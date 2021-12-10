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Новости Экономика
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Бельгийский инвестор в ВИЭ обвинил Украину в нарушении обязательств и подал в суд

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Производитель электроэнергии из возобновляемых источников SREW N.V. обратился в международный арбитраж с требованиями к Украине на 70 млн евро из-за грубого нарушения страной своих обязательств и собственных законов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на издание "Украинская правда".

Компания обвинила Украину в нарушении ее прав как инвестора, которые предусмотрены в соглашении между правительствами Украины и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом о взаимном поощрении и защите инвестиций.

Ранее о грубых нарушениях украинских законов со стороны правительства заявила компания ДТЭК ВИЭ Рината Ахметова, которой правительство Украины в ручном режиме заблокировало выплату долга с целевых "зеленых" еврооблигаций.

Бельгийская SREW N.V. построила в Украине Днепро-Бугскую ВЭС в Херсонской области мощностью 110 МВт.

Бельгийский инвестор в ВИЭ обвинил Украину в нарушении обязательств и подал в суд 01

Фото: Днепро-Бугская ВЭС во время строительства (firstregion.com.ua)

Теперь компания обратилась в арбитраж, потому что считает, что Украина "необоснованно и непоследовательно разрушала законодательное регулирование в сфере возобновляемой энергетики".

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+29
ЗЕ намагається зробити Україну банкротом.
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10.12.2021 17:37
+28
Этот долг вместе с зе должны выплачивать те придурки, которые голосовали за Бенину куклу и его холуев.
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10.12.2021 17:48
+20
Было построено в 2015-2018 и заводы, и фабрики, но нариду это не понравилось. Нариду нужна была "золотая рыбка", чтобы получить все и на шару, и без трудов.

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10.12.2021 18:11
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ЗЕ намагається зробити Україну банкротом.
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10.12.2021 17:37 Ответить
Дійство відбувається згідно з кремлівським сценарієм та режисурою !!)))
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10.12.2021 17:49 Ответить
З яких це пір шпекулянти і лихварі стали називатися міжнародними інвесторами? Гієни хренові.
Нема щоб побудувати машинобудівний завод.
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10.12.2021 17:52 Ответить
Гугл коряво переводит
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10.12.2021 17:54 Ответить
Школу закінчував?
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10.12.2021 18:01 Ответить
Было построено в 2015-2018 и заводы, и фабрики, но нариду это не понравилось. Нариду нужна была "золотая рыбка", чтобы получить все и на шару, и без трудов.

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10.12.2021 18:11 Ответить
на этой карте в основном биогазовые заводы.
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10.12.2021 22:36 Ответить
На этой карте есть разные производства. Абсолютно.
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10.12.2021 23:55 Ответить
разные. Но если разобрать по профилям, то общее количество биогазовых гораздо больше чем общее количество в любом другом профиле.
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11.12.2021 14:23 Ответить
Або ж патронний заводик...
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10.12.2021 18:37 Ответить
Так його хазяїн давно вже сказав "Дефолт, так дефолт"... Ось воно і відпрацьовує

