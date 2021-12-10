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санкции (10609) CNN (108)

В окружении Зеленского считают возможные санкции США в случае наступления России безуспешными, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В окружении Зеленского считают возможные санкции США в случае наступления России безуспешными, - CNN

В окружении президента Владимира Зеленского считают, что санкции, которые США планируют ввести в случае российского наступления, будут напрасны.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает СNN со ссылкой на неназванного советника главы украинского государства.

Собеседник телеканала заявил, что введение санкций после вторжения России было бы бесполезным.

"Киев считает, что любые возможные санкции в случае вторжения Путина уже учтены Москвой и обеспечивают практически нулевое сдерживание", – добавил он.

Впрочем, жесткие санкции могут сработать, если будут введены заранее, чтобы заставить Россию отступить, убежден он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия подготовилась к вторжению и интенсивным боевым действиям в Украине, – CNN

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+20
Нет, диагноз - это посадить ущербное и тупое существо в кресло президента и рассчитывать на то, что жизнь станет лучше. Вот это диагноз. А все остальное...не отменят.
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10.12.2021 14:26
+15
Ты хоть новость читало?
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10.12.2021 14:21
+13
Санкции, зебобики, не отменят. Как бы вы не старались.
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10.12.2021 14:20
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Санкции, зебобики, не отменят. Как бы вы не старались.
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10.12.2021 14:20 Ответить
Ты хоть новость читало?
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10.12.2021 14:21 Ответить
Все-равно не отменят.
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10.12.2021 14:22 Ответить
Ясно - это диагноз
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10.12.2021 14:23 Ответить
Нет, диагноз - это посадить ущербное и тупое существо в кресло президента и рассчитывать на то, что жизнь станет лучше. Вот это диагноз. А все остальное...не отменят.
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10.12.2021 14:26 Ответить
Понятно, прочитать всего навсего ЧЕТЫРЕ (4) предложения в статье или по крайней мере обратить внимание на последний абзац - это для тебя очень сложно, но рассуждать кого/куда/как посадить для таких как ты норма
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10.12.2021 14:28 Ответить
Господи, какой кошмар... Какое "заздалегіть", если санкции введены уже много лет назад и по мере того, как проходит время они только ужесточаются?
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10.12.2021 14:32 Ответить
Ты можешь молится любому богу, но санкции просят ввести те что еще НЕ введены до агрессии - это по твоему плохо?
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10.12.2021 14:34 Ответить
Никто не будет делать резких движений(включая Путина). А значит и санкций, которых еще не было, также не будет.
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10.12.2021 14:37 Ответить
Т.е. теперь ты против, а не тот фрукт что давал интервью?
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10.12.2021 14:38 Ответить
я за санкции, в любом виде. И они помогают и будут помогать стабилизировать ситуацию до, во время и после...Но и героически требовать их введения "до того как" тоже не стоит, поскольку выглядит это все крайне глупо в контексте того, что та же свора зеленского вполне нормально видала в гробу тот факт, что торговать с Россией - плохо.
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10.12.2021 14:43 Ответить
Это не требование, а предложение/предположение
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10.12.2021 14:53 Ответить
обожаю мнение всяких проплаченных лекспертов.... выпустили на арену тузика..тяв тяв...
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10.12.2021 14:58 Ответить
Что ты такое несешь...
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10.12.2021 15:05 Ответить
Да это неважно. Ситуация такова, что любое предложение, исходящее от зеленского, будет отвергаться сразу. Решаться все будет другими. В такой ситуации не стоит раздуваться пытаясь сделать себя больше и страшнее, поскольку все и так понимают, с чем имеют дело.
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10.12.2021 15:11 Ответить
Хм..забавно. Т.е. какой то советник дал интервью CNN, что было бы не плохо ввести санкции до агрессии РФ, после чего в итоге, как минимум президент США должен был обдумать это после прочтения в СМИ и... Смешно это звучит, особенно от человека, который в начале то даже и статью не прочитал полностью.
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10.12.2021 15:16 Ответить
Это нормально. Половина порохоботов не читала текст минских соглашений, но точно знает, что в них гетьманом заложена перемога.)) И даже когда ему выкладываешь этот текст, где дословно говорится о требовании изменения конституции, порохобот говорит, что изменений не требуется.))
Они зомби. У них мозг вынули, прополоскали в тазике с отбеливателем и вложили обратно.))
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10.12.2021 15:28 Ответить
********, скажи своему *****, что Украина изменять, ни себе, ни конституцию не будет. Пусть оно у вас там обнуляет
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10.12.2021 15:56 Ответить
Твой мозг так в тазике и оставили.))
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10.12.2021 16:01 Ответить
Ну у тебя горловское вообще отсутствует
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10.12.2021 16:05 Ответить
Вонючая русня и моск, вещи не совместимие.
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10.12.2021 17:13 Ответить
С руснёй всё давно понятно. Видишь- стреляй.
Мы о порохоботах сейчас. Вроде наши, но все какие-то е.анутые.
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10.12.2021 17:20 Ответить
Но все же по сравнению с зебілами, они гении и провидці!
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10.12.2021 17:22 Ответить
Санкції введені зазделегідь. Хто проти?
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10.12.2021 14:22 Ответить
***** санкции как мертвому припарка, даже на пользу, он сам так не раз говорил
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10.12.2021 14:21 Ответить
Это не так ,те санкции которые заявлены множат ******** на ноль буквально за пару месяцев а поток гробов с ватой прибьют окончательно .
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10.12.2021 14:22 Ответить
Трупов русяк будет много, но не гробов. Они будут просто считаться безвести пропавшими, а родственники будут надеяться на чудо. Вот и все
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10.12.2021 14:29 Ответить
Точно. В канаве будут гнить, пока собаки не растащат. расеюшка всегда ценила своих "героев".
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10.12.2021 14:41 Ответить
+ 100

