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Если бы 100 тысяч военных стояли на границе с Хорватией, Миланович назвал бы такой визит "проявлением солидарности", - Зеленский ответил хорватскому президенту
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова президента Хорватии Зорана Милановича, который назвал визит премьер-министра Андрея Пленковича "шарлатанством".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Зеленский подчеркнул: "Если бы более ста тысяч военных стояли на границе с Хорватией, президент Миланович назвал бы визит премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением солидарности и дружбы".
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее президент Хорватии Зоран Миланович назвал визит главы правительства страны Андрея Пленковича в Украину "чистым шарлатанством" из-за напряженной ситуации в отношениях с Россией.
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зебилы, вы реально идиоты.. и этого не скрываете
Колись чув такий анекдот (дослівно не пам'ятаю, але суть така):
Один єврей - музикант, два євреї - симфонічний оркестр, три євреї - корпорація
Один руський - алкаш, два руських - п'янка, три руських - бійка
... (там ще не одна нація згадувалась, але мені сподобалось про нас)
Один українець - хазяїн, два українці - куми, три українці - партизанський загін...
Один украинец - хозяин, собственник, трудяга.
Два украинца - партизанский отряд.
Три украинца - партизанский отряд с предателем
Мне такое не нравиться совсем!!!
удивительно... но очень вменяемый ответ....Фраза слишком хороша чтобы приписать её авторам из 95 квартала...реверсное построение предложений не их конёк...
Объективно надо уметь критиковать а не просто накидывать на вентилятор....