Вот у них новый министр обороны, был вице-премьером, некто Арестович, - Лавров о новых кадрах в украинской политике. ВИДЕО

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров показал невысокую осведомленность о кадровых изменениях в украинской политике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере пользователь Necro Mancer.

Лавров назвал советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича "министром обороны".