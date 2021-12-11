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Волынь (923) украинский язык (1165) диктант (22) учитель (482)

Одна на всю Украину: учительница с Волыни Галина Шура написала "Диктант национального единства" совсем без ошибок

Новости Цензор.НЕТ Общество

Одна на всю Украину: учительница с Волыни Галина Шура написала

Всего в "Украинское радио" на проверку поступило 14 573 письма с текстом диктанта.

Имена победителей Радиодиктанта национального единства-2021 объявил член правления Общественного, ответственный за платформу радио, Дмитрий Хоркин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медіа".

Ни одной ошибки не сделала только Галина Шура из села Комарово Ковельского района Волынской области. В письме она указала, что работает в общеобразовательной школе-детсаде.

С одной ошибкой диктант написали Надежда Палий из Львовской области, Максим Слюсаревский из Киева и Юлия Шекет (Тишко). По две ошибки совершили 12 человек, которые прислали свои работы на проверку.

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Всего в списке победителей 21-го Радиодиктанта национального единства 16 человек:

  • Галина Шура, Волынь
  • Надежда Палий, Львовская обл.
  • Максим Слюсаревский, Киев
  • Юлия Шекет (Тишко)
  • Татьяна Лихтанская
  • Илона Войтенко
  • Юлия Туманцева
  • Тамара Лавренко, Харьков
  • Елена Скорик
  • Наталья Николенко, Херсон
  • Дарья Иванковская, Львовская обл.
  • Виктория Кригер, Хмельницкая обл.
  • Лариса Семенюк, Луцк
  • Алла Кравченко, Киев
  • Александр Щетинский
  • Кристина Гоянюк, Львов.

Всего на проверку в "Украинское радио" пришло 14 573 письма с текстом диктанта. Из них 1824 — в бумажном виде и 12749 — на электронную почту.

Напомним, 9 ноября 2021 года, в День украинской письменности и языка, состоялся 21-й Всеукраинский радиодиктант национального единства, организуемый Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. Текст радиодиктанта "Вслед за памятью" написал и прочитал в эфире Общественного писатель Юрий Андрухович.
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Топ комментарии
+20
Ось кого треба призначати міністром освіти а не тупорилу злодюгу шкаралета.
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10.12.2021 19:59
+11
Оно пишет только под диктовку Дерьмака.
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10.12.2021 19:59
+10
Хламідії це ні до чого. Він і без диктантів бабло з лохів рубить. Як і всі "слуги" наріду.
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10.12.2021 20:07
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Арахамія брав участь?
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10.12.2021 19:57 Ответить
Оно пишет только под диктовку Дерьмака.
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10.12.2021 19:59 Ответить
Ну, так он и написал "Дыктант нацыольналнаї еднасті. Мамай клянусь."
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10.12.2021 20:02 Ответить
Мамай - это имя или его семейное положение?
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10.12.2021 20:03 Ответить
Мамай - це ватнік з Полтави))
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10.12.2021 20:06 Ответить
Ну неужели вот это русское существо - потомок Байды Вишневецкого?
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10.12.2021 20:18 Ответить
Хламідії це ні до чого. Він і без диктантів бабло з лохів рубить. Як і всі "слуги" наріду.
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10.12.2021 20:07 Ответить
брал,инкогнито псевдо Загаруйко Адам
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10.12.2021 20:34 Ответить
Ось кого треба призначати міністром освіти а не тупорилу злодюгу шкаралета.
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10.12.2021 19:59 Ответить
Однозначно
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10.12.2021 20:08 Ответить
Вона єдина, хто у надісланій роботі не зробила жодної помилки.
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10.12.2021 20:11 Ответить
Отож...
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10.12.2021 20:12 Ответить
Ну варто відзначити, що Андрухович дуже паршиво свій текст читав, я писав, потім звірив текст із записом Андруховича - його інтонація ВЗАГАЛІ не вказує на той чи інший розділовий знак... У минулі роки переможців було значно більше, бо читали професійні диктори або учителі зі стажем!
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10.12.2021 20:13 Ответить
Тоді зрозуміло, бо в цьому тексті така пунктуація, що без правильної інтонації її не розпізнаєш.
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10.12.2021 20:17 Ответить
Почитав текст диктанту, важких слів взагалі немає, мабуть більшість зробили пунктуаційні помилки, особливо тут:
"Бо кожне моє, як і моїх ровесників, літо минало - ні, пролітало, проносилося! - в парку, в його іноді аж до грудей високій траві."

Бо ці гребучі вставки з тире можна і по-іншому написати.
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10.12.2021 20:15 Ответить
Не у словах справа, а у інтонації, з якою читав Андрухович. Він чудовий письменник і поет, але не найкращий диктор...
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10.12.2021 20:16 Ответить
Я й кажу, що не у словах, а у розділових знаках.
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10.12.2021 20:18 Ответить
https://nv.ua/system/Article/speeches/50195351_ukr.mp3

Парк! Як добре, що він у нас був. І не просто був, а буяв, дихав, заманював - такий величезний, розкинутий на незліченних гектарах, невимірний. Кожен із нас, молодших і старших, приходив до нього трохи не з побожним онімінням і завжди відкривав щось таке, що хоча б на пів життя залишиться спомином. Наш парк перевершував будь-який інший, він був чудесним лісом. Він існував поза часом і в позачасі тривав.Покинутий десь на галявині псевдокитайський павільйон, застиглий танок гіпсових німф довкола рясно порослого асфоделями пагорба, заґратований і напівзавалений каменями лаз у розбійничу печеру… Я міг би тягнути й далі цей перелік моїх тодішніх дивовиж. І всі вони трапилися протягом одного-єдиного літа! Бо кожне моє, як і моїх ровесників, літо минало - ні, пролітало, проносилося! - в парку, в його іноді аж до грудей високій траві.
Хоч найважливіша була осінь. Ви її любите? Якщо ви незлюбили осінь, то вам у дитинстві не пощастило з парком. Таким, як мій, що спершу заливав усього себе червоною й жовтою барвами в цілковитій невичерпності їхніх напівтонів, а відтак поступово скидав ту червінь і жовтину, до решти, дощенту оголюючись на зиму. Тоді-то й наставала пора особливої чуйності: млистими передсвітанковими годинами до парку починали заходити невеликі групи мисливців.
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10.12.2021 20:15 Ответить
От просто увімкніть, де він читає і послухайте всього лиш перше речення. Парк! Ну немає там в його інтонації емоцій для окличного речення!
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10.12.2021 20:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uDw-fHyGmoE


