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Новости За рубежом
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Лавров (2204) Минобороны (8215) Арестович Алексей (327)

Вот у них новый министр обороны, был вице-премьером, некто Арестович, - Лавров о новых кадрах в украинской политике. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров показал невысокую осведомленность о кадровых изменениях в украинской политике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере пользователь Necro Mancer.

Лавров назвал советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича "министром обороны".
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Топ комментарии
+33
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11.12.2021 00:03
+28
Зовсім ***** конячку не береже

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11.12.2021 00:09
+23
Загнаних коней дострілюють
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11.12.2021 00:05
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11.12.2021 00:03 Ответить
кто этот мощьний старік ?
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11.12.2021 00:07 Ответить
Це стара кобила зі стайні кацапської потвори.

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11.12.2021 00:14 Ответить
старый армянский еврей окацапленный чего вы хотели там интеллект в табуретке черенком заканчивается...
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11.12.2021 10:24 Ответить
из википедии----об отце лаврова известно ,что он ТБИЛИССКИЙ АРМЯНИН, по фамилии то-ли КАЛАНТАРОВ ,то-ли КАЛАНТАРЯН,т.е. говорящая лошадь не знает кто ОНА !
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11.12.2021 14:26 Ответить
Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приблеженная к императору. Все на поверхности. Жаль только на месте президента у москалей не Бэндер, его образ хоть и олицетворяет мошенника, авантюриста и плута, но всеже ЧЕЛОВЕКА, способного на сострадание и благодейство.
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11.12.2021 00:15 Ответить
теперь же вроде Ермак, покоритель сибирских племен пищалями огнестрельными, а в наше время небесными самолетящими разведовательно-ударными огнедышащими драконами, он МОЩНЫЙ, не перепутайте
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11.12.2021 00:23 Ответить
Сивий мерін.
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11.12.2021 00:23 Ответить
сардонический склероз у Говорящей Лошади !

пора подковы с копыт сдирать...
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11.12.2021 01:02 Ответить
Видок, как после вскрытия...
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11.12.2021 13:21 Ответить
Лавров про нові кадри в українській політиці
==============
а тобі не похер,коняка?
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11.12.2021 00:04 Ответить
Як видно, похер, Арестович, Шендерович, Зорян, або Шкіряк
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11.12.2021 01:12 Ответить
Загнаних коней дострілюють
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11.12.2021 00:05 Ответить
Цей сам скоро здохне від хронічної тупізни

Бог ти мій, і це чмо не зміг запам'ятати призвище нового міністра оборони "України-агрессора" 😂

Ну ви і навоюєте!
Будете Людську бомбити?
Тоді гарно.... ! 😂
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11.12.2021 02:21 Ответить
Вот я тоже думаю что Арестовичь не на своём месте))))....но пост Министра обороны думаю тоже не его)))
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11.12.2021 00:06 Ответить
Тупая лошадь!!!
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11.12.2021 00:07 Ответить
Смешались кони и люди
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11.12.2021 00:08 Ответить
и Людська иже с ними😂
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11.12.2021 02:22 Ответить
Зовсім ***** конячку не береже

