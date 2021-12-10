В окружении Зеленского считают возможные санкции США в случае наступления России безуспешными, - CNN

В окружении президента Владимира Зеленского считают, что санкции, которые США планируют ввести в случае российского наступления, будут напрасны.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает СNN со ссылкой на неназванного советника главы украинского государства.

Собеседник телеканала заявил, что введение санкций после вторжения России было бы бесполезным.

"Киев считает, что любые возможные санкции в случае вторжения Путина уже учтены Москвой и обеспечивают практически нулевое сдерживание", – добавил он.

Впрочем, жесткие санкции могут сработать, если будут введены заранее, чтобы заставить Россию отступить, убежден он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия подготовилась к вторжению и интенсивным боевым действиям в Украине, – CNN