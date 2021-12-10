Агрессию РФ временно удалось отодвинуть от Украины, – экс-министр обороны Полторак
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Благодаря конструктивной работе европейских и американских партнеров удалось временно устранить опасность полномасштабной агрессии РФ.
Об этом в программе "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший министр обороны Степан Полторак, передает Цензор.НЕТ.
"Думать о том, что это (нападение РФ. – Ред.) не произойдет – я думаю, что это просто потеря времени. Пока у России существует цель – уничтожение Украинского государства и украинского народа – он, Путин, никогда в жизни не откажется от такой цели", - сказал он.
Полторак подчеркнул, что наиболее вероятным было полномасштабное вторжение России в районе Нового Года. Но этой угрозы, по его мнению, удалось избежать.
"Именно благодаря конструктивной работе наших партнеров европейских, благодаря работе наших партнеров и друзей из Соединенных Штатов, разговора Путина с Байденом, благодаря работе наших дипломатов, руководства нашей страны, по моему глубокому убеждению, мы временно отодвинули агрессию РФ от Украины", - считает экс-министр обороны.
"Не надо недооценивать Путина. Он сейчас это время, которое, по нашему мнению, есть у всех - он использует для того, чтобы максимально приготовиться к этим санкциям, минимизировать потери, найти путь обхода этих санкций, а затем снова с оружием прийти в Украину ", – добавил Полторак.
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бо ми були сильні
ми маємо повернути Криваву Хунту і жити спокійно !
только сдвигаются сроки
Треба вертати минулу команду - старих ліц ,, інакше країні - амінь ..
В *могилі я бачив* цих - нових ,, нікада нєбивших в палітіке ідіотів . .
ЗЕбіли будуть чіплятися за владу до останнього
без масових, реально масових протестів їх не віддереш від державного корита
ок ?
усвідомлення кацапів в кожному місті, принаймі до Уралу, що вони, саме вони, а не дурний сусід "Ванька-апалченец" можуть перетворитись на купку попелу
душі воріженька де здибав гадюку,
ой души Брате ріж коли щоб несмердів
в Україні запали".
(Вже більшь років двісі як козак в неволі 1889 рік)
не для рашкованских ли танков он их строил в Восточной Украине ?
Іловайськ у порівнянні з вторгненням буде малюсинькою битвою