29 201 76
Вот у них новый министр обороны, был вице-премьером, некто Арестович, - Лавров о новых кадрах в украинской политике. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров показал невысокую осведомленность о кадровых изменениях в украинской политике.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере пользователь Necro Mancer.
Лавров назвал советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича "министром обороны".
Кот сардонически засмеялся, потом вздохнул. - Есть еще такая болезнь - склероз, - сообщил он https://t.co/kJDhcC7Xgw #Лавров #старостьнерадость pic.twitter.com/RdTOEW8MaI— Necro Mancer (@666_mancer) December 10, 2021
Топ комментарии
+33 Віталій Маркович
показать весь комментарий11.12.2021 00:03
+28 Сергей Трофимов 7c913dc7
показать весь комментарий11.12.2021 00:09
+23 растуди
показать весь комментарий11.12.2021 00:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
пора подковы с копыт сдирать...
==============
а тобі не похер,коняка?
Бог ти мій, і це чмо не зміг запам'ятати призвище нового міністра оборони "України-агрессора" 😂
Ну ви і навоюєте!
Будете Людську бомбити?
Тоді гарно.... ! 😂
_Бабайден - мразь, открыто действующая в интересах кремля!
лавров проговорился ...
(че-то не рифмуется дальше)
це все.
Лавров демонстрирует, насколько Украина ему безразлична.
Это что же путин услышал от Байдена при разговоре
без свидетелей с российской стороны ?
(переводчик был американским)
(трошки заранее ляпнул... попалил будущее назначение))))))