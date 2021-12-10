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Россия (91193) Хорватия (233) Пленкович (19)

Президент Хорватии Миланович назвал визит премьер-министра Пленковича в Киев "чистым шарлатанством"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Хорватии Миланович назвал визит премьер-министра Пленковича в Киев

Президент Хорватии Зоран Миланович назвал визит главы правительства страны Андрея Пленковича в Украину "чистым шарлатанством" из-за напряженной ситуации в отношениях с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Euractiv.

По мнению президента, визит премьера в Украину может плохо повлиять на отношения Хорватии с Россией.

Глава государства добавил, что премьер Пленкович "уйдет в Брюссель, если ситуация обострится".

"У меня симпатия к Украине, и я ненавижу Россию. Достаточно неудобная позиция. Однако 100 тысяч российских солдат находятся на границе с Украиной, неизвестно, что будет завтра. Что означает это проявление бесконечной любви? Потому что Пленкович уйдет в Брюссель, если ситуация обострится, а хорватские военные туда не убегут", – сказал Миланович.

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Он не считает, что этот визит можно отнести к внешней политике Хорватии.

"Это очень серьезные вещи. Для меня это просто шарлатанство", – сказал президент. При этом он призвал украинцев не обижаться.

Президент Хорватии не имеет значительных полномочий, но может влиять на внешнеполитический курс государства и решения в сфере национальной безопасности.

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Топ комментарии
+23
Обычный евросцыкун, ничего удивительного 😁
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10.12.2021 23:11
+21
Він хоч рашку ненавидить... не те що наш бздун.
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10.12.2021 23:07
+19
Ку*ва! Де Хорватія, де Росія! А у нього вже повні штани ))) Це справді хорват?
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10.12.2021 23:44
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А хто в хорватів керує -през чи прем"єр???))))
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10.12.2021 23:03 Ответить
какая разница, если президент бздун ?
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10.12.2021 23:05 Ответить
Він хоч рашку ненавидить... не те що наш бздун.
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10.12.2021 23:07 Ответить
какая разница від чого він бздить ?
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10.12.2021 23:13 Ответить
Если ты про президента хорватов, то он не про себя говорит.
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10.12.2021 23:42 Ответить
и это говорит потомок усташей ?
курва,куда катится этот мир ?
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10.12.2021 23:06 Ответить
Реально дивна позиція !!))
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10.12.2021 23:08 Ответить
педорублики + печальное коммунистическое прошлое =творят чудеса
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10.12.2021 23:12 Ответить
прочитал перечитал и имеем в огороде бузина а в Киеве Премьер Хорватии -а в Хорватии психо шизоидный идиот памагите а то Путия нападет.. всьо пропало...
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10.12.2021 23:47 Ответить
Обычный евросцыкун, ничего удивительного 😁
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10.12.2021 23:11 Ответить
"На думку президента, візит прем'єра до України може погано вплинути на відносини Хорватії з Росією."

Ще одне сцикло...
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10.12.2021 23:17 Ответить
коли віда і вукоєвіч - гори москва, то тоді скандалили, президентка приїздила...
у хорватії агрофірма з руским капіталом, мало не половина всього агрокомплексу країни...все викупає росія - пршут завмєсто хамона...
а не купить - бюджет хорватії матиме велику чорну діру
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10.12.2021 23:24 Ответить
Зоран явно проигрывает нашеиу Вовчику.
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10.12.2021 23:18 Ответить
ще один ***** тільки з хорватії-
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10.12.2021 23:26 Ответить
Одні українці не бояться пиз..ти росіян навіть мпючі менше зброї. Ми нація героїв.
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10.12.2021 23:27 Ответить
"Это очень серьезные вещи. Для меня это просто шарлатанство", - сказал президент"Прямо тебе *****, для него шарлатанство очень серьёзная вещь.
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10.12.2021 23:43 Ответить
Ку*ва! Де Хорватія, де Росія! А у нього вже повні штани ))) Це справді хорват?
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10.12.2021 23:44 Ответить
Українці очевидно в очах європейців просто Ремби.
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10.12.2021 23:48 Ответить
Перед ним була президентша, яка вибачалася перед ****** за те, що Огнен Вукоєвич і Домагой Віда (вони пройшли практику в київському Динамо; Огнен - і зараз тренерує, другий коуч) після перемоги над касапами в 2018-му запостили в мережу наше гасло "Слава Україні - Героям слава!"
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10.12.2021 23:53 Ответить
Просто в Хорватии сейчас премьер - представитель правой партии ХДС, друг Украины, а президент от Соцпартии, которая подыгрывает рашкостану
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11.12.2021 00:10 Ответить
як так сталось в хорватів... Та ладно би в сербів; але в хорватів, щоб глава держави - та лівий!???
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11.12.2021 00:37 Ответить
Коалиция, от которой он был выдвинут на пост президента, называется Кукурику.
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11.12.2021 01:20 Ответить
Писец, и это наследники тех словян которые отняли балканы у Византии
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11.12.2021 13:06 Ответить
Українці будуть пам"ятати вашу доброту. А кацапи зарахують вам холуйство.
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25.01.2022 15:50 Ответить
 
 