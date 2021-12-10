РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11865 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Война
3 473 2
армия РФ (15312) война (46506) вторжение (497) ОБСЕ (4790) Россия (91190) США (23153)

У России есть планы по значительной эскалации против Украины. Продолжаем консультации с союзниками по противодействию Кремлю, - США в ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

У России есть планы по значительной эскалации против Украины. Продолжаем консультации с союзниками по противодействию Кремлю, - США в ОБСЕ

Соединенные Штаты обеспокоены планами России по эскалации ситуации в Украине, включая масштабную военную операцию и усилия по дестабилизации страны изнутри.

Об этом заявила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета этой организации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены свидетельствами того, что у России есть планы по значительной эскалации против Украины, включая масштабную военную операцию и усилия по дестабилизации Украины изнутри. Мы, как всегда, очень внимательно наблюдаем за регионом и будем продолжать тесно консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу", - заявила она.

Американская дипломатка отметила, что Соединенные Штаты заставят Россию заплатить высокую цену и последствия, "если она предпримет дальнейшие агрессивные действия".

"Мы также призываем Россию прекратить попытки интеграции граждан Украины и украинской территории, которую она контролирует, путем паспортизации, экономической привязки и изменений в системе образования", - добавила Остриен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главная цель Путина - восстановление имперского могущества России за счет соседей, а Украина стоит на первой линии огня, - Моравецкий

Она отметила, что продолжающаяся агрессия России против Украины, рядом с наращиванием военных сил на границе, "является наибольшей угрозой безопасности, с которой сегодня сталкивается Европа".

"Нарушая суверенитет своего соседа и подрывая его территориальную целостность, Россия стремится помешать Украине идти свободно по избранному ею пути полной евроатлантической интеграции", - заявила глава американской миссии в ОБСЕ.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"...Давайтє отпустім всєх, кто нє желаєт жить с намі в одном государствє..." - і після цих слів хло наскочив на режисера Сокурова, який посмєл ізрєчь те, що й так там давно у всіх на язИках ("...від молдованина до фіна на всіх язИках все мовчить, бо благоденствує" Т. Шевченко "Сон")

про разложєніє і распад російскойфєдєрациі - прямим текстом
https://www.youtube.com/watch?v=hH_wMIfQ5-o&t=1147s&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
показать весь комментарий
10.12.2021 15:50 Ответить
 
 