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11.12.2021 00:09 Ответить
БДСМ по-кацапськи.
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11.12.2021 00:15 Ответить
****.
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11.12.2021 00:09 Ответить
Лавруша - подякуй що тільки Арестович по тобі плаче, а не Резніков.
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11.12.2021 00:10 Ответить
Лаврову все кремлёвские кроты на одно лицо. Разве упомнишь всю шваль, типа Аристовича?
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11.12.2021 00:11 Ответить
Запаребрік за всім слідкує.
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11.12.2021 00:12 Ответить
І за тобою?
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11.12.2021 01:14 Ответить
Лошадь своего агента с министром перепутала.
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11.12.2021 00:12 Ответить
Россия требует юридически отменить вступление Украины в НАТО
_Бабайден - мразь, открыто действующая в интересах кремля!
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11.12.2021 00:13 Ответить
Zachem rasseiskuju propogandu prodvigatj, nado toljko chutj podumatj i jasno chto eto chushj
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11.12.2021 00:16 Ответить
Успогойтесь.
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11.12.2021 00:25 Ответить
Vigljadit kak budto arestovechka nadula loshadku.
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11.12.2021 00:15 Ответить
С некто калантаряна пора сдирать подковы и на живодёрню.
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11.12.2021 00:19 Ответить
Люсик уже министр? Везёт кидарасам!
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11.12.2021 00:20 Ответить
И вот люсьен уже министр
лавров проговорился ...
(че-то не рифмуется дальше)
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11.12.2021 00:43 Ответить
коняка і не мае нічого розуміти - коняка мае повертати в ту сторону де йому по зубах залізна вуздечка шкребе.
це все.
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11.12.2021 00:27 Ответить
Хороший знак.
Лавров демонстрирует, насколько Украина ему безразлична.
Это что же путин услышал от Байдена при разговоре
без свидетелей с российской стороны ?
(переводчик был американским)
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11.12.2021 00:27 Ответить
Третій Рим. Інцитат в сенаті
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11.12.2021 00:28 Ответить
Может таки третий рейх? Айн вольк, айн хфюрер и вот это вот всьо.
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11.12.2021 00:37 Ответить
Да от зекрысы всего можно ожидать))))
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11.12.2021 00:31 Ответить
как лавруха скажет - так и будет ))))
(трошки заранее ляпнул... попалил будущее назначение))))))
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11.12.2021 10:03 Ответить
Дайте ему кто-то поесть. Отрубей.
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11.12.2021 00:36 Ответить
Яду падле!
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11.12.2021 00:51 Ответить
с гвоздями )))
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11.12.2021 10:03 Ответить
Когда Арестович заявил ,что на руках у украинцев ходит 5млн нарезного,онповерг в прострацию весь бомонд Запоребрика.Они поняли,что их ждет..Они поняли с кем имеют дело,и что ни один их ставленник не будет иметь ни единого шанса.Больше всего их поразило ,что мы не перестреляли друг друга.Ментальность у нас другая,но родимые пятна более чем 300 летнего емелиного ига у нас еще проявляются.
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11.12.2021 00:37 Ответить
Кремлевская лошадь уже не первый раз делает рекламу кремлевскому агенту арестовичу, думаю не случайно, рискуя выглядеть придурком.
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11.12.2021 00:38 Ответить
для мене всі зелені "новиє ліца" настільки однакові, що мені навіть не зручно докоряти сумній кобилі за те, що вона їх плутає
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11.12.2021 00:40 Ответить
гундяйко, осени их крестом.
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11.12.2021 00:46 Ответить
Да по темечку кадилом!
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11.12.2021 02:42 Ответить
Они безбожники, креста не бояться.
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11.12.2021 12:20 Ответить
Пора бы ему запомнить,министр обороны у нас Зорян,а советник Шкиряк.
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11.12.2021 01:19 Ответить
Ну подумаешь, какая разница!
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11.12.2021 01:36 Ответить
Тебя старая лошадь ждёт = Анналена Шарлотта Альма Бе́рбок
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11.12.2021 01:50 Ответить
Лошадь к старости слаба глазами стала.
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11.12.2021 03:13 Ответить
Честно говоря я тоже не особо гребу, кто там кто в этой ЗЕсраной шобле. А я тут живу. Чо ж со старого дурного осла из петушарни требовать..
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11.12.2021 05:45 Ответить
Вот у них президент, бывший кгбист, некто Путин
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11.12.2021 06:14 Ответить
Вот у лаптей новый сцарь, ****** по-моему зовут, или путиным - не помню!
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11.12.2021 07:32 Ответить
Лавров - чего крота сдал? Арестович вообще никто почему он на языке закрутился
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11.12.2021 07:34 Ответить
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11.12.2021 07:45 Ответить
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11.12.2021 08:09 Ответить
СкреПОНОСсия, Сэр...
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11.12.2021 08:12 Ответить
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11.12.2021 08:23 Ответить
Зорян и Шкиряк.
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11.12.2021 08:32 Ответить
https://youtu.be/JyvCiWYyfHc...Батько Наш Бандера... НАТО в кожну ХАТУ....
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11.12.2021 08:32 Ответить
Пришла пора переаттестовать Лаврова из коня в козла и присвоить ему звание почетного.
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11.12.2021 08:33 Ответить
https://youtu.be/JyvCiWYyfHc Тарас Чубай....Там під Львівским замком...
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11.12.2021 08:36 Ответить
https://youtu.be/7kP18eaFkbo?list=RD7kP18eaFkbo
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11.12.2021 08:37 Ответить
Кінь старечий
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11.12.2021 08:47 Ответить
Звичайна типова імперська "шовінізофренія".
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11.12.2021 09:38 Ответить
Зря вы так. Министр иностранных дел Республики Чад это вам не какой то Байден, перед ним надо серьезно выступить, что лавров и делает.
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11.12.2021 12:18 Ответить
Ведро овса этому идиоту
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11.12.2021 13:00 Ответить
А у них четыре срока подряд и на пятый собирается такое себе Х-йло.. ну и ШО ...
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11.12.2021 13:44 Ответить
 
 