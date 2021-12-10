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Унитазы для вагонов за 300 тыс. и кнопки для смыва за 7 тыс. грн: НАБУ обыскало директора Департамента закупок "УЗ" Олийнык, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Унитазы для вагонов за 300 тыс. и кнопки для смыва за 7 тыс. грн: НАБУ обыскало директора Департамента закупок

Детективы Национального антикоррупционного бюро подозревают владелицу ООО "Научно-производственное предприятие "Рост" в предоставлении взяток должностным лицам Филиала "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци" при закупке вагонных туалетов в 2017 году.

Об этом свидетельствует постановление от 19 ноября Высшего антикорсуда, куда детективы обратились в рамках уголовного производства №5202100000000316, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

Унитазы для вагонов за 300 тыс. и кнопки для смыва за 7 тыс. грн: НАБУ обыскало директора Департамента закупок УЗ Олийнык, - СМИ 01
Унитазы для вагонов за 300 тыс. и кнопки для смыва за 7 тыс. грн: НАБУ обыскало директора Департамента закупок УЗ Олийнык, - СМИ 02

Из определения известно, что дело открыто по обращению народного депутата Юлии Гришиной ("Слуга народа"), возглавляющей Временную следственную парламентскую комиссию по проверке деятельности "УЗ".

Следствие установило, что в 2017 году "ЦОП" провел три закупки вакуумных туалетов для пассажирских вагонов. По их результатам соглашение было заключено с ООО "Научно-производственное объединение "МДС" на общую сумму 61,73 млн грн, а также с ООО "НПП "Рост" на сумму 225,09 млн грн.

Детективы получили информацию, что тогдашняя владелица "НПП "Рост" Любовь Паронова и должностные лица неоднократно предоставляли неправомерную выгоду служебным лицам "Укрзализныци" и "ЦОП" для победы в тендерах. Это позволило фирме получить контракты на поставку туалетов по завышенным ценам - почти 1 миллион гривен за комплект (два унитаза для туалетов в разных концах вагона и пневматическая система, устанавливаемая посередине вагона).

В суде детективы НАБУ ходатайствовали о разрешении на проведение обыска у Пароновой и тогдашней заместительницы директора Департамента материально-технического обеспечения "УЗ" Таисии Олийнык. С осени 2021 года, по данным НАБУ, она занимает должность директора Департамента закупок УЗ. НАБУ просило разрешение на обыск киевской квартиры Олейник с целью выявления и фиксации информации о победах в тендерах "НПП "Рост" и их исполнении, доступе к ее телефонам и компьютерам. Суд это ходатайство удовлетворил.

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По данным телеграмм-канала "Офис на Тверской", 9 декабря детективы НАБУ провели обыски у Олийнык и Пароновой, а также у Григория Бойко, получившего должность члена правления "УЗ" 26 октября этого года также уже при новом руководителе железной дороги Александре Камышине. При предыдущем руководстве он был директором по инженерно-техническому обеспечению "УЗ".

База деклараций НАПК не содержит декларации Олийнык о доходах за 2020 год, о ее увольнении или назначении.

"Раньше такие коллажи ходили по интернету в статьях о нравах тендерников "Укрзализныци". И вот наконец НАБУ подвело под них доказательную базу. Вчера детективы посетили Таисию Олийнык по делу о ценных туалетах для пассажирских вагонов. Это те, что унитазы за 300 тысяч (дороже мотоцикла) и кнопки для смыва за 7 тысяч гривен (дороже мобильных телефонов).Следователи собрали материалов как эта гражданка во времена преступного режима предшественников Зеленского лоббировала закупки у фирмы "Рост" по завышенной цене. А после того бросила работу на определенное время. Надеемся, следователи раскрутят историю до конца, потому что эту гражданку буквально несколько месяцев назад вернули на "Укрзалізницю" именно в департамент закупок. И железная дорога снова купила те же туалетные запчасти по цене еще на 15% дороже", - отмечают "Наші гроші" на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Ну и так. Ответственность за возвращение Олийнык (и ряда других "кравцовских" кадров) несут те же эффективные менеджеры Зеленского - Кубраков/Камишин/Голик, которым президент поручил масштабировать "Большое строительство" на железную дорогу. Однако они снова вместе с этим масштабировали и "Велике крадівництво", – резюмирует издание.

