Российские военные корабли заявляют, что действуют в рамках договора от 2003 года, согласно которому воды Азовского моря являются внутренними водами РФ и Украины, - журналист Клименко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинский журналист Андрей Клименко обнародовал информацию о том, что свое присутствие вблизи Мариуполя россияне объясняют нормами договора от 2003 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Клименко отметил: "Что сейчас происходит в море близ Мариуполя (спасибо нашим волонтерам-радиолюбителям):
Украинский корабль Морской охраны (бортовый № BG-32), это ПСКР - пограничный сторожевой корабль 2-го ранга "Донбасс" (не путать с аварийно-спасательным кораблем "Донбасс"), самый большой корабль Мариупольского отряда Морской охраны спрашивает российский ПСКР (борт 377) что он делает вблизи Мариуполя...
Вот что отвечает корабль РФ (юристам МИД Украины читать внимательно! - вместе с предыдущим постом):
..."В соответствии с договором от 24 декабря 2003 года акватория Азовского моря является внутренними водами РФ и Украины. Я бортовой №377 действую в соответствии с законодательством РФ, которое распространяется на всю акваторию Азовского моря в части не противоречащей договору между РФ и Украиной. В акваторию порта Мариуполь я не вхожу. Стою на якоре и соблюдаю меры безопасности мореплавания"..."
Также Клименко подчеркнул, что Россия перекрыла 3 района вблизи Кирилловки, Бердянска и Мариуполя для "проведения учений со стрельбами" с 08.12.21 по 08.01.22.
Напомним, ранее в ФСБ России обвинили корабль ВМС Украины "Донбасс" в создании угрозы в районе Керченского пролива.
Министр обороны Алексей Резников со своей стороны сообщил, что заявления со стороны России о якобы продвижении украинского корабля в сторону Керченского пролива являются информационной атакой.
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Москва потребовала от НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины в Альянс.
Россия углядела риск "масштабного конфликта" в Европе в случае вступления Украины в НАТО и потребовала от Альянса официально отозвать данные Киеву в 2008 году обещания о перспективах членства. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
10 декабря 2021 После переговоров стало еще хуже.
Чи може Ви запропонуєте методику Жукова - закидати супротивника гарматним м'ясом? Бо інакше при такому розподіленні сил в Азовському морі не вийде.
Але це лишень моє ІМХО
Чи може манекени на китайському кордоні стримують китайську армію від нападу? Кремляді точно знають, що на них ніхто не нападе (адже решта "крупних" гравців дотримуються хоч якихось норм права), а московити ставлять себе над цим. І будуть вважати себе над законом до тих пір, допоки не почнуть захлинатися власною кров'ю. Ось тоді (і лише тоді) вони згадають про міжнародне право, договори, обов'язки та зобов'язення... Не раніше!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Хотя Нестора Ивановича похоронили на знаменитом кладбище в Париже.
в них вже навіть кораблі брешуть...
ЗЕленый диверсант все бабло спустил на ненужный флот