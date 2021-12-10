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Зеленский: Благодаря США у нас может появиться еще одна площадка переговоров с Россией

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский: Благодаря США у нас может появиться еще одна площадка переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Россией может появиться еще одна площадка для диалога.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время интервью каналу 1+1.

"У нас (с Россией – ред.) может появиться, благодаря США, еще одна площадка переговоров с Российской Федерацией. И здесь очень тонкий такой хирургический момент – как не потерять Нормандский формат, потому что ничего не построив, ты можешь уничтожить то, что есть. А для нас это очень важно – не потерять, поскольку в нем заинтересован Макрон", - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, США могут дополнить нормандский формат площадкой контактов с РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Интервью Зеленского каналу "1+1". ВИДЕО
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Топ комментарии
+11
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10.12.2021 20:49
+6
ермака сначала уволь, татарова, портнова, демченко.
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10.12.2021 20:48
+5
И британцев на тот майданчик- всех гарантов Будапешта , где обещали Украине защиту
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10.12.2021 20:49
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ермака сначала уволь, татарова, портнова, демченко.
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10.12.2021 20:48 Ответить
А Портнова то з якої посади звільняти? Віддати наказ закинути в скотомогильник, то інша справа.
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10.12.2021 20:52 Ответить
И британцев на тот майданчик- всех гарантов Будапешта , где обещали Украине защиту
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10.12.2021 20:49 Ответить
Никто и никому и ничего не обещал...поблагодарим скота кучму за это..
ЯО было сдано за просто так...
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10.12.2021 20:53 Ответить
Может Кучму в тюрьму посадить ? Почему все молчат ? Сдал бесплатно имущество Украины
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10.12.2021 20:56 Ответить
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10.12.2021 20:49 Ответить
Ватная крымчанка. Наверно из завезённых
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10.12.2021 20:57 Ответить
ещё один муйданчик? а он нам нужен?
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10.12.2021 20:51 Ответить
Поторібно ж щось і Зє зазвіздіти. Нібито він при дєлє.
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10.12.2021 20:53 Ответить
подивіться фото ЗЕ-беньки поруч із Порохом із стадіона

голова Зе-беньки рівно у два рази меньше ніж у Пороха !!!!

ще питання є ?
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10.12.2021 20:52 Ответить
Нажаль, розмір голови не є показником наявності розуму... Ба! Навіть про кількість мізків той розмір нічого не каже. А от дії, висловлювання, справи - то і є покажчик того, що у людини є в міжвуховому просторі. Виходячи з цього висновок єдиний - у ЗЕ там туман (в найкращому випадку) чи взагалі вакуум...
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10.12.2021 20:59 Ответить
І буде зе рекордсменом зі створення майданчиків для переговорів..., вперше в історії.
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10.12.2021 20:53 Ответить
https://twitter.com/i/status/1469272739206864899 Перемовини Байдена з ху...лом.
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10.12.2021 20:54 Ответить
О чем с Ху.лом договариватся?
Вы там что идиоты?
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10.12.2021 20:54 Ответить
Так ...
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10.12.2021 21:06 Ответить
"І тут дуже тонкий такий хірургічний момент" Джерело: https://censor.net/ua/n3304625

В руках наркомана чи алкоголіка навіть **************, найточніший інструмент для лікування перетвориться на знаряддя вбивства.

І ніяких натяків
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10.12.2021 20:54 Ответить
у бубы навязчивая идея выйти замуж...
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10.12.2021 20:56 Ответить
Пока он Ермака не уволил с ним не о чем говорить вообще!
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10.12.2021 20:57 Ответить
Так он « с Ермаком пришёл и с Ермаком уйдёт» . Лично слышала
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10.12.2021 20:58 Ответить
Самая лучшая в мире площадка, с которой запускают ракеты!
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10.12.2021 20:59 Ответить
Не вірю жодному слову
зрадника і брехуна.. як би він не викручувався.. те, що він Гнида, у нього на лобі яскраво написано!
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10.12.2021 21:00 Ответить
у нас може з'явитися.-Если Байден Зеленским ему нагаженное помнит, то не появится. Если не помнит-появится. Экспертиза голосов Байдена и Порошенко согласована Зеленским в интересах Коломойского. 02.04.21
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10.12.2021 21:07 Ответить
Шото ЗЕчмо сёдня много говорит. Это он готовится к очередному отпуску?
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10.12.2021 21:45 Ответить
Після сьогоднішньої речовки поца, стало ясно, що його одного випускати в ефір неможливо, його заносить. Як колись писали два одеських гумориста - Остапа несло.


і знову речення без змісту і закінчення. Як у пісні -погуляла покружляла. А без суфлера ніяк.
Європа говорить про приєднання США до нормандії, а цей про нову площадку, без Європи. Ну без жалю дивитись не можливо.
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10.12.2021 22:42 Ответить
колись фельдмаршал Гудеріан писав про Гітлера (у 1954 році) що на його психіку вплинули сильнодіючі препарати як він вживав постійно і пропонував іншим, в тому числі і Гудеріану. І внього день ставав ніччю а ніч днем і брехав він навіть не задумуючись, брехав завжди і з будь якого приводу... Брехня була його самоціллю і він с ам у неї вірив. А коротше, Адольф перебував в іншій реальності. Люди які доводили йому інше, безжально прибирались з очей. Борман створив йому вакуум, до нього не міг ніхто навіть пробратись, все фільтрувалось і був створений інший паралельний світ.
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10.12.2021 22:48 Ответить
Гадаю, швидше то про Сраліна.
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11.12.2021 09:24 Ответить
Площадка шоб ***** в глаза посмотреть.
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10.12.2021 23:49 Ответить
 
 