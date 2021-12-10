С начала суток войска РФ 4 раза открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российско-оккупационные войска с начала суток 4 раза открывали огонь. Потерь среди украинских воинов нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи населенного пункта Песчаное на Луганщине оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм.
В направлении Новотошкивского наемники совершили обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Попасной русские наемники обстреливали наши позиции из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Около Майорска оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Чтобы заставить противника прекратить обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
Пожалуйста, подождите...
Гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Годураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо.
Северный Гондурас с ботоксным фюрером Путлером - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием
Defense Express
[email protected]
10 грудня 2021, 17:39
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Литовський комплекс протидії безпілотним літальним апаратам ЕDМ4S-UА від компанії NT Service
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Міністерство оборони України через Агенцію НАТО з підтримки та постачання замовило партію антидронових рушниць ЕDМ4S-UА ще минулого року
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що перша партія замовлених в Литві антидронових рушниць до кінця цього року має бути поставлена в Україну.
"Протягом цього місяця ми отримаємо перших 10 антидронових рушниць виробництва Литви, які допоможуть нам боротися з російськими БПЛА", - повідомив він в ефірі ток-шоу "Право на владу" 9 грудня 2021 року.
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Литовський комплекс протидії безпілотним літальним апаратам ЕDМ4S-UА від компанії NT Service
За його словами, це озброєння було замовлено через головну логістичну організацію Альянсу - Агенцію НАТО з підтримки та постачання (NSPA).
Хоч Міністр оборони й не назвав модель рушниці, скоріш за все мова йде про комплекси протидії безпілотним літальним апаратам ЕDМ4S-UА виробництва литовської компанії NT Service.
Антидронова рушниця ЕDМ4S-UА від NT Service успішно пройшла випробування в ЗСУ та підтвердила потрібні українським військовим ТТХ
Відомо, що саме ці литовські вироби, після їх випробувань та апробації безпосередньо в зоні бойових дій у 2019 році, були прийняті на озброєння ЗСУ (у 2020 році) та замовлена військовими.
Литовський комплекс ЗСУ використовує на передовій з 2018 року
Водночас наприкінці минулого року колишній Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак повідомив, що попри укладений контракт та проведення оплати, литовські антидронові рушниці у 2020 році поставлені не будуть і, ймовірно, будуть отримані "через декілька місяців".
Рушниця ЕDМ4S-UА прийнята на озброєння ЗСУ у 2020 році
"Оскільки така закупівля відбулася вперше, то довелося подолати безліч бюрократичних питань - це оформлення відповідних дозволів, документів, усього іншого. Я впевнений, що наступного року все буде набагато швидше", - зазначив він.
Боєць ЗСУ з антидроновою рушницею виробництва литовської компанії NT Service на Донбасі / Фото: ТСН
Дещо пізніше (у січні 2021 року), Міністерство оборони повідомило, що замовило 37 антидронових рушниць ЕDМ4S-UА через NSPA, однак про їх постачання ЗСУ надалі офіційно не повідомлялося.
Доброволець Юрій Грек та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з ручними системами радіоелектронної боротьби литовської компанії NT Service
Можна припустити, що перші 10 рушниць з Литви, надходження яких анонсував Олексій Резніков, належать саме до цього замовлення. Тобто вони, з невідомих причин вже щонайменше рік не можуть бути поставлені українським військовим, попри давно проведену оплату.
Президент Литви Ґітанас Наусєда передає антидроновий комплекс ЕDМ4S-UА колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку у березні 2021 року
При цьому, відомо, що комплекси ЕDМ4S-UА використовуються бійцями ЗСУ на передовій. Однак тут мова йде про рушниці, які ще з 2018 року закуповувались волонтерами або надавались як військова допомога (як, наприклад, комплекс переданий Президентом Литви Ґітанасом Наусєдою у березні цього року).