в рашці не буде ніякої статистики по загиблих і навіть ніяких могилок як під час Афгану в СССР!

******* рашка більш людожерний режим навіть у порівнянні із СССР
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10.12.2021 14:46 Ответить
А що можливо очікувати від цього кубла кремлівських гнид !!!)))
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10.12.2021 14:23 Ответить
Співрозмовник телеканалу, це хто? Портнов?
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10.12.2021 14:24 Ответить
Портнов просит ввести санкций уже прямо сейчас (до агрессии), а не ждать начала? Ты из какой реальности?
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10.12.2021 14:26 Ответить
А що заважає портнову діятив стилі Тягнибока?
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10.12.2021 18:52 Ответить
Ну это правильное понимание.....наконец то.
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10.12.2021 14:26 Ответить
В оточенни Зеленского слишком много болтают, раз это попадет на страницы CNN. НеЛохи там просто плодятся...
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10.12.2021 14:27 Ответить
Читать дальше заголовка статьи не учили?
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10.12.2021 14:31 Ответить
Не надо считать себя умным и при этом давать ГЛУПЫЕ замечания)
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10.12.2021 14:44 Ответить
Вони просто дебіли, чи реально цинічні кацапські тварюки?
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10.12.2021 14:27 Ответить
Новость прочитать полностью не судьба, только заголовки читаешь?
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10.12.2021 14:30 Ответить
Конечно кацапские, но при этом еще и дебилы.
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10.12.2021 14:54 Ответить
Если это правда, то можно считать, что в ОП имеется хоть один здравомыслящий человек!
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10.12.2021 14:41 Ответить
краще подумали б про санкії проти них самих
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10.12.2021 14:45 Ответить
Зеленский не воин.Он боится.
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10.12.2021 14:52 Ответить
добривечір, друзі і ті, хто заздрить!
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10.12.2021 14:52 Ответить
Ну и что? Правильно считают. Об "адских" санкциях уже стыдливо забыли. СП-2, несмотря на все сопли, достроили. Список "близких к телу" бизнесменов, который больше года собирали, а потом оказалось, что тупо переписали из Форбса, уже тем более все забыли. И о каких тогда "санкциях" речь? СВИФТом пугать сердобольных бабушек? Так Рашка уже давно подготовилась, так как не сидела на месте прилипая жопой к стулу, а действовала, и не надеялась на чудо. А отказываться от нефти и газа в Европе никто не собирается. Вот вам и "санкции", только в реальности, а не в качестве лозунгов и хотелок. Поэтому выход только в размещении в Украине американских войск, хотя-бы до подыхания бункерного, а потом будет видно. Иначе никак. Никакие одеяла, пайки, Хаммеры и даже Джэвелины не помогут
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10.12.2021 14:55 Ответить
Вам же официально заявили,аиериканцы не будут воевать за Украину и совершенно правильно. В остальном согласен.
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10.12.2021 15:15 Ответить
Вы 2 дурачка за одним столом сидите))) а ***** ваше обсирается от санкций, для бабушек)
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10.12.2021 16:00 Ответить
Тут я согласен, все санкции которые не затрагивают экспорт газа и нефти из России, санкциями назвать нельзя..., это унылая дрочь, которая не работает.... то что называется санкциями Запад ввел против Ирана и Венесуэлы...
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10.12.2021 15:01 Ответить
CNN известный фейкомет. Я бы не стал им доверять.
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10.12.2021 15:01 Ответить
Клоуні повторили ранее озвученные по этому вопросу тезисы Порошенко.
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10.12.2021 15:02 Ответить
Санкции должны включать визовый режим, отключение от всех платежных систем, запрет на пролет, проход, и проезд военных территориальными водами и блокирование всех контрактов - тогда возможно что-то там в головах этих пабэдителей прояснится
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10.12.2021 15:06 Ответить
Ну тут в чем-то с этими олухами можно согласиться
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10.12.2021 15:23 Ответить
Давайте почнемо з того, що оточення Зеленського, включаючи самого Зеленського, то є зброд дурнуватих невігласів , яких через дурість наших українських виборців помилково зі сцени занесло на вершини державної влади в Україні, де вони навчились тільки гроші з держ бюджету красти і більше ні на що не здатні.
Війна то є дуже не дешеве задоволення Путін дуріє поки барель нафти в ціні доходить до 60-80 доларів. Так от якщо під санкціями США мається на увазі повне ембарго( тобто заборона ) на продаж Росією нафти то для Путіна це далеко не все рівно. А Байдена може зробити йому такий подарунок. Так от. Якщо Путін буде знати що ні одного бареля нафти на світових ринках в нього більше ніхто не купить, то я не думаю що він наважиться на когось нападати. Я думаю що така ж ситуація і по газу. Повне ембарго на продаж газу. Ну про Свіфт я вже мовчу. Якщо Байден під час відео конференції з Путіним виклав йому саме таку перспективу то тут війна закінчується не почавшись. Також мова могла йти про так званий золотий трильйон. Тобто арешт рахунків Путіна і його банди по всьому світу. Я думаю фінансовій розвідці США номера цих рахунків, і суми які там знаходяться давно відомі і вони їх відстежують. Одним словом. В президента США в розпорядженні є багато важелів щоб поставити Путіна на місце.
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10.12.2021 15:25 Ответить
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10.12.2021 15:30 Ответить
Войны не будет...потрындят и засохнут...
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10.12.2021 15:31 Ответить
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10.12.2021 15:32 Ответить
да, конструктивная позиция..., особенно, если учесть, что в окружении зеленского месяц не замечали никаких угроз со стороны раши, никакого скупчення войск у границ, вообще ничего..., в окружении зеленского одна надежда на то, чтобы удачно сдаться и получить с этого неплохой плюсик в офшоры...
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10.12.2021 15:33 Ответить
Конечно санкции не помогут, равно как и любое иностранное оружие. И вообще, на нас и нападать нет смысла - друг друга сами переклюём.
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10.12.2021 15:36 Ответить
"рашистські кроти" із ОП в курсі про справи рашистсько- окупаційного їхнього роботодавця
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10.12.2021 15:39 Ответить
Абсолютно здравое мнение. С 2014 года Запад только реагирует постфактум на действия кремля. Реагирует вяло и неохотно. На упреждение не делается ничего. И наоборот строятся разные потоки...
В случае начала широкомасштабного вторжения счёт времени пойдёт на дни и часы, а для полного эффекта от даже очень серьёзных санкций нужны месяцы, если не годы. В один момент жрачка из супермаркетов в рахе не пропадёт и свет отключать не начнут. Пока до этого дойдёт, х.йло может уже поделить население Украины на два.
Бить санкциями нужно на упреждение, а потом выставлять кремлю чёткий перечень условий для их снятия. Если бы это было сделано в 2014 году, давно бы всё закончилось.
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10.12.2021 15:46 Ответить
Тату, у нас є родич багатий за кордоном ? А можна я до нього звернуся за допомогою- матеріальною, наприклад... ? Як у нас з ним стосунки?

