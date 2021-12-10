Глава МИД Литвы Ландсбергис подал в отставку в знак протеста, что по стране продолжается транзит белорусских грузов

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис написал заявление об отставке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Delfi.

Такое решение связано с продолжающимся транзитом белорусских грузов.

"Видя сложившееся положение из-за продолжающейся после введенных США санкций перевозки белорусских грузов через Литву и понимая, какие репутационные вызовы это создает для правительства Литовской Республики, прошу принять мое заявление об отставке и уволить меня с должности министра иностранных дел в ближайшее возможное для вас время", - цитирует заявление Ландсбергиса ведомство.

Отмечается, что днем ​​ранее Ландсбергис заявлял, что готов уйти в отставку из-за скандала с продолжающимся транзитом "Беларуськалия" через Литву.

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