Еще трем лицам сообщено о подозрении в организации коррупционной схемы в КО "Киевзеленбуд", сумма ущерба выросла до 115 млн грн, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении в организации коррупционной схемы на столичном коммунальном объединении "Киевзеленбуд" трем лицам, среди которых бывший и.о. начальника Управления экологии и природных ресурсов Киевсовета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В Бюро уточняют, что общее количество подозреваемых по этому делу увеличилось до 10 человек, а сумма убытков выросла до 115,19 млн грн.

"НАБУ и САП установили новые эпизоды хищения средств коммунального объединения "Киевзеленбуд", в связи с чем 10 декабря 2021 года трем лицам, cреди которых бывший и.о. начальника Управления экологии и природных ресурсов Киевского городского совета, сообщено о подозрении, еще семерым обновлены подозрения в контексте новых доказательств. Следовательно, общее количество лиц, предположительно причастных к совершению коррупционного преступления, возросло до десяти, а общая сумма причиненного ущерба коммунальному объединению - до 115,19 млн грн", - говорится в сообщении.

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В нем отмечается, что среди подозреваемых – и.о. начальника Управления экологии и природных ресурсов Киевского городского совета; бывший внештатный советник генерального директора КО "Киевзеленбуд"; генеральный директор КО "Киевзеленбуд" (2016-2018 гг.); генеральный директор КО "Киевзеленбуд" (2018-2019 гг.); заместитель генерального директора по коммерческим вопросам КО "Киевзеленбуд"; начальник одного из отделов КО "Киевзеленбуд"; работник одного из отделов КО "Киевзеленбуд"; доверенное лицо внештатного советника гендиректора "Киевзеленбуда", директор частного предприятия, а также частный предприниматель.

"По данным следствия, в 2016-2018 гг. КО "Киевзеленбуд" объявило и провело тендеры на закупку специальной техники для содержания зеленых насаждений районов столицы. Бывший внештатный советник генерального директора КО "Киевзеленбуд", которого следствие считает организатором коррупционной схемы, с другими должностными лицами "Киевзеленбуда" и частным предпринимателем фактически обеспечили победу в тендерах трех заранее определенных компаний, которые поставили технику КО "Киевзеленбуд" по завышенным ценам", - сообщают в НАБУ.

Там добавляют, что часть незаконно полученных средств участники коррупционной схемы перевели на счета иностранных компаний, а оттуда – на подконтрольную им компанию, зарегистрированную в Италии.

"На основании добытых доказательств, с целью возмещения в дальнейшем ущерба, нанесенного общине Киева, детективы НАБУ добились наложения ареста на корпоративные права итальянской компании и объекты недвижимости, которые, как считает следствие, могли построить за счет средств, выведенных из КО "Киевзеленбуд"". Речь идет о проекте по строительству жилья в городе Верона (Италия)", - отмечают в НАБУ.

В августе 2020 года НАБУ и САП сообщили о подозрении в присвоении почти 78 млн грн госбюджета шести чиновникам КО "Киевзеленбуд" и частному предпринимателю.