"І не просто був, а буяв, дихав, заманював - такий величезний, розкинутий на незліченних гектарах, невимірний."
За його інтонацією перед "невимірний" має бути тире.
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10.12.2021 20:25 Ответить
по моєму ,знак оклику там з контексту читається..

але це думки постфактум...
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10.12.2021 21:17 Ответить
А чому б не провести такий диктант для держслужбовців (вищого рангу) чи депутатів ВРУ !!!)))
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10.12.2021 20:22 Ответить
Таке треба проводити при їх вступі на посаду чи висуванні кандидатами, причому РАЗОМ із тестом на IQ!
Щось подібне роблять у Сінгапурі - це називається меритократія...
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10.12.2021 20:25 Ответить
Конкурсний відбір і в списки депутатів за результатами тестів з IQ,диктанту і психіатричної експертизи+ ловідка про відсутність судимостей чи відкритих кримінальних чи адміністративних справ.
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10.12.2021 21:05 Ответить
Якщо пишеш без жодноi помилки , маеш бути мiнiмум... бандерiвською звязкiвницею.
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10.12.2021 20:36 Ответить
Думаю , секрет успіху простий : в хаті немає телевізора .
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10.12.2021 20:40 Ответить
пiсля пeрeходу цeнзора на украiнську я помiчaю збiльшeння чaстки чисто украiнських слiв. ось нeдавно була стаття зi словом "вiддухопeлили" а ранiшe б написали просто "побили"
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10.12.2021 20:50 Ответить
І чим ви їх помічаєте ? Маркером ?
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10.12.2021 21:01 Ответить
нє рогулями-кугутами як ти
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10.12.2021 21:25 Ответить
"Віддухопелили" - просто український переклад російського слова "***********"! Побили - значно більш на українській мові! Якщо у каців так, так це ще не значить, що слово неукраїнське!
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10.12.2021 21:01 Ответить
яка брeдятина у тeбe напiсяна! мова йдe за слова якi нe можна кацапу чи малососу зрозумiти лишe украiнцю справжньому. "побити" на узком язьiкe "пабiть" а ось вiддухопeлити узькомоглi нiколи нe зрозумiють бeз словника.
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10.12.2021 21:30 Ответить
Ще один упоротий забіг на ЦН! Дивись, а то яйця закиплять і зваряться від супер-пуперпатріотизму! Денмарківчанин хріновий! Чи хто ти там, може і без хрєна!
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11.12.2021 11:48 Ответить
Як ти точно сeбe описало. обожнюю самoкритикiв
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12.12.2021 21:58 Ответить
На себе краще збоку подивись і не каліч українську мову, не смішно!
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13.12.2021 06:23 Ответить
закон про мову почитай потiм гавкай
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13.12.2021 08:44 Ответить
мова жива - коли нею спілкуються.
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11.12.2021 00:03 Ответить
Як би там не було, спасибi , жiночко.
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10.12.2021 20:46 Ответить
А в цей час двійочник Вася махнув соточку Мартеля ,сказав "поркуа " і сівши в 200-й крузак поїхав в дорогий ресторан вечеряти !
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10.12.2021 21:16 Ответить
а вчитeлька пiшла на шабашку (рeпeтиторство) щоб купити подарунок на рiздво своiм
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10.12.2021 21:36 Ответить
І як вчителі які самі диктант без помилок написати не можуть атестують учнів?
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10.12.2021 22:30 Ответить
в Андруховича відсутня інтонація бо він свої ессе пише в такому ж стилі як негри співають речитативом. Колись відомого ремісника від естради І.Резника називали поетом, щоб образити. БО ВІН БУВ КРЕПКИМ СПЕЦІАЛІСТОМ ПО БУРИМЕ
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10.12.2021 22:56 Ответить
Вывод - не знают ни мовы ни языка!
Народ Украины безграмотный?
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11.12.2021 08:40 Ответить
А сеть ли хоть одна извилина в голове организаторов этого мероприятия, которые явно считают себя страшными патриотами Украины?!
Я бы на месте этих Скабеевых-Киселей и прочих соловьёв срочно орнаизовал бы передачку:
"На днях получено очередное доказательство правоты Владимира Владимировича Путина! Помните его статью об искуственно придуманом поляками государстве "украина" с придуманным "украинским" языком? Так вот на днях они попытались провести диктант на этом языке. Как оказалось, из 14 573 участников правильно это язык знает только один. Хорош национальный язык, которого не знает местное население!"
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11.12.2021 11:57 Ответить
... и тем самым втрое увеличила валовый национальный продукт Украины, вчетверо уменьшила суверенный внешний долг Украины, вдесятеро увеличила покупательную способность граждан Украины и т.д., и т.п.
Сначала - всё вышеперечисленное и только потом от Диктанта проку больше будет. А если Диктант вместо вышеперечисленного, то принявшие участие 14'573 чела - это все, кого объединил этот Диктант, нахреннепотребный остальным десяткам миллионов.
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12.12.2021 22:31 Ответить
 
 