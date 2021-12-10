Без помощи Запада Украина не устоит против полномасштабного вторжения России, - начальник ГУР Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что если Россия все же решится на вторжение в Украину, то ВСУ не смогут без помощи Запада отразить наступление.

Об этом он заявил в комментарии The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

По его словам, сейчас ресурсов наших вооруженных сил хватает для ведения окопной войны, однако этого мало для отражения вторжения по всем направлениям.

"К сожалению, на данном этапе Украине нужно быть объективной. Если начнется полномасштабное вторжение России, у нас будет недостаточно военных ресурсов для его отражения без поддержки западных сил", – сказал генерал ГУР МО.

Буданов отметил, если вероятное вторжение действительно начнется с авиаударов и ракетных обстрелов по складам боеприпасов, штабам и войскам, то ВСУ будут выведены из строя очень быстро, а руководство потеряет возможность коммуникации и не сможет поставлять фронт. В такой ситуации театр военных действий может лечь на командиров на местах.

"Они будут держаться, пока есть патроны. Они смогут использовать все, что под рукой. Но, поверьте, без доставки резервов (там) не сможет выстоять ни одна армия в мире", – резюмировал Буданов.

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