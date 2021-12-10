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Столтенберг убежден, что следует продолжать переговоры в нормандском формате по Донбассу: Диалог важен, когда напряженность высока

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Столтенберг убежден, что следует продолжать переговоры в нормандском формате по Донбассу: Диалог важен, когда напряженность высока

Североатлантический альянс (НАТО) выступает за продолжение переговоров в нормандском формате по Донбассу, особенно на фоне напряженности на украинской границе.

Об этом сообщил на пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жаном Ивом Ле-Дрианом генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, на встрече с французским министром обсуждалась концентрация сил России возле границ Украины, которая создает напряженность. Он также выступил в поддержку всех усилий по подготовке встречи в нормандском формате.

"Поскольку диалог обретает особое значение в ситуации, когда напряженность особенно высока", - добавил Столтенберг.

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Напомним, ранее в Евросоюзе заявили, что Россия завела в тупик нормандский формат и переговорный процесс, отказываясь признавать себя стороной конфликта на Донбассе.

Также стало известно, что Германия и Франция хотят как можно быстрее провести нормандскую встречу министров.

Автор: Анастасія Потіха
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Нет ,надо не переговоры вести а вести в Украину современные виды ракетного вооружения нескончаемый потоком а когда уже не будет места то можно будет и поговорить ...
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10.12.2021 14:17 Ответить
Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - с фашистской путинской Россией.
Гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Гондураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо. Северный Гондурас с ботоксным фюрером Путлером - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием
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10.12.2021 15:24 Ответить
Сначала будапештсткие договоренности надо выполнять ..
Всякие там минские, нормандские и др , - это мелочь!
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10.12.2021 14:20 Ответить
Какой диалог возможен с тем, кто хочет только твоей смерти? По разумному, это не диалог а отстрочка боя, который все равно будет. Нужно только выиграть время что-бы лучше подготовится к нему!!!
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10.12.2021 15:26 Ответить
"Оскільки діалог набуває особливого значення в ситуації, коли напруженість особливо висока", - додав Столтенберг. НАТО самоусувається і ця заява Столтенберга дає зрозуміти, що і дальше війна в Україні буде продовжуватися адже нею повинні займатися ті,котрі її в 2014 році створили в Мінську-Німці,французи і рашисти
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10.12.2021 15:44 Ответить
 
 