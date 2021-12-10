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Новости Война в Украине
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Путин после недавних выборов в Госдуму РФ имеет полный карт-бланш на действия по Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Путин после недавних выборов в Госдуму РФ имеет полный карт-бланш на действия по Украине

Все партии в российском парламенте поддерживают агрессивную политику президента РФ Владимира Путина по отношению к Украине.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил российский политик и правозащитник Лев Шлосберг, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, русский народ разделяется на два - "народ войны" и "народ мира".

"У нас только избран очередной российский парламент, и в этом парламенте все пять партий - это "партии войны". И если Владимир Путин выйдет с инициативой в Государственную Думу о проведении военных действий, не дай Бог, то ни одна партия, представленная на сегодняшний день в российском парламенте, не выступит против Путина", - сказал Шлосберг.

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Топ комментарии
+12
На лапотні немає народу-є тільки лапотна бидломаса...
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10.12.2021 22:22
+11
Да, мы в курсе, что там все терпилы и скорее полезут под пули чем под дубинки.
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10.12.2021 22:30
+6
Я думаю утварждение о том, что в кацапии есть "народ мира" - большое преувеличение. Поддержка Плешивого после захвата Крыма выросла практически до абсолютной. Где ж там "народ мира"???
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10.12.2021 22:33
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На лапотні немає народу-є тільки лапотна бидломаса...
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10.12.2021 22:22 Ответить
"Обрано черговий російський парламент... 5 партій...." хто дав цьому москалю бояри що він почав згадувати про такі чужі для нього слова?
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10.12.2021 22:27 Ответить
Так можна було б казати, якщо б не мали у себе "партію шарія".
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10.12.2021 23:41 Ответить
У демократії є свої мінуси. Це нормально.
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11.12.2021 01:35 Ответить
Пам'ятайте заповіт предків:"Цапів на гілляку!".
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10.12.2021 22:27 Ответить
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10.12.2021 22:28 Ответить
Да, мы в курсе, что там все терпилы и скорее полезут под пули чем под дубинки.
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10.12.2021 22:30 Ответить
Саме цей пішов під дубинки.
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10.12.2021 22:53 Ответить
Я думаю утварждение о том, что в кацапии есть "народ мира" - большое преувеличение. Поддержка Плешивого после захвата Крыма выросла практически до абсолютной. Где ж там "народ мира"???
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10.12.2021 22:33 Ответить
с Крыма кацапов поштучно везли назад,только сдохших от синьки,а из Украины рваных и калек повезут десятками тысяч..
маленько разница,однако..
и многих это перестанет устраивать..
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10.12.2021 23:02 Ответить
"...Давайтє отпустім всєх, кто нє желаєт жить с намі в одном государствє..." - і після цих слів хло наскочив на режисера Сокурова, який посмєл ізрєчь те, що й так там давно у всіх на язИках ("...від молдованина до фіна на всіх язИках все мовчить, бо благоденствує" Т. Шевченко "Сон")

про разложєніє і распад російскойфєдєрациі - прямим текстом
https://www.youtube.com/watch?v=hH_wMIfQ5-o&t=9s&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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10.12.2021 22:43 Ответить
А госдура, которая абсолютно ничего не решает, при чём? Её вообще никто не будет спрашивать. А ведущим, типа Шустера, Киселёва и Ганапольского уже пора заканчивать тянуть в украинские эфиры росперсонажей разного разлива, финансирования и интеллекта. Хотя лично ко Льву Шлосбергу никаких вопросов нет и он весьма достойный чувак, но с тенденцией пора завязывать и искать достойных комментирующих в Украине, США и Европе
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10.12.2021 22:45 Ответить
Ну а кому лучше знать настроения россиян, как не достойному "чуваку" Шлосбергу?
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11.12.2021 00:35 Ответить
треба плювати на путіна і на раSSію і тоді ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ!!!
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10.12.2021 22:48 Ответить
Вне зависимо выборы или не выборы, ***** НИКОГДА не прекратит попытки окупировать Украину ПОЛНОСТЬЮ, независимо какие вы там переговоры и перемирия с ним ведете или в какой глаз ***** заглядываете. Хотите самообманываться и поверить ***** в его обещания так царствие вам небесное.
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10.12.2021 22:51 Ответить
Без Украины, куски *росийской империи* просуществуют недолго. И ***** ето знает. Московии нужны солдаты, рабочая сила и ресурсы Украины. А после недавнего легкого захвата крыма, дамбаса и беларуси, ***** вообще воспрял духом и как дикий зверь учуял что вот-вот добьется своей цели.
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10.12.2021 22:55 Ответить
якщо багато вкусити - можна вдавитися..(с)
не так сталося,як гадалося..(с)
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10.12.2021 23:04 Ответить
Я бы сказал по другому. Захватить легко, а попробуй удержать. Нужно устроить Рашке тысячу порезов, чтобы она истекла кровью. Только к сожалению что то не вижу особого ентузиазма у обиженных Рашкой стран, сопротивляться агрессии. Не такая Рашка и страшная как ее рисуют. Там вообще некому и нечем воевать как для такой огромной территории которую мокши занимают. Поетому ***** как истинный потомок монголо татар и захватывает другие страны чтобы пополнять свои запасы живой силой и ресурсами. Не москвичи же воюют на многочисленных фронтах.
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10.12.2021 23:24 Ответить
Поколение дебилов у власти которые жаждут смерти людских страданий ...потому что Х#йло!
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10.12.2021 22:57 Ответить
Без разницы какие на Московии партии правят. Лишь бы в Украине во власти не было партии *мира*, партии *нужнопростоперестатьстрелять* и партии *заглядывания в глаз ******
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10.12.2021 23:00 Ответить
Теж мені здивував ! А попередні кацапські "ізбранніки" чимось від нинішніх відрізнялися коли хуJлу давали дозвіл на використання армії в Україні? Яка тоді "партія" проти голосувала ?
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10.12.2021 23:24 Ответить
Один чоловік голосував проти анексії Крима.
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10.12.2021 23:37 Ответить
Так і я ж про те саме - ОДНА ЛЮДИНА , а решта членів тієї партії "одобрямс"
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10.12.2021 23:49 Ответить
"И легким мановением руки
Они полки в сраженья посылают.
А что им? Бабы новых нарожают,
Зато утрутся соседи-говнюки!"

Тимур Шаов "Наш союз"
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11.12.2021 00:05 Ответить
Российский народ подразделяется на сорта говна.
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11.12.2021 00:35 Ответить
Между прочим, после 73% за ЗЕ, я понял, что население РФ и Украины ментально близко. Хоть у нас процент говноселения ниже.
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11.12.2021 00:40 Ответить
Нехай не терендить. Путін мав і має картбланш завжди. І не лише відносно України. "Вибори " в Росії тут ні до чого, оскільки виборів в РОсії вже давно немає.
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11.12.2021 11:40 Ответить
росіянці - народ миру? По-перше, не народ, а насєлєніє. По-друге, миру там ніколи не було.
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11.12.2021 12:19 Ответить
 
 