В окружении Зеленского считают возможные санкции США в случае наступления России безуспешными, - CNN
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В окружении президента Владимира Зеленского считают, что санкции, которые США планируют ввести в случае российского наступления, будут напрасны.
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает СNN со ссылкой на неназванного советника главы украинского государства.
Собеседник телеканала заявил, что введение санкций после вторжения России было бы бесполезным.
"Киев считает, что любые возможные санкции в случае вторжения Путина уже учтены Москвой и обеспечивают практически нулевое сдерживание", – добавил он.
Впрочем, жесткие санкции могут сработать, если будут введены заранее, чтобы заставить Россию отступить, убежден он.
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+20 jklpqrs
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+15 Romeo Ua
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Они зомби. У них мозг вынули, прополоскали в тазике с отбеливателем и вложили обратно.))
Мы о порохоботах сейчас. Вроде наши, но все какие-то е.анутые.
в рашці не буде ніякої статистики по загиблих і навіть ніяких могилок як під час Афгану в СССР!
******* рашка більш людожерний режим навіть у порівнянні із СССР
Війна то є дуже не дешеве задоволення Путін дуріє поки барель нафти в ціні доходить до 60-80 доларів. Так от якщо під санкціями США мається на увазі повне ембарго( тобто заборона ) на продаж Росією нафти то для Путіна це далеко не все рівно. А Байдена може зробити йому такий подарунок. Так от. Якщо Путін буде знати що ні одного бареля нафти на світових ринках в нього більше ніхто не купить, то я не думаю що він наважиться на когось нападати. Я думаю що така ж ситуація і по газу. Повне ембарго на продаж газу. Ну про Свіфт я вже мовчу. Якщо Байден під час відео конференції з Путіним виклав йому саме таку перспективу то тут війна закінчується не почавшись. Також мова могла йти про так званий золотий трильйон. Тобто арешт рахунків Путіна і його банди по всьому світу. Я думаю фінансовій розвідці США номера цих рахунків, і суми які там знаходяться давно відомі і вони їх відстежують. Одним словом. В президента США в розпорядженні є багато важелів щоб поставити Путіна на місце.
В случае начала широкомасштабного вторжения счёт времени пойдёт на дни и часы, а для полного эффекта от даже очень серьёзных санкций нужны месяцы, если не годы. В один момент жрачка из супермаркетов в рахе не пропадёт и свет отключать не начнут. Пока до этого дойдёт, х.йло может уже поделить население Украины на два.
Бить санкциями нужно на упреждение, а потом выставлять кремлю чёткий перечень условий для их снятия. Если бы это было сделано в 2014 году, давно бы всё закончилось.
Та розумієш донечко, ти ніби вже доросла , але ДУЖУЕ БРЕХЛИВА! ЗРАДЖУЄШ СВОЇХ ДРУЗІВ ! ЛЕСТИШ ВОРОГАМ!
Й наприкінець-ти вже, НАРЕШТІ!!! можеш відокремити кришку унітаза від кришки роялю? Якщо ще ні - то як тебе відпускати в циілізоване товариство?
Мы - это Банковая