Та розумієш донечко, ти ніби вже доросла , але ДУЖУЕ БРЕХЛИВА! ЗРАДЖУЄШ СВОЇХ ДРУЗІВ ! ЛЕСТИШ ВОРОГАМ!
Й наприкінець-ти вже, НАРЕШТІ!!! можеш відокремити кришку унітаза від кришки роялю? Якщо ще ні - то як тебе відпускати в циілізоване товариство?
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10.12.2021 15:48 Ответить
Кацапье как сосало у дагов и гебья, так и будет сосать дальше.
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10.12.2021 17:20 Ответить
Відрізнити... Відокремити має інше значення
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10.12.2021 19:04 Ответить
Больше оптимизма! В Ростове места хватит всем))
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10.12.2021 16:05 Ответить
"Да мы сдадимся быстрее, чем вы введете санкции" - Зермак.
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10.12.2021 16:23 Ответить
Кац предлагает сдаться)))
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10.12.2021 17:26 Ответить
"Да мы сдадимся быстрее, чем вы введете санкции" - Зермак.
Мы - это Банковая
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10.12.2021 18:39 Ответить
Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії. Треба ставити питання так : путлер має повернути Україні крим та донбас.Також путлер має вернути грузії абхазію , а молдові- придністровя.
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10.12.2021 19:29 Ответить
 
 