Самые первые союзники Украины, это как раз страны из Восточной Европы.

-вот дебилы, сами себе врут, и как-то умудряются верить в собственную же противоположную друг другу брехню. То у них, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия и тд, из "штанов выпрыгивает, чтобы помочь Украине", то они оказываются хотят отхватить часть Украины))
Шизофрения зашкаливает...
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10.12.2021 17:39 Ответить
Просто Нострадамус. С таким точно в разведку пойдешь. Надежный, уверенный......
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10.12.2021 17:30 Ответить
Спасти Украину может только демонтаж олигархии и демократизация. Чтобы народ, который более 90% проголосовал за независимость чувствовал себя хозяином в своей стране.

Начинать надо с того, чтобы у нас выборы стали демократическими вместо олигархических.
Что для этого нужно сделать я не раз писал в комментариях ранее.

А пока хозяйничают выродки олигархи и их ставленники и подставляют Украину внешнему врагу.
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10.12.2021 17:32 Ответить
Зеля сказал, что "будем всех бомбить!"))
- вот же кацы, сначала угрожают всех побить. А дело заканчивается тем, что морды только друг-другу бьют в итоге, стоя в очередях за синими(из-за просрочки), как их рожи, "ножками Буша" , великодушно скинутыми им "ненавистными американцами", чтоб тупа перестали умирать от голода)))
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10.12.2021 18:13 Ответить
Теми ножкаме давно не торгуют.
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10.12.2021 22:52 Ответить
Болтун находка для шпиона. Но когда президент осел, то по другому нельзя
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10.12.2021 18:08 Ответить
Всіх тих,хто постійно патякає "ми не зможемо", "ми заслабкі" " ми можемо втратити" потрібно гнати з урядових стуктур сраною мітлою. Ось фіни в 1940 році мали 25 старих танків проти 20 000 ,20 літаків проти 10 000 але такі дурниці не говорили і відсояли себе. Потрібно не скімлити а максильно ефективно готуватися до боротьби з цим "наднародом", в якого поїхла криша
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10.12.2021 18:19 Ответить
Может выстоять .... и даже захватить, ....

Если мозги найдутся у президента и начальников.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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10.12.2021 18:20 Ответить
Сором. Що воно робить на цій посаді?
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10.12.2021 18:34 Ответить
Буданов зазначив, якщо ймовірне вторгнення дійсно розпочнеться з авіаударів та ракетного обстрілу по складах ***********, штабам та військам, то ЗСУ будуть виведені з ладу дуже швидко, а керівництво втратить можливість комунікації та не зможе постачати фронт. Джерело: https://censor.net/ua/n3304503


