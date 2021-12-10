5 971 41
Глава МИД Литвы Ландсбергис подал в отставку в знак протеста, что по стране продолжается транзит белорусских грузов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис написал заявление об отставке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Delfi.
Такое решение связано с продолжающимся транзитом белорусских грузов.
"Видя сложившееся положение из-за продолжающейся после введенных США санкций перевозки белорусских грузов через Литву и понимая, какие репутационные вызовы это создает для правительства Литовской Республики, прошу принять мое заявление об отставке и уволить меня с должности министра иностранных дел в ближайшее возможное для вас время", - цитирует заявление Ландсбергиса ведомство.
Отмечается, что днем ранее Ландсбергис заявлял, что готов уйти в отставку из-за скандала с продолжающимся транзитом "Беларуськалия" через Литву.
Топ комментарии
+42 Dust
показать весь комментарий10.12.2021 20:21
+32 Dust
показать весь комментарий10.12.2021 20:22
+26 Evgenia Skrypa
показать весь комментарий10.12.2021 20:23
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Слава "упертій Литві"
Если б увидел у нас-застрелился бы.
звільняють тільки тоді, коли моні, моча на мозок натисне.
без звітів та пояснень.
от захотів, призначив, захотів, звільнив.
кріпосне право, млять.
Гаспром уже послали мелким лесом !
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/12/06/veter-ushel-moroz-prishel-ceny-na-***************-v-pribaltike-obezumeli