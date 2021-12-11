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Ситуация на границе с Украиной не меняется. Наблюдается скопление русских войск, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Ситуация на границе с Украиной не меняется. Наблюдается скопление русских войск, - Пентагон

Ситуация у границ Украины не меняется после онлайн-саммита президентов США и России. Соединенные Штаты Америки и дальше наблюдают скопления военнослужащих Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

По словам Кирби, Пентагон за последние две недели отмечает увеличение военных России у границы с Украиной.

"Там все еще значительное количество войск РФ, в западной части этой страны вдоль границы с Украиной. Мы продолжаем видеть их увеличение в последние дни и недели", - заявил пресс-секретарь Пентагона.

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Кремлевская псина бряцает оружием
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11.12.2021 00:52 Ответить
Якщо ситуація не змінюється, то потрібно надати Україні зброю, щоб її змінити, чи не так?
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11.12.2021 02:29 Ответить
***** лякає.
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11.12.2021 07:00 Ответить
Дедушка забил болт на другого дедушку, надо опять звонить)))))
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11.12.2021 08:56 Ответить
так нужно что то же сделать чтобы гопников утихомирить на границе.... что то БАЙДЭН ВИДНО дал слабинку в разговоре, его не услышали.....(( на опережение санкции нужно вводить.притом взрослые а не по мелочам десятками и сотнями никому не больными.... ничего не изменилось совершенно пишут все после разговора... рашка плевала на весь мир потому что ей похрен всё, а европа запад хавают всё молча сцикуны уже ...(( никто ведь не требует стрелять по рашке ...просто разорите санкциями животных мирно и тихо отключив СВИФТ, ЭМБАРГО НЕФТИ ,ГАЗА, АРЕСТУЙТЕ СЧЕТА ВСЕХ их барыг с кремля и все успокоятся....((
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11.12.2021 09:11 Ответить
Тут и без эмбарго газ по 1200 уже. А если СВИФТ отключат то они только за рубли будут его продавать. В таком случае, Кто то может свою жопу заморозить.
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11.12.2021 19:27 Ответить
поэтому они должны и уже кажется задумываются вот как отойти от русского газа.... пусть норвежский .азербайджанский американский какой там ещё есть....? и потом рашка будет свой газ продавать его в трёх литровых банках для горелок туристов в супермаркетах, и наконец то дадут его в подмосковье своим рабам , и другие ***** недостраны вяликой . и поэтому станут нищими без продаж газа .как то так))
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11.12.2021 19:43 Ответить
Какая разница у кого и где покупать газ. Всё же в мире взаимосвязано. Ежели в одном месте убывает, значит в другом прибывать должно. Предположим станет Европа жечь Азербайджанский или Норвежский газ, и он сразу станет дорогим и дефицитным. Цены то на биржах мировые а не расейские. Ценами управляет рынок. Что дефицитное, то и дорогое. Всё дело в балансе спроса и предложения. Объёмы потребления растут год от года, особенно на Азиатском рынке. Россия обеспечивает Европу только на 30%, а что оно будет если эти 30% выпадут? Это же элементарно. Чем больше выдурят газа у России, тем меньше будет цена.
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11.12.2021 21:48 Ответить
Та видно пуйло поклало на перестарілого байдена. Пуйлу треба лише по рогах. Іншої мови він не розуміє. Боже, куди в США поділися Кеннеді, Рейгани та Буші?
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11.12.2021 09:37 Ответить
Так всё же в мире кардинально поменялось. Индия, Китай, Иран, Россия, Бразилия, в целом в сумме стали существенно более сильными по сравнению с США. А если посмотреть на исторические события в столетней ретроспективе, то это всё равно, что переселение на другую планету. Колонии, мировое господство, совсем не у тех кто был тогда в лидерах. Кеннеди с Рейганом и Бушем сегодня были бы совсем беспомощными.
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11.12.2021 19:39 Ответить
П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко розповів, що йому дає підстави для оптимізму у військовому протистоянні з РФ.
Петро Порошенко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" висловив захоплення дипломатичною перемогою президента США Джо Байдена під час нещодавніх перемовин з президентом РФ Путіним. І хоч Путін ще не забрав війська, але "світ уже відійшов від небезпечної прірви, куди Путін штовхає світ".
"Не має права Росія силою змінювати кордони в повоєнній Європі. Не має Росія права вето на рішення суверенної держави та народу України щодо подальшого розвитку нашої держави", - заявив Порошенко.
Він додав, що ціна цих кроків, якщо Путін їх зробить, - пекельні санкції, які Байден, провівши переговори з ключовими лідерами світу, погодив, об'єднавши світ - і це дуже добрий сигнал для України.
"Я сподіваюся, що сподівання Путіна, що він зможе зупинити євроатлантичну інтеграцію України, змінилася з точністю до навпаки - і на сьогодні Україна в праві вимагати на Мадридському саміті НАТО 2022 року надання плану дій щодо членства НАТО", - заявив п'ятий президент.
Він додав, що Україна може сподіватися на відчутне збільшення об'ємів військової допомоги та на потужну підтримку реформ, які здатні підвищити здатність держави чинити опір російській агресії, а згодом дадуть змогу Україні перемогти.
Саме ці чинники, за словами Петра Порошенка, дають нам певні підстави стриманого оптимізму.
"Без оптимізму жодна країна ніколи не перемагала", - резюмував він.
Для реалізації цього всього, на переконання Петра Порошенка, бракує лише активних дій чинної влади. Він також закликав владу до об'єднання з опозицією, об'єднання народу перед небезпекою та до обговорення парламентом проблеми російської агресії.
Порошенко нагадав, що потрібно забезпечувати армію усім необхідним - зброєю, пальним, амуніцією. А військових - гідними зарплатами.
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11.12.2021 09:40 Ответить
Патамушта путинхуйлу пофиг все разговоры.его пора *******.
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11.12.2021 09:56 Ответить
Мы рассматриваем нападение россии - а почему все молчат о том ,что путин может применить хим. оружие??? Мы готовы???
А возможно путин больше нас знает о дальнейших мутациях короно вируса, может к новому Году мы все спать будем? Вариантов тысячи - но явно ничего хорошего эта мразь не хочет!!
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11.12.2021 11:08 Ответить
тому що козломордий зрозумів: ви сцикуни...
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11.12.2021 11:09 Ответить
А де там "русскіе войска"????? Цензор, це забубон по Фрейду, чи Ви дійсно вважаєте, що Русь і раіссія-це одне й те ж!?
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11.12.2021 11:13 Ответить
А sцикло Байден злякаvsя пх-йла і vідклаv 200 млн допомоги vійsькоvої шоб не дратyvати Хy-ла
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11.12.2021 11:17 Ответить
***** не зупинеться. Готуемся до перемоги. Слава Нації.
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11.12.2021 13:33 Ответить
 
 