6 971 31
Путин после недавних выборов в Госдуму РФ имеет полный карт-бланш на действия по Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Все партии в российском парламенте поддерживают агрессивную политику президента РФ Владимира Путина по отношению к Украине.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил российский политик и правозащитник Лев Шлосберг, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, русский народ разделяется на два - "народ войны" и "народ мира".
"У нас только избран очередной российский парламент, и в этом парламенте все пять партий - это "партии войны". И если Владимир Путин выйдет с инициативой в Государственную Думу о проведении военных действий, не дай Бог, то ни одна партия, представленная на сегодняшний день в российском парламенте, не выступит против Путина", - сказал Шлосберг.
Топ комментарии
+12 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий10.12.2021 22:22
+11 SS 640592fb
показать весь комментарий10.12.2021 22:30
+6 Alex Zverev 4f8bec47
показать весь комментарий10.12.2021 22:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
маленько разница,однако..
и многих это перестанет устраивать..
про разложєніє і распад російскойфєдєрациі - прямим текстом
https://www.youtube.com/watch?v=hH_wMIfQ5-o&t=9s&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
не так сталося,як гадалося..(с)
Они полки в сраженья посылают.
А что им? Бабы новых нарожают,
Зато утрутся соседи-говнюки!"
Тимур Шаов "Наш союз"