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Унитазы для вагонов за 300 тыс. и кнопки для смыва за 7 тыс. грн: НАБУ обыскало директора Департамента закупок УЗ Олийнык, - СМИ 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Проведіть обшуки заодно і сирьожи зе-лещенка - великого майстра з "лізингу".
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10.12.2021 15:00
+10
Потрібно цю директорку опустити головою у той унітаз за 300тис. та натиснути на кнопку за 7 тис.,може оце лайно прийде до тями...
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10.12.2021 15:30
+9
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10.12.2021 15:47
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Правила форума Совет форумчан
Эх, славно можно было посидеть в таком туалете.
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10.12.2021 14:55 Ответить
И не говори, весь кайф обломали...
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10.12.2021 15:06 Ответить
- Сегодня же в поезд и - на Запад, к большим культурным центрам. - Когда мы будем делить наши деньги? - Кто такой Козлевич, что с ним делиться?! Мы не знаем никакого Козлевича! (с)
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10.12.2021 15:12 Ответить
теперь понятно отчего загадочно умер Макс Бланк в январе 2019 в бытность свою замдиректора зализници....
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10.12.2021 14:59 Ответить
Проведіть обшуки заодно і сирьожи зе-лещенка - великого майстра з "лізингу".
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10.12.2021 15:00 Ответить
Цікаво чи багато знайдуть через декілька років після здійснення операцій? Та і майно належить бабусі)
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10.12.2021 15:03 Ответить
так сирожа говорил, что не было такого. вывсеврете!
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10.12.2021 15:07 Ответить
Читая каждый день такие новости начинаю понимать, что было движущей силой у левых эссеров...
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10.12.2021 15:08 Ответить
А серлещ што? Не замечает что она снова на посаде.видать ему глаза яйцами прикрыло
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10.12.2021 15:08 Ответить
а вони не знали про ці крадіжки?
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10.12.2021 15:17 Ответить
Це не крадіжки, це вже оффуєвший гоп-стоп....
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10.12.2021 15:20 Ответить
Велике крадивныцтво идёт по плану! Хужынибудит!))))
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10.12.2021 15:20 Ответить
17 рік - два роки до Зе. І какая разніца?
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10.12.2021 15:22 Ответить
...эту гражданку буквально несколько месяцев назад вернули на "Укрзалізницю" именно в департамент закупок. И железная дорога снова купила те же туалетные запчасти по цене еще на 15% дороже", Источник: https://censor.net/ru/n3304526
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10.12.2021 15:52 Ответить
Ото всех их и нужно утопить в том унитазе за 300 тыс
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10.12.2021 15:23 Ответить
Потрібно цю директорку опустити головою у той унітаз за 300тис. та натиснути на кнопку за 7 тис.,може оце лайно прийде до тями...
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10.12.2021 15:30 Ответить
Очередной раз ипанутся можно!!! А где это чувырло бородатая женщина Сырожа Лещенко?
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10.12.2021 15:45 Ответить
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10.12.2021 15:47 Ответить
а Сірожка Лєщєнко ніпрічьом!
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10.12.2021 15:47 Ответить
Шо это все матюхають Лещенко, а ему хоть бы шо?Он шо ,тоже еврей?
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10.12.2021 16:07 Ответить
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10.12.2021 16:02 Ответить
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10.12.2021 19:14 Ответить
Природньо, якщо Лещенко відповідав за боротьбу з корупцією в УЗ. Мабуть золотими унітазами облаштував своє житло, придбане в борг
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10.12.2021 16:07 Ответить
Думаешь он без Зеленского чудил? Не верю
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10.12.2021 16:09 Ответить
А где же был борцун с коррупцией, "наблюдатель" за порядком на УкрЖД бородатая бабушка?
Он не при делах?
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10.12.2021 16:07 Ответить
Золоті унітази не лише для "овоча", посполиті також можуть справити потребу в таку дорогу річ
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10.12.2021 16:12 Ответить
Внимательно прочитали статью от "Наші гроші"? Она вовсе не об унитазах и воровстве. "Во времена преступного режима предшественника Зеленского" - цитата из текста. При Зеленском все преступники опять сидят на своих местах, но Зеля не преступник, просто чиновники негодя и его не слушаются. Царь хороший - бояре плохие. Заметку писала очередная журнашлюха.
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10.12.2021 16:50 Ответить
як маніпулюють інформацією, це не просто унітази, а вакуумні туалети, саме тому така ціна, звісно є накрутка на прокладках, але вона не значна.
Питання в іншому на який хер ставити такі дорогі туалети у вагонах доходягах де комфорту нуль.
Це як поставити на жигулі сидіння від Порша.
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10.12.2021 16:53 Ответить
Унитаз за 300000т., а кнопка за 50гр., не серьёзно.
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10.12.2021 17:11 Ответить
СУКУ РАЗОРВАТЬ ЛОШАДЬМИ!!!
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10.12.2021 17:18 Ответить
А сколько же стоило дерьмо, смытое в эти унитазы ?
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10.12.2021 18:20 Ответить
не из дуба унитазы, не из ясеня,
нихчиво себе сказал я себе
присмотрелся блин и действительно
даже кнопка есть, удивительно.
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10.12.2021 18:34 Ответить
 
 