Звісно ж ,це перше що кацапи зроблять , і не треба бути геніальним стратегом ,щоб це зрозуміти . Вони чудово знають де ті склади і штаби . От тому зброю і ********** потрібно розосередити по всій країні ,, замість( наприклад) 10 великих складів , створити 1000 невеликих . Те саме з військами ( ос ), зі штабами і т.д.
Зараз потрібно приділити максимум уваги - територіальній обороні ,, треба готувати країну до партизанської війни . А тут вже кацапам не допоможуть ніякі ракети , бо їх банально -не вистачить на всю територію України . .
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10.12.2021 18:44 Ответить
Надоели эти лощеные еврохари.ДЕЛАЙ,ЧТО ДОЛЖЕН И БУДЬ,ЧТО БУДЕТ!Не готов победить или умереть - нехер тебе делать в силовых структурах.Им скоро бантики начнут завязывать!
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10.12.2021 19:08 Ответить
Але ж і морда у цього х@луя хальона.
Зразу видно "слуга олігарха"!
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10.12.2021 19:11 Ответить
А это вообще нормально, когда глава ГУР говорит такое?! Даже если всё плохо, какого хрена раздавать об этом интервью?
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10.12.2021 19:20 Ответить
полковник Буданов грамотный офицер, слушайте его
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10.12.2021 19:54 Ответить
Зброю людям дайте, і я подивлюся як кацапи захочуть "вторгаться" Гітлер чомусь на Швейцарію не захтів нападати вгадайте чому))
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10.12.2021 19:55 Ответить
Оскільки добре організоване ополчення необхідне для безпеки вільної держави, право народу зберігати та носити зброю не повинно порушуватися.
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10.12.2021 21:31 Ответить
P.S. якщо ми хочемо зберегти державу, як що похер, аби повоювати, по слухайте непрофесіоналів
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10.12.2021 20:00 Ответить
Буданов, Это же твой преЗЕдент, за 2,5 года саботировал все ракетные программы! И теперь ты пессимистично ноешь что все будет плохо! Какой то слабенький у нас начальник ГУР
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10.12.2021 20:30 Ответить
сопляк-сцыкун будет зубами держаться за своё место - зелин джек-пот..
других, кроме чмошников, как сама Зеля, сейчас наверху стараются не держать... у хйла большая надежда на "зелиных реалистов-уклонистов"
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10.12.2021 20:33 Ответить
Якби президентом України був сильний адекватний політик , а не наркозалежний клоун 95 кварталу то такий придурок , як оцей Буданов не одного дня начальником ГУР не був би. Якщо начальник військової розвідки інтерв'ю роздає і верховний головнокомандуючий його не звільняє то такого верховного самого народ звільнити має. Два з половиною роки при владі. Нічого, абсолютно, нічого не зробили щоб укріпити армію, щоб були в армії нові види озброєння, стугни, вільхи корсари, за 2,5 роки ні чого свого нового, тільки ото що встиг Петро Олексійович, і от на тому все А самі безбожно крали крали крали крали, і от коли жарений півень в одне місце клюнув сіли і обісрались. Просто гидко оце читати, оцих полководців обдристаних оцього дебіла Буданова і його наркошу президента
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10.12.2021 20:37 Ответить
Началось. Скажут что нет боеприпасов, так как 2,5 года саботировали оборону.

Саботажник и паникер Буданов предлагает сдаться на милость врага?
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10.12.2021 20:43 Ответить
И это сказал начальник ГУР. ЗЕшобла натурально собирается капитулировать на милость *****. Вся верхушка власти - предатели. Походу надо вооружатся кто чем может потому как сам себя не отстоишь, ЗЕвласть не поможет. Одна надежда на армию и самих себя
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10.12.2021 21:02 Ответить
І це говорить якийсь високий військовий чин ? Він хреново знає історію України. тоді хай пояснить. як УПА в повній ізоляції воювала до 1960 року проти велечезної машини СССР. Сьоогодні підорашка абмолютно не досягає СССР. Сидячи в теплому кабінеті хлопчик бздить.
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10.12.2021 21:30 Ответить
Господи, что за ссыкуны у нас у власти со своими истериками? Такое ощущение, что они уже все готовы попадать на колени и подписывать капитуляцию. Эти постоянные истерики "Шеф, все пропало!111" это для чего вводится? Запугать народ? Заставить его принять вашу капитуляцию перед кацапией? Дегенераты.
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10.12.2021 21:34 Ответить
Этот сразу приползёт к кацапам.
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10.12.2021 23:04 Ответить
начальнік гур-тупе чючєло в лампасах.
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10.12.2021 23:06 Ответить
Израиль справился. И не раз. Со всех сторон на него лезли. И эмбарго на продажу оружия поначалу было- им приходилось подкупать портовых таможенников в США чтоб те перепродали им корабли с оружием и техникой которую ссср возвращал по ленд-лизу после 1945-го года
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11.12.2021 00:07 Ответить
Выстоит особенно если собачиться между собой не будем и поймем что отступать нам уже некуда да легко нам не будет
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11.12.2021 01:06 Ответить
Ну от маємо і продовження цего спічу розвідника самим сонцеликим. Зільоне чмо допустило проведення референдуму по Донбасу і Криму. Райкін називав цей прийом : "запустити дурочку", а там, як карта ляже.
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11.12.2021 01:14 Ответить
Он вообще в какой разведки работает?
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11.12.2021 05:45 Ответить
А це не він розказував, що операції щодо вагнерівців не було і не могло бути?
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11.12.2021 07:23 Ответить
Это дружбан Люси Аферистович
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13.12.2021 10:37 Ответить
Готують грунт для капітуляції України. Розвідка слідом за преЗедентом включилася в виконання план
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11.12.2021 07:26 Ответить
Неужели не видно, что вся зелёная мразь ведёт курс на капитуляцию?
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11.12.2021 08:15 Ответить
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