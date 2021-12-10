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С начала суток войска РФ 4 раза открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала суток войска РФ 4 раза открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 4 раза открывали огонь. Потерь среди украинских воинов нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Песчаное на Луганщине оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм.

В направлении Новотошкивского наемники совершили обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Попасной русские наемники обстреливали наши позиции из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Около Майорска оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

Читайте также: Войска РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Песчаного, - Минобороны

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Чтобы заставить противника прекратить обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
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может, у "противной стороны" есть?
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10.12.2021 17:43 Ответить
Рідненькі наші, бережи вас Господь.
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10.12.2021 18:19 Ответить
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией.
Гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Годураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо.

Северный Гондурас с ботоксным фюрером Путлером - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием
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10.12.2021 18:44 Ответить
Слава Українським воїнам
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10.12.2021 21:44 Ответить
Литовські антидронові рушниці, закуплені через NSPA, рік не можуть "дійти" до ЗСУ



Defense Express
[email protected]

10 грудня 2021, 17:39
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Литовський комплекс протидії безпілотним літальним апаратам ЕDМ4S-UА від компанії NT Service

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Міністерство оборони України через Агенцію НАТО з підтримки та постачання замовило партію антидронових рушниць ЕDМ4S-UА ще минулого року

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що перша партія замовлених в Литві антидронових рушниць до кінця цього року має бути поставлена в Україну.

"Протягом цього місяця ми отримаємо перших 10 антидронових рушниць виробництва Литви, які допоможуть нам боротися з російськими БПЛА", - повідомив він в ефірі ток-шоу "Право на владу" 9 грудня 2021 року.
Читайте також: Рєзніков хоче створити при Міноборони Агентство закупок для ЗСУ


Литовський комплекс протидії безпілотним літальним апаратам ЕDМ4S-UА від компанії NT Service

За його словами, це озброєння було замовлено через головну логістичну організацію Альянсу - Агенцію НАТО з підтримки та постачання (NSPA).

Хоч Міністр оборони й не назвав модель рушниці, скоріш за все мова йде про комплекси протидії безпілотним літальним апаратам ЕDМ4S-UА виробництва литовської компанії NT Service.


Антидронова рушниця ЕDМ4S-UА від NT Service успішно пройшла випробування в ЗСУ та підтвердила потрібні українським військовим ТТХ

Відомо, що саме ці литовські вироби, після їх випробувань та апробації безпосередньо в зоні бойових дій у 2019 році, були прийняті на озброєння ЗСУ (у 2020 році) та замовлена військовими.

Литовський комплекс ЗСУ використовує на передовій з 2018 року

Водночас наприкінці минулого року колишній Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак повідомив, що попри укладений контракт та проведення оплати, литовські антидронові рушниці у 2020 році поставлені не будуть і, ймовірно, будуть отримані "через декілька місяців".

Рушниця ЕDМ4S-UА прийнята на озброєння ЗСУ у 2020 році

"Оскільки така закупівля відбулася вперше, то довелося подолати безліч бюрократичних питань - це оформлення відповідних дозволів, документів, усього іншого. Я впевнений, що наступного року все буде набагато швидше", - зазначив він.

Боєць ЗСУ з антидроновою рушницею виробництва литовської компанії NT Service на Донбасі / Фото: ТСН

Дещо пізніше (у січні 2021 року), Міністерство оборони повідомило, що замовило 37 антидронових рушниць ЕDМ4S-UА через NSPA, однак про їх постачання ЗСУ надалі офіційно не повідомлялося.

Доброволець Юрій Грек та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з ручними системами радіоелектронної боротьби литовської компанії NT Service

Можна припустити, що перші 10 рушниць з Литви, надходження яких анонсував Олексій Резніков, належать саме до цього замовлення. Тобто вони, з невідомих причин вже щонайменше рік не можуть бути поставлені українським військовим, попри давно проведену оплату.

Президент Литви Ґітанас Наусєда передає антидроновий комплекс ЕDМ4S-UА колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку у березні 2021 року

При цьому, відомо, що комплекси ЕDМ4S-UА використовуються бійцями ЗСУ на передовій. Однак тут мова йде про рушниці, які ще з 2018 року закуповувались волонтерами або надавались як військова допомога (як, наприклад, комплекс переданий Президентом Литви Ґітанасом Наусєдою у березні цього року).
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10.12.2021 21:57 Ответить
 
 