Ну а чому так, то треба згадати ще одну фразу хазяїна про взяти у московитів 100млрд баксів. Ціна озвучена, можливо навіть і аванс отриманий. А бігти ні бубочці, ні його хазяїну вже не буде куди, якщо не відпрацюють
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10.12.2021 18:31 Ответить
То, что не выплатили ахметке навернутые бабки - это правильно! Такой тариф на зеленку завышен! Сделано было спецом под олигархов
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10.12.2021 19:03 Ответить
Тепер держава виплатить йому з відсотками. Як і було задумано владою зебілів. А подоляцькі шльондри розкажуть, що боротьба з олігархами дорого коштує.
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10.12.2021 21:14 Ответить
Цей борг повина виплатити не Україна, а комуняка зе, за постійний саботаж міжнародних домовлень.
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10.12.2021 17:44 Ответить
Этот долг вместе с зе должны выплачивать те придурки, которые голосовали за Бенину куклу и его холуев.
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10.12.2021 17:48 Ответить
Та они уже платят, и за коммуналку, и в магазинах, даже своими жизнями то ковида. Хреново то, что вместе с этими идиотами и нормальные люди вынуждены жить в этом зеленом болоте, в которое зешобла пытается превратить Украину.
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10.12.2021 18:40 Ответить
Херус і Ко ,мають сидіти під шконкою ,разом з зеленою пліснявою ,за руйнацію енергогалузі України !!!))
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10.12.2021 17:47 Ответить
Бельгиец решил поиметь с Украины шального бабла за дорогую электрику т.е. с наших налогов. В Европе земля дорогая под ветряки, а в море выносить ещё дороже, так решил в Украине на халяву.
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10.12.2021 17:51 Ответить
Інвестори прийши на умови які їм запропонували. Хто винуватий в тому, що українська влада - злодії та дегенерати?
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10.12.2021 17:53 Ответить
Это началось при овоще, продолжилось при Порошенко, зафиксировано при Зе. Но надо же и остановится, ведь это афера за наш счёт.
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10.12.2021 18:03 Ответить
Афера? А це, тоді, що?
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10.12.2021 18:23 Ответить
при овоще лавочка закрылась. Снова открыл ее Порошенко.
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10.12.2021 22:38 Ответить
Дегенерати, які її обирають
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10.12.2021 18:03 Ответить
Не факт, что там бельгиец) там ахметка или беня может стоять за бельгийской фирмой… учредителя надо смотреть в документах фирмы))
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10.12.2021 19:10 Ответить
Інвестняні в шоці.
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10.12.2021 17:51 Ответить
начался просто шторм иностранные инвесторы в шоке вечернее отделение Сбу прокуратура суды просто пошли по бес пределу уже грабят у инвесторов это уже все фини та комедия
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10.12.2021 17:51 Ответить
Зазаз набіжать шістки ***** з бабломойським і почнуть волати про те, що
-пАшли они со своей зеленой энергетикой.
Тим більше, що за позовами буде платити "мудрий" нарід.
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10.12.2021 17:53 Ответить
Задание Путлера Голобородьке дефолт и банкротство основных предприятий Украины...Энергоатом в Жо...,Нафтогаз в Жо...остались Метинвест и остатки угольных шахт....
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10.12.2021 17:56 Ответить
Какая польза от таких инвестиций? Земля забрана под ветряки, они опасны для живого, рабочих мест мизер, электричество дорогое и ещё должна быть датированной. Явное надувательство.
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10.12.2021 17:59 Ответить
Головна їх користь - викликати незадоволення владою Зєїла. А хто давав дозволи на їх будівництво, та гарантував надвисокі ціни, це вже інша справа.
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10.12.2021 18:04 Ответить
Чем они опасны «для живого»?
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10.12.2021 18:33 Ответить
До Белорусь №2... Украине осталось немного....73% идиотов...Путлер вас купит за 5 копеек... вы больше и не стоите...
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10.12.2021 17:59 Ответить
неплохо так инвест-няни поработали
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10.12.2021 18:00 Ответить
Главное кто угодно ................лишь бы не Порошенко.... кто угодно и пришел...
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10.12.2021 18:01 Ответить
А між ними існує істотна різниця?
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10.12.2021 18:06 Ответить
Да тролляка, если ты задаешь такой вопрос, ты в Украине ты не живешь.
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10.12.2021 18:30 Ответить
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10.12.2021 19:07 Ответить
Ну вот и докричались до соучастия в хотелках бункерфюрера.
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10.12.2021 18:33 Ответить
А мне вас и не жаль...,я это знал еще в марте 2019 года...что без Пороха будет вам жо.... я тогда в Ютьюбе говорил о выборах с Айдером Муждабаевым...
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10.12.2021 18:04 Ответить
Задача Зеленского - разрушить Украину до основания. Но многие продолжают в это не верить.
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10.12.2021 18:10 Ответить
Лялька кремлівського балагана грає відведену їй роль ,згідно з сценарієм !!)))
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10.12.2021 18:14 Ответить
это ЗЕ баламут рулит страной, детка!
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10.12.2021 18:10 Ответить
И кто теперь будет с Украиной дело иметь? Китай кинули,Бельгию кинули. Шмаркля до сидит свои срок и свалит ,а какую репутацию он оставит об Украине.
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10.12.2021 18:11 Ответить
в стране зеленая саранча
1.

Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam

·
11 мин



Я не знаю що наочніше може продемонструвати пограбування України. Пряма статистика вказує до якого рівня доведені державні підприємства. Нам нічого на стадіоні не хочуть розповісти хто баригі і скільки

2.https://ua24ua.net/kak-prezident-zelenskiy-podaril-oligarhu-kolomoyskomu-800-millionov-griven-renti-v-god-na-rovnom-meste/
Как президент Зеленский подарил олигарху Коломойскому 800 миллионов гривен ренты в год на ровном месте
3.
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10.12.2021 18:11 Ответить
Повна інвазія зеленими гельмінтами !!)))
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10.12.2021 18:15 Ответить
Очередной оффшор. Иетернет не имеет информации про этот гигант энергетики.
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10.12.2021 18:16 Ответить
Может няню ему некрасивую выдали, вот он и бесится...
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10.12.2021 18:20 Ответить
Китайская экономика летит в Трубу...так что МММ Китая доживает последние дни... Видос ниже...

https://youtu.be/dONqDNf47ds
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10.12.2021 18:21 Ответить
Зебилы так накосячили с экономикой, что уже не знают чем залатывать дыры в бюджете.
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10.12.2021 18:43 Ответить
там случаем из этой бельгийско-люксембургской фирмы ноги рината линидыча не растут?)))
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10.12.2021 18:51 Ответить
От этого кидалова пострадают рядовые граждане в результата
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10.12.2021 19:22 Ответить
Усрутся, как и в предыдущие разы. Всё это покерный блеф.
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10.12.2021 23:04 Ответить
 
 