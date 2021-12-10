Зеленский: Благодаря США у нас может появиться еще одна площадка переговоров с Россией
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Россией может появиться еще одна площадка для диалога.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время интервью каналу 1+1.
"У нас (с Россией – ред.) может появиться, благодаря США, еще одна площадка переговоров с Российской Федерацией. И здесь очень тонкий такой хирургический момент – как не потерять Нормандский формат, потому что ничего не построив, ты можешь уничтожить то, что есть. А для нас это очень важно – не потерять, поскольку в нем заинтересован Макрон", - заявил Зеленский.
По словам Зеленского, США могут дополнить нормандский формат площадкой контактов с РФ.
Топ комментарии
+11 хужє не будєт
показать весь комментарий10.12.2021 20:49
+6 Trot91
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+5 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий10.12.2021 20:49
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ЯО было сдано за просто так...
голова Зе-беньки рівно у два рази меньше ніж у Пороха !!!!
ще питання є ?
Вы там что идиоты?
В руках наркомана чи алкоголіка навіть **************, найточніший інструмент для лікування перетвориться на знаряддя вбивства.
І ніяких натяків
зрадника і брехуна.. як би він не викручувався.. те, що він Гнида, у нього на лобі яскраво написано!
і знову речення без змісту і закінчення. Як у пісні -погуляла покружляла. А без суфлера ніяк.
Європа говорить про приєднання США до нормандії, а цей про нову площадку, без Європи. Ну без жалю дивитись не можливо.