Столтенберг убежден, что следует продолжать переговоры в нормандском формате по Донбассу: Диалог важен, когда напряженность высока
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Североатлантический альянс (НАТО) выступает за продолжение переговоров в нормандском формате по Донбассу, особенно на фоне напряженности на украинской границе.
Об этом сообщил на пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жаном Ивом Ле-Дрианом генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, на встрече с французским министром обсуждалась концентрация сил России возле границ Украины, которая создает напряженность. Он также выступил в поддержку всех усилий по подготовке встречи в нормандском формате.
"Поскольку диалог обретает особое значение в ситуации, когда напряженность особенно высока", - добавил Столтенберг.
Напомним, ранее в Евросоюзе заявили, что Россия завела в тупик нормандский формат и переговорный процесс, отказываясь признавать себя стороной конфликта на Донбассе.
Также стало известно, что Германия и Франция хотят как можно быстрее провести нормандскую встречу министров.
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Гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Гондураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо. Северный Гондурас с ботоксным фюрером Путлером - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием
Всякие там минские, нормандские и др , - это мелочь!