РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11865 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Война
9 003 28
Азовское море (1575) посольство (1044) США (23153)

Это очередной акт агрессии против Украины - посольство США об инциденте с судном "Донбасс" в Азовском море

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Это очередной акт агрессии против Украины - посольство США об инциденте с судном

Посольство США выступило с заявлением по поводу инцидента с украинским кораблем "Донбасс" в Азовском море.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в твиттере американского посольства в Киеве.

"Донбасс" имеет полное право плавать в водах Украины. Неправдивые обвинения России являются частью ее непрекращающейся кампании по отвлечению от ее последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море – очередной акт агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Журналист Клименко о реакции РФ на "инцидент" с судном ВМС Украины "Донбасс": Военно-информационная истерика на ровном месте. ФОТОрепортаж

Напомним, ранее в ФСБ России обвинили корабль ВМС Украины "Донбасс" в создании угрозы в районе Керченского пролива.

Министр обороны Алексей Резников со своей стороны сообщил, что заявления со стороны России о якобы продвижении украинского корабля в сторону Керченского пролива являются информационной атакой.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
і це правда, за час правління Володі Найвєлічайшого московія окупувала Азовське (Синє море) і мертва тиша. Немає беніних нацсук з плюшовими свинками, чи вже сьогодні жабками, і ніяких дій і заяв Гайвєлічайшого.
показать весь комментарий
10.12.2021 15:18
+5
Украина осталась по сути без Азова. Здорово, зебобики, правда?
показать весь комментарий
10.12.2021 15:12
+4
А чому Володю Гундоса не визивають в ДБР і не відкривають справу за спробу агресії проти московитів? Це звичайно жарт, але що він робив проти Порошенко замісить того щоб виконувати міжнародний морський трибунал? Московія, яка себе назвала росією буде вічно провокувати і брехати, це їх спосіб існування. А ще залякують Вову Гендоса, щоб і не думав підходити до міжнародної Керченської переправи і окупованою в цей час московією.
показать весь комментарий
10.12.2021 15:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Домбас порожняк не гонит!!!
показать весь комментарий
10.12.2021 15:11 Ответить
Ты думал что ляпнул ?
показать весь комментарий
10.12.2021 15:13 Ответить
Это не я. Это Виктор Федорович
показать весь комментарий
10.12.2021 15:16 Ответить
Забудь убогое .
показать весь комментарий
10.12.2021 15:17 Ответить
А вообще, как по мне, не удачное название для корабля. Ведь как судно назовешь, так оно и поплывет... Предлагаю переименовать, хотя бы в Степана Бандеру. Отето бы пердаки у кацапов подгорели бы, что к ним плывет Бандера
показать весь комментарий
10.12.2021 15:18 Ответить
Украина осталась по сути без Азова. Здорово, зебобики, правда?
показать весь комментарий
10.12.2021 15:12 Ответить
Так уже давно . Раша надёжно засела в Керченській протоці . Эта орда везде гадит .
показать весь комментарий
10.12.2021 15:16 Ответить
і це правда, за час правління Володі Найвєлічайшого московія окупувала Азовське (Синє море) і мертва тиша. Немає беніних нацсук з плюшовими свинками, чи вже сьогодні жабками, і ніяких дій і заяв Гайвєлічайшого.
показать весь комментарий
10.12.2021 15:18 Ответить
зато рейтинг собі малює.
показать весь комментарий
10.12.2021 15:56 Ответить
Зачем ты так тупо загоняешься?
Забыл про катера и буксир уже???
показать весь комментарий
10.12.2021 15:32 Ответить
Тогда хоть пытались бороться. Это сложно, согласен. Но сейчас получив по своему буеобразному носу от фсб, зеленый сморчок тупо слился и забылся в неизвестных прериях нирваны. И все.
показать весь комментарий
10.12.2021 15:40 Ответить
Так боролись, что освободили их при Зеленском.
показать весь комментарий
10.12.2021 15:54 Ответить
не освободили, а отдали цемаха вместо того, чтобы отвезти его в Гаагу. ты же понимаешь, что это не то же самое?
показать весь комментарий
10.12.2021 15:56 Ответить
вообще-то молодь рыгоаналов - это квартал 95, это не ко мне. И перед безлером сплясать, и в Москву на зароботки удариться в разгар боев, и 40 млн долларов вместе с беней "оптимизировать" от уплаты налогов. И т.д. Наш зеленый сморчок везде поспел.
показать весь комментарий
10.12.2021 16:14 Ответить
Ха-ха "освободітелі грьобані" не могли тиждень перечекати до введення міжнародних санкцій проти рашки , які можливо б не дали спричинити нинішню ситуацію , але ж як чекати якщо у очці ху..ла виглядає мир ((
показать весь комментарий
10.12.2021 16:12 Ответить
Т.е. какие то непонятные санкции, которые не применили бы тебе дороже жизни украинцев.
Все понятно, ничего нового, вся сущность соеголовых
показать весь комментарий
10.12.2021 16:18 Ответить
Чё сразу "жизни"? Не передёргивай.
показать весь комментарий
10.12.2021 16:21 Ответить
"Борцун" - ану викладай , не соромся, скільки життів українців врятував ; бажано із документальним підтвердженням ; інакше закінчуй свої філософські роздуми про "дороже жизни украинцев" ; дякуючи тим "нєпонятним" санкціям ти нині маєш змогу тут писати , не залежно від того чи з власної думки , чи чиїсь гроші відпрацьовуючи.
показать весь комментарий
10.12.2021 16:32 Ответить
А зебобики при чём. Азовское море просрали вместе с Крымом ещё в 2014 году. Зеля тогда ещё х...м на рояле играл.
показать весь комментарий
10.12.2021 15:55 Ответить
зебобики всегда при чем. Вчера они кричали, что все должны умереть защищая Крым. А теперь выясняется, что вместо того, чтобы помереть, они х...ем на рояли играют. ну и кто они после этого?
показать весь комментарий
10.12.2021 15:58 Ответить
А чому Володю Гундоса не визивають в ДБР і не відкривають справу за спробу агресії проти московитів? Це звичайно жарт, але що він робив проти Порошенко замісить того щоб виконувати міжнародний морський трибунал? Московія, яка себе назвала росією буде вічно провокувати і брехати, це їх спосіб існування. А ще залякують Вову Гендоса, щоб і не думав підходити до міжнародної Керченської переправи і окупованою в цей час московією.
показать весь комментарий
10.12.2021 15:16 Ответить
ну так Байдєн обіців що любий акт агресії і ....
показать весь комментарий
10.12.2021 15:16 Ответить
Ну каким боком Байден ? Свою страну должны защищать её граждане . Вот и будем защищать , неважно , с Байденом или нет .
показать весь комментарий
10.12.2021 15:21 Ответить
З таким Головнокомандуючим назахищаєш Україну, він перший здасться в полон до Капутіна!
показать весь комментарий
10.12.2021 15:26 Ответить
Байдєн ввєді вайска !
показать весь комментарий
10.12.2021 15:51 Ответить
ПаРаша воняє на весь світ!
І нічого нового!
показать весь комментарий
10.12.2021 15:24 Ответить
..и только Зеля Сралина ссыться и морозится сказать что-то против хйла, которое имеет её, готовую принять от него что угодно, с любой стороны и в любых объёмах..
бо 73%ные жлобы-дебилы выбрали лучшего среди своих на нашу голову..
показать весь комментарий
10.12.2021 15:27 Ответить
 
 