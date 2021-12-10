Зеленский или не понимает масштабов угрозы, или с самого начала понимал, что ничего не будет, - Рахманин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
При реальной угрозе вторжения России власти должны были заранее готовиться к вероятному введению военного положения. Но этого не было сделано.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил народный депутат партии "Голос" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.
"В тот день, когда появилась первая информация о том, что накапливается определенное количество сил и средств, все органы местного самоуправления, государственные органы власти должны были получить пакеты и готовиться к этим мероприятиям. Они были проведены? Нет", - рассказал он.
"Военные комиссариаты бывшие, которые сейчас называются территориальными центрами - они должны были наконец подтолкнуть Единый реестр и готовиться к мобилизации. Они это сделали? Нет", - добавил Рахманин.
Нардеп перечислил еще ряд действий, которые должны были предпринять власти, если бы действительно готовились к необходимости ввести военное положение из-за полномасштабного вторжения РФ.
"Или человек, возглавляющий государство и являющийся верховным главнокомандующим, не понимает масштабов и уровня угрозы, или он с самого начала понимал, что ничего не будет, и Запад нас спасет. Нас не спасет никто, кроме нас самих", - подытожил он.
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бо має інформацію від ФСБ за дорученням самого В )(уйла
***** нагнетает, ослик истерит но при этом ведет себя абсолютно не как глава государства всячески показывая свою неадекватность западу (один госпереворот чего стОит). запад види неадеквата. и тут ***** предлагает байдену "порешать" с Украиной. байден соглашается потому как с таким говнокомандующим точно каши не сваришь и через макрона озвучивает зебзику условия штатов "договаривайтесь". теперь зебзик хочет прямых переговоров и референдума. ***** получает то что хочет а наш величайший вроде как и не при делах.
Перед нами сочный пример американского политического юмора. Так, вместо столь ожидаемого телефонного звонка президента США Байдена президенту Украины Зеленскому о результатах переговоров Байдена и Путина американцы неожиданно сделали Зеленскому неприятный подарок. Они анонсировали список крутых коррупционеров Украины, которым надежно облепили нашего президента. Это резко снижает новогоднее, радостное настроение президента Зеленского и его свиты. Теперь Зеленский не знает, кого можно приглашать к себе на празднование Нового Года, а кого нельзя, но очень хочется.
Можно представить себе настроение потенциальных фигурантов этого американского списка, которые собираются "щиро" отдохнуть на Новый Год от политики и криминального обогащения вне Украины.
Жестокость американского политического юмора будет проявляться и в том, что любой может оказаться в этом позорном списке и по разным основаниям. Этот американский "список позора" будет отличается от практики формирования "домашнего" списка санкционированных СНБО, где сильно чувствуется коммерческий и выборочный подход, - чем ближе к Офису президента, тем меньше шансов попасть под обстрел.
Американцы мало озабочены причинами, по которым будет появляться та или иная фамилия в "списке позора". Но теперь каждый из политиков или бизнесменов будет остерегаться отрыто защищать "обиженных" или открыто вести с ними дела.
Тем более, что наверняка кроме публичного списка Вашингтон будет иметь и тайный список "врагов США и Украины", с которым будут работать по отдельной программе.
А что, при Порошенко это не было сделано? А понял, Зеленский должен был разослать пакеты в которых говорится, что пакеты разосланные при Порошенко - неправильные, к войне надо готовиться по-другому.
Може вже час придумати щось інше?
Могли бы уже привыкнуть.
А оттяпать половину территории с 190 тыс? Это немножко смешно.
В прошлом году, при Трампе, когда паРашка устраивала показательные выступления в Крыму, с иммитацией атаки на материк, американцы просто прислали В-52 с иммитацией захода на цель в Крыму. Этого хватило чтобы ВСЕ быстренько кончилось.
Да Байден не Трамп, все юлит, пытается с ***** договориться, лопочет про какие-то санкции, и то в самом крайнем случае, а при Трампе тупо рубанули санкциями по СП-2 и ВСЁ!
Так что порохоботы- зрадофилы привыкайте, это надолго, вы же так за Байдена топили.
Когда ***** ОПЯТЬ захочется о чем-то сторговаться с Байденом или ЕС, в очередной раз будет иммитация бурной деятельности на границах.
Например, вчера мне позвонили и предложили службу в территориальной обороне