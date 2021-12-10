За год работы камер автофиксации нарушений ПДД количество ДТП с погибшими или травмированными снизилось на 65%, - Енин

За год работы камер автофиксации нарушений ПДД количество ДТП с погибшими и травмированными снизилось на 65%. И понижение происходит именно там, где установлены приборы контроля.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

"Читаю новости и вижу сенсационные заголовки: "Камеры автофиксации нарушений ПДД не повлияли на количество аварий". Сразу спохватился, неужели… Неужели мы так сильно ошиблись с нашей стратегией. Неужели ошиблась Польша, размещая такие же комплексы автофиксации. Неужели США, Европа, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Англия, Сингапур, все ошиблись и тщетно боролись с минимизацией смертности на дорогах такими устройствами. Дал поручение предоставить исчерпывающие данные по каждой камере в Киеве и области. Начал сравнивать данные. И вот, за год работы таких систем количество ДТП с погибшими и травмированными снизилось на 65%! И понижение происходит именно там, где установлены приборы контроля. Закрыл новость и пошел дальше работать", - рассказал первый заместитель министра внутренних дел.

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