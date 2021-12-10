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Новости Политика Украины
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ДТП (7441) Киевская область (3537) ПДД (530) камера (70) Енин (327)

За год работы камер автофиксации нарушений ПДД количество ДТП с погибшими или травмированными снизилось на 65%, - Енин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За год работы камер автофиксации нарушений ПДД количество ДТП с погибшими или травмированными снизилось на 65%, - Енин

За год работы камер автофиксации нарушений ПДД количество ДТП с погибшими и травмированными снизилось на 65%. И понижение происходит именно там, где установлены приборы контроля.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

"Читаю новости и вижу сенсационные заголовки: "Камеры автофиксации нарушений ПДД не повлияли на количество аварий". Сразу спохватился, неужели… Неужели мы так сильно ошиблись с нашей стратегией. Неужели ошиблась Польша, размещая такие же комплексы автофиксации. Неужели США, Европа, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Англия, Сингапур, все ошиблись и тщетно боролись с минимизацией смертности на дорогах такими устройствами. Дал поручение предоставить исчерпывающие данные по каждой камере в Киеве и области. Начал сравнивать данные. И вот, за год работы таких систем количество ДТП с погибшими и травмированными снизилось на 65%! И понижение происходит именно там, где установлены приборы контроля. Закрыл новость и пошел дальше работать", - рассказал первый заместитель министра внутренних дел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На дорогах Украины заработают еще 20 камер для фиксации нарушений ПДД

За год работы камер автофиксации нарушений ПДД количество ДТП с погибшими или травмированными снизилось на 65%, - Енин 01

Автор: Наталя Джума
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Оно хоть соображает что несет? Или как наш президент, абы сказать.
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10.12.2021 15:29 Ответить
Биографию Енина почитай Как раз тот случай, когда назначают не дураков , но дилетантов. Для стада зеленых это норма
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10.12.2021 16:15 Ответить
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10.12.2021 15:29 Ответить
Та дай бог , шоб так и было... Камеры , как-никак - шугань для нарушителей, або для тех, кто за сало купил права , а ездить не смог купить...
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10.12.2021 15:30 Ответить
Абы штота ляпнуть. Про камеры ваши наверно уже и гугел предупреждает, что они могут уменьшить - совершенно неясно.

Особенна ота в поле в пяти километрах за Глевахой.
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10.12.2021 15:33 Ответить
Знизилося , ? - а по відношеню до чого? до 1942 року. Тому що в цім році було більше загиблих.
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10.12.2021 15:35 Ответить
1812.
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10.12.2021 16:16 Ответить
В якій країні ?
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10.12.2021 15:40 Ответить

Протягом перших десяти місяців 2021 року в Україні зафіксували 154 480 дорожньо-транспортних пригод - це на 14% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Найбільше - на 24% - зросла кількість ДТП у Івано-Франківській та Миколаївських областях.
В Україні за січень-жовтень 2021 року сталося на 14% більше ДТП, ніж у 2020 році - Опендатабот

единственное,вроде чуток смертность поубавилась, но более точно все будет видно по году.
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10.12.2021 15:42 Ответить
Безопасность дорожного движения это комплекс мер, которые реализуются десятилетиями. В Украине воры придумали универсальное средство повышения безопасности движения - штрафы. Штрафовать и больше ничего не надо делать по безопасности дорожного движения. (
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10.12.2021 17:13 Ответить
Комменты на его страничке под этой "новостью" в Фейсбуке закрыты. Наврал и спрятался!
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10.12.2021 17:13 Ответить
Почему этих камер нет в самой бюджетообразующей Днепропетровской области? Совсем?!
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10.12.2021 17:19 Ответить
Да он держит всех за ЗЕ билов. Пусть посмотрит на статистику за 2020 и за 10 месяцев 2021, и сравнит среднемесячные показатели. Только, боюсь, ума сравнить и сделать выводы, не хватит.
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10.12.2021 18:12 Ответить
На Закарпатті на місцях розташування камер автофіксації практично ніколи не було аварій...
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11.12.2021 00:52 Ответить
 
 