Это очередной акт агрессии против Украины - посольство США об инциденте с судном "Донбасс" в Азовском море
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Посольство США выступило с заявлением по поводу инцидента с украинским кораблем "Донбасс" в Азовском море.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в твиттере американского посольства в Киеве.
"Донбасс" имеет полное право плавать в водах Украины. Неправдивые обвинения России являются частью ее непрекращающейся кампании по отвлечению от ее последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море – очередной акт агрессии против Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в ФСБ России обвинили корабль ВМС Украины "Донбасс" в создании угрозы в районе Керченского пролива.
Министр обороны Алексей Резников со своей стороны сообщил, что заявления со стороны России о якобы продвижении украинского корабля в сторону Керченского пролива являются информационной атакой.
Пожалуйста, подождите...
Забыл про катера и буксир уже???
Все понятно, ничего нового, вся сущность соеголовых
І нічого нового!
бо 73%ные жлобы-дебилы выбрали лучшего среди своих на нашу голову..