Власти должны бороться с теневой экономикой, а не повышать давление на легальный бизнес, Ernst&Young
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По словам Котенко, принятый депутатами законопроект №5600 приведет к росту налогового давления на бизнес.
Вместо того чтобы снижать уровень теневой экономики, власти увеличивают налоговое давление на честный бизнес. Об этом заявил руководитель налогово-юридической практики Ernst&Young в Украине Владимир Котенко на форуме о детенизации, организованном Европейской бизнес ассоциацией.
По его словам, принятый депутатами законопроект об изменениях в налоговое законодательство (№5600) приведет к увеличению налогового давления на бизнес, который работает честно.
"Что мы получаем? Мы получаем №5600, ограничивающий перенос убытков для прозрачного бизнеса, мы получаем постоянный рост единого социального взноса в связи с повышением минимальной заработной платы, получаем только обещания, что вот сейчас будет радикальная реформа и правильное налогообложение персональных доходов в частности", – рассказал Костенко.
По его мнению, властям нужно было бы сосредоточиться на мерах по уменьшению уровня теневой экономики, которая только по официальным данным превышает 30%, а на самом деле значительно больше. В то же время в развитых странах этот уровень не выше 10-17%.
"Иногда хочется сказать словами политических селебритис, обычно перефразируя: каких полномочий вам не хватает, чтобы бороться с теневой экономикой уже сейчас (…). Потому что сейчас мы видим со стороны государственных органов, что они плодят просто бюрократию, не решают проблемы, а создают вид суеты, которая ориентирована исключительно на авторов этих проблем, то есть на обеспечение их занятости", – сказал Костенко.
Напомним, 30 ноября Верховная Рада приняла правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.
Ранее народный депутат Украины София Федина заявила, что принятыми налоговыми изменениями (законопроект 5600) власть лишит обычных украинцев средств к существованию и обогатит олигархов, близких к власти.
В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власти должны снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.
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10 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
НАК «Нафтогаз Украины», который известен колоссальными зарплатами руководства, крупными расходами на свою деятельность и дорогущими закупками, заявил о получении по итогам 9 месяцев 2021 года убытка в размере 4,37 млрд грн.
Об этом передает сегодня сайт Dubinsky.ua.
Пресс-служба госкомпании сообщила о публикации сокращенной консолидированной промежуточной финотчетности по международным стандартам.
Но она еще не проверена аудиторами.
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Аудированную консолидированную отчетность по итогам 2021 года пообещали обнародовать весной 2022 года.
Консолидированная отчетность включает результаты деятельности НАК «Нафтогаз Украины» как отдельного юридического лица и всех предприятий, контролируемых компанией.
Крупный убыток за 9 месяцев не стал большим сюрпризом, поскольку за 6 месяцев 2021 года НАК «Нафтогаз» показал убыток на уровне 1,7 млрд грн.
Из динамики понятно серьезное ухудшение финрезультата - в 2,5 раза.
Руководитель НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко пока никак не комментировал новый финотчет и не объяснял ухудшение финансового результата.
Также никто из госкомпании не объяснял общественности, что будет делать для исправления ситуации.
Зато на ProZorro полным ходом идут публикации о новых закупках для «Нафтогаза».
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Далеко не всегда закупаются обязательные и жизненно необходимые вещи, без которых нельзя работать убыточной госкомпании.
И вообще, эта власть мастера спирта по борьбе с теневой экономикой. У зеленого членограя даже есть чёрный пояс по борьбе с теневой экономикой!
Они считают, что нужно косить бабло и сторицей вернуть тем, кто оплатил вступление на должность.