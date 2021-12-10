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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Зеленский (16489) Хорватия (233)

Если бы 100 тысяч военных стояли на границе с Хорватией, Миланович назвал бы такой визит "проявлением солидарности", - Зеленский ответил хорватскому президенту

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Если бы 100 тысяч военных стояли на границе с Хорватией, Миланович назвал бы такой визит

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова президента Хорватии Зорана Милановича, который назвал визит премьер-министра Андрея Пленковича "шарлатанством".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Зеленский подчеркнул: "Если бы более ста тысяч военных стояли на границе с Хорватией, президент Миланович назвал бы визит премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением солидарности и дружбы".

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее президент Хорватии Зоран Миланович назвал визит главы правительства страны Андрея Пленковича в Украину "чистым шарлатанством" из-за напряженной ситуации в отношениях с Россией.
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Топ комментарии
+26
Что не так он сказал? Все правильно сказал.
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10.12.2021 23:55
+16
Шо точно не робив би президент Хорватії. - не літав би рятувальним вертольтом на п`янку
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10.12.2021 23:46
+14
Отут я вперше можу погодитися із президентом
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10.12.2021 23:42
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він зрозумів що сказав??
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10.12.2021 23:42 Ответить
Такой же вопрос задал и я))) Хоть бы он уже какую-нибудь наркоту стал принимать, на человека стал бы похож...
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10.12.2021 23:48 Ответить
Серьёзные люди утверждают - ОН принимает. И давно. И эти серьёзные люди всегда, почему-то, оказываются правы в таких вопросах.
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11.12.2021 00:50 Ответить
Что не так он сказал? Все правильно сказал.
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10.12.2021 23:55 Ответить
Евген хотел сострить, и случайно выставил себя недалеким, раз ему непонятен смысл сказанного.
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11.12.2021 00:01 Ответить
Краще б промовчав ?! "Мовчання(для Клоуна) - золото".
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11.12.2021 00:19 Ответить
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11.12.2021 00:03 Ответить
Отут я вперше можу погодитися із президентом
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10.12.2021 23:42 Ответить
Для того воно й квакнуло, щоб ви погодились)
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10.12.2021 23:47 Ответить
Воно то правильно але не з вуст президента.
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11.12.2021 00:20 Ответить
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11.12.2021 00:36 Ответить
Казанин себя выдавал за украинца? И говорил за нас?) Лапоть из Тамбова)
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11.12.2021 01:25 Ответить
Шо точно не робив би президент Хорватії. - не літав би рятувальним вертольтом на п`янку
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10.12.2021 23:46 Ответить
А хорваты вообще бухать умеют?
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11.12.2021 00:02 Ответить
читая комменты понимаешь, что в Украине помимо "пятой колонны", существует "шестая"! для этих хоть страна вдребезги, если ихнему "гетьману" не дадут "порулить"!!!
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11.12.2021 00:04 Ответить
новость про идиотизм твоего зелоха офшорного, а виноват как всегда - Порошенко
зебилы, вы реально идиоты.. и этого не скрываете
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11.12.2021 11:46 Ответить
А цей бубочка-презік якось прокоментував скупчення понад 100 тищ військових московії на кордоні з Україною? Ну окрім того, що воно заявило про нагальність прямих перемовин з путлєром? Нє? "Та сторона" в його уяві (точніше за словами д'Єрмака) немає ніякого відношення до кремлядів на чолі з ботоксним педофілом?

Колись чув такий анекдот (дослівно не пам'ятаю, але суть така):
Один єврей - музикант, два євреї - симфонічний оркестр, три євреї - корпорація
Один руський - алкаш, два руських - п'янка, три руських - бійка
... (там ще не одна нація згадувалась, але мені сподобалось про нас)
Один українець - хазяїн, два українці - куми, три українці - партизанський загін...
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11.12.2021 00:07 Ответить
...упс (найдено на интернетых задворках) есть и такая интерпретация
Один украинец - хозяин, собственник, трудяга.
Два украинца - партизанский отряд.
Три украинца - партизанский отряд с предателем
Мне такое не нравиться совсем!!!
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11.12.2021 04:49 Ответить
А я чув про варіант з партизанським загоном зі зрадником про білорусів Що з того?
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11.12.2021 07:36 Ответить
Я тоже не пойму - вам бы лишь Гадить?

удивительно... но очень вменяемый ответ....Фраза слишком хороша чтобы приписать её авторам из 95 квартала...реверсное построение предложений не их конёк...

Объективно надо уметь критиковать а не просто накидывать на вентилятор....
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11.12.2021 00:10 Ответить
Кто-то ЗЕ в кои-то веки написал правильные слова
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11.12.2021 02:31 Ответить
Когда уже будет закончена реформа Армии по Швейцарскому примеру. Чтобы оружие в случае войны раздали всем гражданам.
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11.12.2021 03:06 Ответить
швейцарцам НЕ раздают оружие. Оно у них ВСЕГДА хранится.. а это кошмар для нынешней власти, боящейся своих же солдат
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11.12.2021 11:48 Ответить
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11.12.2021 04:34 Ответить
Вот жеж **** зеленая 😡
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11.12.2021 04:50 Ответить
Даже и не думай😂🌷×××
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11.12.2021 07:51 Ответить
Е прододовження анекдоту,4 українці- партизанський загін і зрадник
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11.12.2021 07:38 Ответить
а нащо би їх прем'єр їхав до України, якби москалі стояли на кордоні Хорватії, залишається загадкою.... Логіка тут в презЕдента крива. Хоча і зморозив не в тему хорватський презИдент тут також!
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11.12.2021 10:42 Ответить
Достойный ответ.
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11.12.2021 11:59 Ответить
 
 