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Новости Политика Украины
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В Раде подготовят законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации, – Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде подготовят законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации, – Корниенко

В Верховной Раде будет создана рабочая группа, которая подготовит законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Изменения в Конституцию перешли от широкого обсуждения с органами местного самоуправления к более узкому – на уровне парламента. Мы ведем дискуссию на базе двух комитетов... - по вопросам правовой политики и... комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления... Поэтому решили создать межкомитетскую рабочую группу, о чем буквально в понедельник будет распоряжение председателя Верховной Рады", - рассказал Корниенко.

По его словам, рабочая группа продолжит обсуждение по таким ключевым политическим вопросам, как статус самоуправления на субрегиональном уровне и формирование надзора, назначение и деятельность префектов.

"Точно есть консенсус относительно тех моментов, которые обсуждаются в медиа. Мы прямо и открыто заявляем, что мы против юридического лица для общин, а потому это ни в одной версии изменений в Конституцию точно не появится. Эта позиция пока не возможна для выполнения в Украине", - подчеркнул первый вице-спикер.

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В то же время, он отметил, что внесение изменений в Основной закон является непростым и длительным процессом, поскольку принятие соответствующего законопроекта требует двух чтений, чему предшествует получение заключения от Конституционного Суда.

Корниенко прогнозирует, что законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации будет зарегистрирован в парламенте в начале следующей сессии Верховной Рады, которая начнется в первый вторник февраля 2022 года.

Первый вице-спикер парламента также проинформировал, что вскоре будет презентована новая концепция работы Консультативного совета по вопросам самоуправления при председателе Верховной Рады.
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Топ комментарии
+18
Досить! Всі інші зміни після імпічменту!
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10.12.2021 18:33
+14
Пышов би ти, Корныенко. полабав в забігайлывці, відіспався би на помийці, як завжди. А то зразу - Конституцію йому подавай. Корніенко на заробітках.
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10.12.2021 18:37
+7
корнієнко, алкаш сраний, до сріки всі ваші законопроекти.
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10.12.2021 19:14
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Правила форума Совет форумчан
Досить! Всі інші зміни після імпічменту!
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10.12.2021 18:33 Ответить
Тобі перестало подобатись те, що ти "зробив разом"?
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10.12.2021 18:39 Ответить
Дорожки фитнес-преЗедента | ЗЕралаш N°40

https://www.youtube.com/watch?v=pHkfLLr-cNE
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10.12.2021 19:14 Ответить
Пышов би ти, Корныенко. полабав в забігайлывці, відіспався би на помийці, як завжди. А то зразу - Конституцію йому подавай. Корніенко на заробітках.
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10.12.2021 18:37 Ответить
"чому передує отримання висновку від Конституційного Суду" Джерело: https://censor.net/ua/n3304599

Це того КС, який визнав законним розпуск Ради у 2019-му? Ню-ню...

А що там щакони кажуть про зміни до конституції? Чи Бєня вже роздав конверти для організації "конституційної" більшості?
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10.12.2021 18:48 Ответить
Ну, давайте, назбирайте 300 голосів, прапор у руки
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10.12.2021 18:50 Ответить
Путин будет доволен,вместо федерализации ему подарили более ценный подарок децентрализацию,поделили страну на мелкие кибуцы раздираемые противоречиями и желающие иметь над собой жёсткого и богатого хозяина,которых в Киеве нет и не будет.
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10.12.2021 18:59 Ответить
Єрмак дав вказівку зливати Україну в супертурборежимі
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10.12.2021 19:13 Ответить
корнієнко, алкаш сраний, до сріки всі ваші законопроекти.
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10.12.2021 19:14 Ответить
Этот ЗЕлёный сброд уже и к Конституции тянет свои грязные и липкие ручонки.
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10.12.2021 19:16 Ответить
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/12/09/background-press-call-by-a-senior-administration-official-on-president-bidens-calls-with-president-zelenskyy-of-ukraine-and-european-leaders/

сайт Білого Дому -про розмову Байден-Зеленський

Де там похвала реформам ОПУкротярні за реформи ? Хтось зможе знайти те, ПРО ЩО ЗБРЕХАВ ЄРМАК У ЕФІРІ БЄняканалу ?
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10.12.2021 19:23 Ответить
РАБссия построит еще 5 Северных потопов в 30 стран НАТО,но в Украину ничего не будут строить,а этот что есть, Уренгой-Помары-Ужгород который по факту строили украинцы...,законсервируют...Ну типа браццйй народ должен сидеть без газа угля и прочего рюсскава говна... Маргарита Симоньян...ты даже не дура...ты Ослица тупая...Газогон тебе в черную пасть...
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10.12.2021 19:25 Ответить
Ты когда родишь уже, чмо небрито-пузатое?! И помойся. Грязное какое-то...

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10.12.2021 19:39 Ответить
корнієнко не знає що таке мило і бритва
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10.12.2021 19:59 Ответить
Хотят ордло впихнуть суки...
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10.12.2021 19:48 Ответить
родина порождает героев ,а --зда дураков.Когда уже вас дефективные в канализацию смоют,продажные твари.
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10.12.2021 19:49 Ответить
тепер ясно де будуть готувати зелених префектів - в президентськлму "аніверситеті"
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10.12.2021 19:58 Ответить
налоги платите нам, а зарплату платите на местах як сможете.
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10.12.2021 20:49 Ответить
Алкарик Корниенко и Ара сдавать Украину собрались московскому узурпатору.. Это их главная цель, за это им платили и платят.
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10.12.2021 22:24 Ответить
О. Корабельный проснулся. Флаг в руки, популисты беспечные. Флаг в руки. Кроме громкого пшика у вас ничего не выйдет. Как с большим гербом. Против выступлений най..го светят. А вообще как-то печально от этой дурни.
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10.12.2021 22:34 Ответить
От тут вам, зеленим падлам, жаба цицьки й дасть.
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11.12.2021 00:55 Ответить
ЗЕлуплена банда під децентралізацією має на увазі насправді федералізацію України - як мрію ватної частини населення та *****.
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11.12.2021 08:31 Ответить
"мы против юридического лица для общин" - ОК!
А какие- то деньги у общин могут быть?
На кого открывать счёт в банке?
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11.12.2021 12:00 Ответить
 
 