Одна на всю Украину: учительница с Волыни Галина Шура написала "Диктант национального единства" совсем без ошибок
Новости Цензор.НЕТ Общество
Всего в "Украинское радио" на проверку поступило 14 573 письма с текстом диктанта.
Имена победителей Радиодиктанта национального единства-2021 объявил член правления Общественного, ответственный за платформу радио, Дмитрий Хоркин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медіа".
Ни одной ошибки не сделала только Галина Шура из села Комарово Ковельского района Волынской области. В письме она указала, что работает в общеобразовательной школе-детсаде.
С одной ошибкой диктант написали Надежда Палий из Львовской области, Максим Слюсаревский из Киева и Юлия Шекет (Тишко). По две ошибки совершили 12 человек, которые прислали свои работы на проверку.
Всего в списке победителей 21-го Радиодиктанта национального единства 16 человек:
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Галина Шура, Волынь
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Надежда Палий, Львовская обл.
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Максим Слюсаревский, Киев
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Юлия Шекет (Тишко)
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Татьяна Лихтанская
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Илона Войтенко
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Юлия Туманцева
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Тамара Лавренко, Харьков
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Елена Скорик
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Наталья Николенко, Херсон
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Дарья Иванковская, Львовская обл.
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Виктория Кригер, Хмельницкая обл.
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Лариса Семенюк, Луцк
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Алла Кравченко, Киев
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Александр Щетинский
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Кристина Гоянюк, Львов.
Всего на проверку в "Украинское радио" пришло 14 573 письма с текстом диктанта. Из них 1824 — в бумажном виде и 12749 — на электронную почту.
Напомним, 9 ноября 2021 года, в День украинской письменности и языка, состоялся 21-й Всеукраинский радиодиктант национального единства, организуемый Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. Текст радиодиктанта "Вслед за памятью" написал и прочитал в эфире Общественного писатель Юрий Андрухович.
Пожалуйста, подождите...
"Бо кожне моє, як і моїх ровесників, літо минало - ні, пролітало, проносилося! - в парку, в його іноді аж до грудей високій траві."
Бо ці гребучі вставки з тире можна і по-іншому написати.
Парк! Як добре, що він у нас був. І не просто був, а буяв, дихав, заманював - такий величезний, розкинутий на незліченних гектарах, невимірний. Кожен із нас, молодших і старших, приходив до нього трохи не з побожним онімінням і завжди відкривав щось таке, що хоча б на пів життя залишиться спомином. Наш парк перевершував будь-який інший, він був чудесним лісом. Він існував поза часом і в позачасі тривав.Покинутий десь на галявині псевдокитайський павільйон, застиглий танок гіпсових німф довкола рясно порослого асфоделями пагорба, заґратований і напівзавалений каменями лаз у розбійничу печеру… Я міг би тягнути й далі цей перелік моїх тодішніх дивовиж. І всі вони трапилися протягом одного-єдиного літа! Бо кожне моє, як і моїх ровесників, літо минало - ні, пролітало, проносилося! - в парку, в його іноді аж до грудей високій траві.
Хоч найважливіша була осінь. Ви її любите? Якщо ви незлюбили осінь, то вам у дитинстві не пощастило з парком. Таким, як мій, що спершу заливав усього себе червоною й жовтою барвами в цілковитій невичерпності їхніх напівтонів, а відтак поступово скидав ту червінь і жовтину, до решти, дощенту оголюючись на зиму. Тоді-то й наставала пора особливої чуйності: млистими передсвітанковими годинами до парку починали заходити невеликі групи мисливців.
"І не просто був, а буяв, дихав, заманював - такий величезний, розкинутий на незліченних гектарах, невимірний."
За його інтонацією перед "невимірний" має бути тире.
але це думки постфактум...
Щось подібне роблять у Сінгапурі - це називається меритократія...
ПОМІЧАТИ, аю, аєш, недок., ПОМІТИТИ, ічу, ітиш, док., перех. і без додатка,
1. Сприймати зором; бачити.
2. Сприймати слухом; чути
3. Відчувати що-небудь
4. Виявляти що-небудь, встановлювати якийсь факт.
5. Звертати увагу на кого-, що-небудь; примічати.
6. Ставити знаки, робити якісь помітки на чому-небудь
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
Народ Украины безграмотный?
Я бы на месте этих Скабеевых-Киселей и прочих соловьёв срочно орнаизовал бы передачку:
"На днях получено очередное доказательство правоты Владимира Владимировича Путина! Помните его статью об искуственно придуманом поляками государстве "украина" с придуманным "украинским" языком? Так вот на днях они попытались провести диктант на этом языке. Как оказалось, из 14 573 участников правильно это язык знает только один. Хорош национальный язык, которого не знает местное население!"
Сначала - всё вышеперечисленное и только потом от Диктанта проку больше будет. А если Диктант вместо вышеперечисленного, то принявшие участие 14'573 чела - это все, кого объединил этот Диктант, нахреннепотребный остальным десяткам миллионов.