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Мошенница выманила у женщины $45 тысяч за изгнание бесов, и 4 года выманивала деньги на детский дом, которого не существует

Новости Цензор.НЕТ Общество

Мошенница выманила у женщины $45 тысяч за изгнание бесов, и 4 года выманивала деньги на детский дом, которого не существует

Под Киевом в Белой Церкви монахиня четыре года собирала средства на несуществующий детский дом.

Люди верили мошеннице и давали ей деньги, заказывали молитвы за здоровье и покой родственников. Об этом идет речь в Едином реестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Женщина представлялась всем, как "матушка Елена из Святопокровского монастыря", и собирала немалые суммы денег "в помощь детям". Кроме того, она обманула знакомую на 45 тысяч долларов.

Мошенничество псевдомонахини раскрыли тогда, когда она собиралась обмануть одну из набожных продавцов рынка.

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Как говорится в приговоре Белоцерковского суда за 8 ноября, злоумышленница рассказала о том, что в монастыре якобы появился отец Митрофан, который проводит определенные ритуалы и занимается изгнанием бесов из одержимого человека.

Узнав, что продавщица одолжила знакомым 250 тысяч долларов, мошенница предложила ей услуги Митрофана и специальные молитвы в монастыре. Для этого ей требовалась десятая часть суммы долга и долговая расписка.

Так "матушка Елена" получила 25 тысяч долларов и обещала вернуть их через 40 дней. Впрочем, впоследствии она рассказала, что эти деньги заработаны нечестно и грязные и не подходят к обряду. На этот раз продавщица смогла собрать лишь 20 тысяч долларов. Которые ей тоже не вернулись.

Когда обманутые женщины обратились в полицию, выяснилось, что ни один детский дом пожертвования людей не получал. Не существовало и отца Митрофана.

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Злоумышленница полгода не приходила на заседание суда, но затем была задержана и арестована. При рассмотрении дела по существу женщина сначала не признавала своей вины, а впоследствии изменила показания. Обвиняемая говорит, что была бухгалтером в одной из протестантских церквей, а ее бывший муж был там священником.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 10 лет за решеткой. С псевдомонахини также взыскали 1,271 млн грн материального и морального ущерба.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
А чего она шахрайка? Вы бесов вокруг видите? Ну вот.
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10.12.2021 14:53
+6
Лох не мамонт
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10.12.2021 14:46
+5
Неправда Ваша, там реально бесы были - отдать такую сумму!!!
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10.12.2021 14:47
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Лох не мамонт
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10.12.2021 14:46 Ответить
А с какой стати правоохоронцы решили, что ее услуги не могут действительно столько стоить? Только единицы одаренных людей (примерно 1 человек на 100 млн) может бороться с чортами и злыми духами. Это не шарлаты с битвы экстасексов, которая идет на канале СТБ!!!
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10.12.2021 14:48 Ответить
брехун, чертей не существует.
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10.12.2021 15:03 Ответить
А Аваков? Аваков же чорт?
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10.12.2021 15:05 Ответить
это исключение, подтверждающее правило.
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10.12.2021 15:08 Ответить
псих дурка когда их увидишь поздно будет как раз под твой сковорода несуществующие черти дровишек привезут... чтобы ты не замерзал.. многое есть такого чего нельзя увидеть и не всем сие дано и надо...
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10.12.2021 15:33 Ответить
Это да. не многим здоровье позволяет принять столько сольвента этанола в моноксиде водорода, чтобы сознание расширилось и черти стали видимы...
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10.12.2021 16:27 Ответить
Согласен, вы тоже сможете всё увидеть, если будете вовремя пить колёсики.
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10.12.2021 20:30 Ответить
А Гоголь писав що існують

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10.12.2021 22:48 Ответить
Писати й бачити особисто это одна большая разница.
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11.12.2021 01:21 Ответить
хоча за Гоголя лайк
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11.12.2021 01:21 Ответить
у меня один вопрос: откуда у продавщицы 250 тысяч долларов + 45 тысяч долларов, которые она отдала мошеннице???
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10.12.2021 15:27 Ответить
Неправда Ваша, там реально бесы были - отдать такую сумму!!!
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10.12.2021 14:47 Ответить
Какие богатые тётки попадаются ..
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10.12.2021 14:47 Ответить
пристань загулявшего поэта
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10.12.2021 15:06 Ответить
вангую она ещё и незамужняя
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10.12.2021 15:10 Ответить
Чот запутался в религии. Последовательность такая ?
1. Изгнание бесов
2. Открытие врат.
3. Царствие небесное.
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10.12.2021 14:48 Ответить
Большинство спотыкается уже на первом пункте.
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10.12.2021 14:53 Ответить
4. Аминь.
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10.12.2021 15:43 Ответить
А чего она шахрайка? Вы бесов вокруг видите? Ну вот.
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10.12.2021 14:53 Ответить
Повно. Як не включу новини- одні біси))
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10.12.2021 15:34 Ответить
Завидую,красавица,умничка.
Без лоха,жизнь плоха.Если идиоты с деньгами ведутся,почему бы их не подоить.
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10.12.2021 15:28 Ответить
Не,ну мы так коммунизм не построим.
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10.12.2021 15:52 Ответить
Не розумію-чим це відрізняється від дій Зеленського,від 2019 й до нині?! Окрім сум грошей-ця "матінка" обходиться копійками!
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10.12.2021 15:31 Ответить
А Петя з Гонтаревой вообще гривню кинули.
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10.12.2021 15:45 Ответить
Хрен с ним с домом, бесов то хоть изгнала?
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10.12.2021 16:24 Ответить
Суд смог оценить услуги бухгалтера церкви?
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10.12.2021 16:26 Ответить
А ющ виманив більше і досі будує лікарню майбутнього-голова😀
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10.12.2021 16:28 Ответить
Пропонуємо широкий спектр послуг бісів відповідно до побажань замовника. Можливе абонентське обслуговування від одного року до однієї каденції. Ефективність впливу нечистої сили на прийняття рішень лохторатом підтверджується результатами виборів.
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10.12.2021 16:33 Ответить
А я считаю, что тут НЕТ мошенничества !

Лох или дебил - должен быть жизнью наказан ! Иначе он урока не воспримет !
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10.12.2021 22:52 Ответить
лох в этом случае монахиня. 10 лет - один ответ.
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11.12.2021 01:45 Ответить
 
 