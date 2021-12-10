Россия перекрыла почти 70% акватории Азовского моря и препятствует свободному судоходству - Военно-морские силы. КАРТА

Российская сторона разместила навигационные предупреждения (ПРИПы) об ограничении судоходства в Азовском море с учетом якобы проведения артиллерийских стрельб в районах вблизи украинских городов Мариуполь, Бердянск и Геническ и по состоянию на 10 декабря перекрыла почти 70% акватории Азовского моря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает служба по связям с общественностью командования Военно-Морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Подобные перекрытия районов происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море. Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости к пунктам базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией. Подобные действия агрессора демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в ФСБ России обвинили корабль ВМС Украины "Донбасс" в создании угрозы в районе Керченского пролива.

Министр обороны Алексей Резников со своей стороны сообщил, что заявления со стороны России о якобы продвижении украинского корабля в сторону Керченского пролива являются информационной атакой.