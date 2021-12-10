Унитазы для вагонов за 300 тыс. и кнопки для смыва за 7 тыс. грн: НАБУ обыскало директора Департамента закупок "УЗ" Олийнык, - СМИ

Детективы Национального антикоррупционного бюро подозревают владелицу ООО "Научно-производственное предприятие "Рост" в предоставлении взяток должностным лицам Филиала "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци" при закупке вагонных туалетов в 2017 году.

Об этом свидетельствует постановление от 19 ноября Высшего антикорсуда, куда детективы обратились в рамках уголовного производства №5202100000000316, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".





Из определения известно, что дело открыто по обращению народного депутата Юлии Гришиной ("Слуга народа"), возглавляющей Временную следственную парламентскую комиссию по проверке деятельности "УЗ".

Следствие установило, что в 2017 году "ЦОП" провел три закупки вакуумных туалетов для пассажирских вагонов. По их результатам соглашение было заключено с ООО "Научно-производственное объединение "МДС" на общую сумму 61,73 млн грн, а также с ООО "НПП "Рост" на сумму 225,09 млн грн.

Детективы получили информацию, что тогдашняя владелица "НПП "Рост" Любовь Паронова и должностные лица неоднократно предоставляли неправомерную выгоду служебным лицам "Укрзализныци" и "ЦОП" для победы в тендерах. Это позволило фирме получить контракты на поставку туалетов по завышенным ценам - почти 1 миллион гривен за комплект (два унитаза для туалетов в разных концах вагона и пневматическая система, устанавливаемая посередине вагона).

В суде детективы НАБУ ходатайствовали о разрешении на проведение обыска у Пароновой и тогдашней заместительницы директора Департамента материально-технического обеспечения "УЗ" Таисии Олийнык. С осени 2021 года, по данным НАБУ, она занимает должность директора Департамента закупок УЗ. НАБУ просило разрешение на обыск киевской квартиры Олейник с целью выявления и фиксации информации о победах в тендерах "НПП "Рост" и их исполнении, доступе к ее телефонам и компьютерам. Суд это ходатайство удовлетворил.

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По данным телеграмм-канала "Офис на Тверской", 9 декабря детективы НАБУ провели обыски у Олийнык и Пароновой, а также у Григория Бойко, получившего должность члена правления "УЗ" 26 октября этого года также уже при новом руководителе железной дороги Александре Камышине. При предыдущем руководстве он был директором по инженерно-техническому обеспечению "УЗ".

База деклараций НАПК не содержит декларации Олийнык о доходах за 2020 год, о ее увольнении или назначении.

"Раньше такие коллажи ходили по интернету в статьях о нравах тендерников "Укрзализныци". И вот наконец НАБУ подвело под них доказательную базу. Вчера детективы посетили Таисию Олийнык по делу о ценных туалетах для пассажирских вагонов. Это те, что унитазы за 300 тысяч (дороже мотоцикла) и кнопки для смыва за 7 тысяч гривен (дороже мобильных телефонов).Следователи собрали материалов как эта гражданка во времена преступного режима предшественников Зеленского лоббировала закупки у фирмы "Рост" по завышенной цене. А после того бросила работу на определенное время. Надеемся, следователи раскрутят историю до конца, потому что эту гражданку буквально несколько месяцев назад вернули на "Укрзалізницю" именно в департамент закупок. И железная дорога снова купила те же туалетные запчасти по цене еще на 15% дороже", - отмечают "Наші гроші" на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Ну и так. Ответственность за возвращение Олийнык (и ряда других "кравцовских" кадров) несут те же эффективные менеджеры Зеленского - Кубраков/Камишин/Голик, которым президент поручил масштабировать "Большое строительство" на железную дорогу. Однако они снова вместе с этим масштабировали и "Велике крадівництво", – резюмирует издание.

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