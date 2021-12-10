Россия заверила США, что не собирается продолжать эскалацию на Донбассе, - Зеленский о разговоре с Байденом
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что РФ не планирует продолжать эскалацию. Американский лидер сообщил об этом главе государства во время их беседы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Зеленский заявил у эфире "1+1".
"Я получил месседж от президента США, что Россия заверила, что не собирается продолжать эскалацию", – сказал Зеленский.
Ранее стало известно, что сам Байден во время телефонного разговора с президентом Украины заверил его, что ни о каких компромиссах с Путиным не говорил.
Топ комментарии
+58 Ритта Рыжук
показать весь комментарий10.12.2021 20:33
+41 Georg Lotar Georg Lotar
показать весь комментарий10.12.2021 20:34
+39 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий10.12.2021 20:41
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Так от, однією з тих країн була запоребрикова мокшандія. І як, дотрималась гарантій?
Люди, кого ви вибрали?
такая вот она зюзина субъектность.......
ТЫ НЕ ЛОХ, ты политический ПЕТУШАРА
"Я хочу наголосити, що скоро вже 3 роки, як я не президент. І пану Зеленському потрібно вивчити питання, що за 3 роки його каденції було декілька слідчих комісій, 4 генпрокурори, які детально розслідували цю справу. Не Зеленському стверджувати - втратив я Донбас чи звільнив. Бо коли я став президентом - увесь український Донбас був захоплений. Я одразу видав наказ про контрнаступ і українська армія звільнила 2/3 окупованого Донбасу", - сказав він.
Петро Порошенко зазначив, що за 3 роки каденції Володимира Зеленського українська армія не звільнила від проросійських окупантів жодного клаптика землі.
"Навпаки, під час ухвалення ганебного рішення про так зване розведення, з української землі були відведені наші війська. Це величезна помилка. І не пану Зеленському, який у 2014 році знімав фільми коштом російського бюджету, робив фото на Красній площі, про щось говорити. Тому, коли ти починаєш розслідування, дуже важливо не вийти на себе, пане Зеленський", - зазначив він.
майку йди суші не мелькайся під ногами, крівороґатий піонер.
як шо не так - по сраці.