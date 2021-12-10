НАТО готово к диалогу с Россией, но компромисс по правам стран присоединяться к альянсу невозможен, - Столтенберг

В НАТО готовы обсуждать с Россией темы, которые вызывают у нее тревогу, однако речь не может идти о том, чтобы лишать Украину и другие страны права самостоятельно решать, присоединяться к альянсу или нет.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы готовы проводить переговоры. Однако невозможны компромиссы по поводу права стран выбирать свой путь", - сказал Столтенберг на пресс-конференции, отвечая на вопрос, готов ли альянс пойти навстречу России и, отменив прошлые решения, гарантировать, что Украина не станет членом Североатлантического альянса.

"Вопрос об отношениях НАТО с Украиной будет решать 30 союзников в отношении НАТО и сама Украина – никто другой", – сказал Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Мы не можем согласиться с тем, что Россия пытается восстановить систему, в которой большие государства, такие как Россия имеют сферы влияния, где они могут контролировать или решать, что могут делать другие государства", - пояснил генсек НАТО.

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