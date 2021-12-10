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Новости За рубежом
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Беларусь (7520) Литва (2117) транзит (558) Габриэлюс Ландсбергис (92)

Глава МИД Литвы Ландсбергис подал в отставку в знак протеста, что по стране продолжается транзит белорусских грузов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Глава МИД Литвы Ландсбергис подал в отставку в знак протеста, что по стране продолжается транзит белорусских грузов

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис написал заявление об отставке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Delfi.

Такое решение связано с продолжающимся транзитом белорусских грузов.

"Видя сложившееся положение из-за продолжающейся после введенных США санкций перевозки белорусских грузов через Литву и понимая, какие репутационные вызовы это создает для правительства Литовской Республики, прошу принять мое заявление об отставке и уволить меня с должности министра иностранных дел в ближайшее возможное для вас время", - цитирует заявление Ландсбергиса ведомство.

Отмечается, что днем ​​ранее Ландсбергис заявлял, что готов уйти в отставку из-за скандала с продолжающимся транзитом "Беларуськалия" через Литву.

Читайте также: Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал внести аэропорты Беларуси в список санкционных объектов из-за ситуации с мигрантами
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Топ комментарии
+42
Вітаємо майбутнього Президента Литви !
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10.12.2021 20:21
+32
респект Габріелюс Ландсбергіс!
Слава "упертій Литві"
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10.12.2021 20:22
+26
Де нам узяти таких гордих патріотів... Браво Литва!!!!
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10.12.2021 20:23
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Вітаємо майбутнього Президента Литви !
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10.12.2021 20:21 Ответить
респект Габріелюс Ландсбергіс!
Слава "упертій Литві"
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10.12.2021 20:22 Ответить
Какой чувствительный.
Если б увидел у нас-застрелился бы.
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10.12.2021 21:31 Ответить
Він родич першого Президента Литви аітаутаса Ландсбергіса?
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10.12.2021 21:40 Ответить
Внук Витаутаса Ланцбергиса.
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10.12.2021 21:57 Ответить
Есть ещё люди в политике ,имеющие ЧЕСТЬ ,смелость и ясный ум!👏👏👏👏👍👍
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10.12.2021 21:47 Ответить
тю, малахольний. мужик!
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10.12.2021 20:23 Ответить
это у тебя пердильную жилу еще в роддоме вырезали, мерин !
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10.12.2021 20:31 Ответить
Де нам узяти таких гордих патріотів... Браво Литва!!!!
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10.12.2021 20:23 Ответить
а у нас хрен кого виженеш.
звільняють тільки тоді, коли моні, моча на мозок натисне.
без звітів та пояснень.
от захотів, призначив, захотів, звільнив.
кріпосне право, млять.
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10.12.2021 20:23 Ответить
Принципова та моральна людина! Повага!
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10.12.2021 20:27 Ответить
да ?
Гаспром уже послали мелким лесом !
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10.12.2021 20:32 Ответить
И через Украину идут грузы на Приднестровье?
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10.12.2021 20:36 Ответить
А чего им не идти то?? Молдова не против...международных санкций на приднестровье нет..
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10.12.2021 20:38 Ответить
Санду возмущалась : а Воронин был не против
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10.12.2021 21:35 Ответить
Привет, а ведь из рашки в Приднестровье через нас тоже возят. Думаю что и оружие и боеприпасы. Я бы на месте нашего гарантика давно бы этот кайф наглухо прикрыл! Наверное кто то кому то башляет! По другому не думается!
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10.12.2021 22:15 Ответить
С Рашкой границы нет. Из Одессы только лахи домашние, из Молдовы- не знаю.
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10.12.2021 22:28 Ответить
"БЧ"," РЖД","КZ".
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10.12.2021 21:33 Ответить
есть люди
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10.12.2021 20:47 Ответить
Другая вселенная...
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10.12.2021 20:50 Ответить
Достойный сын достойного отца.
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10.12.2021 22:04 Ответить
Ne on tut glavni izza etogo,dolzni drugyje ujti v otstavku.Drugoj ministr i ecio 2 direktora gosudarsvenix predprijatyji,etix nado uvolit
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10.12.2021 22:09 Ответить
Вот бы зеля с ермаком и всей остальной шоблой в знак протеста… хоть бы пункт пропуска с сучьим Приднестровьем прикрыли.
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10.12.2021 22:10 Ответить
Зеленський і Єрмак пішли у відставку через вплив Портнова на судову систему і санкціями США проти нього... а ні, здалося.
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10.12.2021 22:28 Ответить
Зеленський і Єрмак пішли у відставку через закупівлі електроенергії і бітуму у Білорусі через прокладки Арахамії... а ні, здалося.
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10.12.2021 22:29 Ответить
Премьер министр Украины подал в отставку из-за покупки электроэнергии в Белоруссии 😁😁😁
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10.12.2021 23:15 Ответить
https://www.litgrid.eu/index.php/sistemos-duomenys/tarpsisteminiai-srautai/85?&lines=147 Прямо сейчас Литва закупает около 700 МВт белорусской э/э,https://ua.energy/ Украина-875 МВт.Блокада же Откажется Литва от перевалки белорусских удобрений-грузы пойдут через порты РФ и частично через Одесский порт-там огромный терминал есть.
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11.12.2021 08:09 Ответить
Nemozet zakupat Litva elektri s Belorus po zakonu.Daze fiziceskije potoki jest ograniceni do 300mwt.Pust idut te gruzi gde xocit,tut drugoje dolzni ogranicit pokupatelej,kak mozet zakupat udobrenije kompanija gde cast akciji jest amerikanskije eto pro norvegov.Amerikanskije sankciji imeno na takix i napravleni
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11.12.2021 08:57 Ответить
Может,и закупает.Холод-не тетка,спроси у местных
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11.12.2021 09:22 Ответить
Jesli zakupajet,tak sleduci ministr po otstavke budet on.Jesli uze sum pasiol vyjasnet i eto
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11.12.2021 09:39 Ответить
Ветер ушел, мороз пришел: цены на электроэнергию в Прибалтике обезумели
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/12/06/veter-ushel-moroz-prishel-ceny-na-***************-v-pribaltike-obezumeli
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11.12.2021 09:23 Ответить
Eti ceni meniajetsia,oni ocen zavyset ot svedov.V 3 cetverti Litva zakupila vetruvek polivinu togo sto teper jest po mocnosti .2 mesto v Evrope .Ecio i nakopitel Siemens nacial stojit zdes
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11.12.2021 11:29 Ответить
200 mgw nakopitel,eto sami kurpni v Evrope.Kak ponimaju kopit elektru s vetruvek ili jesli sboj budet
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11.12.2021 11:41 Ответить
если у вас не будут что то покупать то вы с голоду сдохнете)))
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11.12.2021 13:00 Ответить
вот это нация. нам до них лет 500
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11.12.2021 12:59 Ответить
 
 