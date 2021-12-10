Россия перекрыла почти 70% акватории Азовского моря и препятствует свободному судоходству - Военно-морские силы. КАРТА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
Российская сторона разместила навигационные предупреждения (ПРИПы) об ограничении судоходства в Азовском море с учетом якобы проведения артиллерийских стрельб в районах вблизи украинских городов Мариуполь, Бердянск и Геническ и по состоянию на 10 декабря перекрыла почти 70% акватории Азовского моря.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает служба по связям с общественностью командования Военно-Морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Подобные перекрытия районов происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море. Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости к пунктам базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией. Подобные действия агрессора демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в ФСБ России обвинили корабль ВМС Украины "Донбасс" в создании угрозы в районе Керченского пролива.
Министр обороны Алексей Резников со своей стороны сообщил, что заявления со стороны России о якобы продвижении украинского корабля в сторону Керченского пролива являются информационной атакой.
Пожалуйста, подождите...
Но кацапские корабли держать под прицелом. каждую секунду
В условиях ограниченного финансирования работа над ракетными комплексами "Нептун" идет по графику. В то же время в войска поставляется "урезанная" версия ракет для "Ольхи" с дальностью до 70 км.
Генеральный конструктор и гендиректор КБ "Луч" Олег Коростелев сообщил, как идет работа над ракетными комплексами "Нептун" и "Ольха" ("Вiльха"), поставляемых в украинскую армию. Об этом он рассказал в программе Security talks.
Швидкість - це ще не найголовніше. 0,8 маха цілком вистачить для невеликої акваторії Чорного моря для середнього ворожого фрегатика.
І збити ракету Нептун - задача не з легких.
Вона рухається низько, малопомітно із зменною траекторією.
Ботоксный фюрер Путлер, мерзкий персонаж с крысиным взглядом, подсадил своё препарируемое население на иглу фашистской, хвастливо-шовинистической, злобно-ксенофобской пропаганды, а валенкам нравится, когда их правители-бандиты и пропагандистские вертухаи гадят всему миру, не так противно им становится сидеть в своём хамоватом быдло-свинарнике, когда и другие страны можно облить своими помоями и попытаться нагадить им от зависти и подлости
Чи у вас своїх ПРИПів нема?
Заблокировал все Азовское море и смотрит на реакцию. Ответа нет, значит можно и всю украинскую акваторию Черного моря блокировать.
Да и кто и чем будет отвечать, если сегодня в Украине проводится политика "просто перестать стрелять". Финансирование ракетных программ пошло на дороги, потому что найвеличнейший торчок современности делает большое пиар на большом строительстве, с целью пролезть на 2-й срок.
С такой политикой ***** куда проще реализовывать свою экспансию.
И оставит всю Украину в покое.
чого ж ми окремо, всі розумні а на вибори йде стадо баранів?