Президент Хорватии Миланович назвал визит премьер-министра Пленковича в Киев "чистым шарлатанством"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Хорватии Зоран Миланович назвал визит главы правительства страны Андрея Пленковича в Украину "чистым шарлатанством" из-за напряженной ситуации в отношениях с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Euractiv.
По мнению президента, визит премьера в Украину может плохо повлиять на отношения Хорватии с Россией.
Глава государства добавил, что премьер Пленкович "уйдет в Брюссель, если ситуация обострится".
"У меня симпатия к Украине, и я ненавижу Россию. Достаточно неудобная позиция. Однако 100 тысяч российских солдат находятся на границе с Украиной, неизвестно, что будет завтра. Что означает это проявление бесконечной любви? Потому что Пленкович уйдет в Брюссель, если ситуация обострится, а хорватские военные туда не убегут", – сказал Миланович.
Он не считает, что этот визит можно отнести к внешней политике Хорватии.
"Это очень серьезные вещи. Для меня это просто шарлатанство", – сказал президент. При этом он призвал украинцев не обижаться.
Президент Хорватии не имеет значительных полномочий, но может влиять на внешнеполитический курс государства и решения в сфере национальной безопасности.
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курва,куда катится этот мир ?
Ще одне сцикло...
у хорватії агрофірма з руским капіталом, мало не половина всього агрокомплексу країни...все викупає росія - пршут завмєсто хамона...
а не купить - бюджет хорватії матиме велику чорну діру