В случае прямых переговоров с Путиным важно не потерять нормандский формат, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности проведения прямых переговоров с президентом РФ, такие переговоры поддерживают партнеры в Европейском Союзе и США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На сегодняшний день я имею реакцию, что все "за", чтобы существовало несколько путей, и чтобы больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну на востоке Украины. Но даже при этих двух направлениях я не исключаю, и такое подтверждение и поддержка есть, я не исключаю отдельного формата прямых переговоров с президентом Российской Федерации. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских партнеров, и со стороны США", – заявил Зеленский в интервью телеканалу "1+1".
В то же время, по словам главы государства, "очень важно не упустить нормандский формат".
"Здесь очень тонкий такой хирургический момент – как не потерять нормандский формат, поскольку, ничего не построив, ты можешь уничтожить то, что есть. А для нас это очень важно – не потерять, поскольку в нем заинтересован Макрон", – пояснил Зеленский.
По словам президента Украины, сейчас отношения с президентом Франции у него хорошие.
"Макрон сегодня – один из лидеров Европы, очень важный лидер и мощный, точно лидер, который заинтересован в развитии и реализации всех наработок в нормандском формате. Поэтому для меня очень важна его реакция", - сказал Зеленский.
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кто с наркоманом дела ведет?
наголосовались за совок? совок и получили.
тотальное враньё от власти это единственное "достижение" предыдущих выборов
Вернутся к будапештскому формату - там расклад удобный Украине
Навіть, якщо побачення відбудеться, бубочка ані слова не промовить від страху і панічної атаки. Мовчки отримає мазохистке задоволення.
Він тебе взагалі не бачить, ти не його формат.
***** себе навіть стороною у війні не визнає.
Про що домовлятися? Воно тебе з'їсть на сніданок...
Зеленое говно отчиталось перед бородатой бабушкой?
Де-юре в Украине лидера нет, де-факто он есть.
Когда речь идет о серьезных вещах - серьезные разговоры ведут со взрослым.
В Украине такой взрослый есть. И все понимают, кто это.
И то, что перед встречей лидеров США и России в США консультировались с тем человеком, который понимает ситуацию, и принимали к сведению его мысли и советы - хороший знак - Бабчєнко
Была еще очень мощная баба Анжела, на пару с ****** строила Северные потоки!
Но от жалко - на пенсию свалила
-А заберите войска с Донбасса
-нас там нет
-а отдайте Крым
-это не обговаривается: Крымнаш
И ЧТО ДАЛЬШЕ?????????
України повнiстю поламати мiжнародний закон та хоче капiтуляцii всього Заходу, а не лише України, тому переговори повиннi бути колективними, всiх гарантiв Будапештського меорандуму. а одна шмаркля - це непорозумiння, а не переговорник вiд України
.
Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори
та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:
або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв
- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;
- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;
- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;
- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;
- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;
- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;
- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».
докладно на Радiо Свобода
https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html
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