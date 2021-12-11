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Байден провел первый разговор с новым канцлером Германии Шольцем, говорили об Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден провел первый разговор с новым канцлером Германии Шольцем, говорили об Украине

Президент США Джо Байден и новый канцлер Германии Олаф Шольц в ходе первого разговора среди других вопросов обсудили противодействие агрессии РФ против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.

Отмечается, что президент США поздравил с назначением нового федерального канцлера и обсудил с ним взаимодействие по широкому кругу вопросов, в частности, по противодействию российской военной агрессии против Украины.

"Лидеры обсудили совместную работу над полным спектром глобальных вызовов, включая текущие усилия по прекращению пандемии COVID-19, борьбе с изменением климата, а также противодействию эскалации российских сил вблизи Украины", - указывается в документе.

Кроме того, отмечается, что Байден подтвердил свою поддержку крепким отношениям между двумя странами, а также выразил намерение укреплять трансатлантическое сотрудничество.

Как известно, на этой неделе 63-летний социал-демократ Олаф Шольц был избран девятым канцлером ФРГ.

10 декабря Шольц совершил свои первые зарубежные визиты – в Париж и Брюссель.

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Хопкінс показує, що в Німеччині 800 трупів за день. Шольц тільки про Україну і думає мабуть. Цікаво, чи будуть надалі робити 4 та 5-те щеплення . https://coronavirus.jhu.edu/region/germany
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11.12.2021 02:08 Ответить
А вы плохо статистику посмотрели, чтобы сделать вывод?
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11.12.2021 05:56 Ответить
Зеля, а ти кажеш - шлагбаум в НАТО?
А Шольцу - хоч позвонив, привітав особисто?
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11.12.2021 02:42 Ответить
питання поставлене невірно взагалі - коли вже той Шольц бубі дзвякне і запривітае його до своґо призначення?
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11.12.2021 03:17 Ответить
Ну приказы Шульцу Зеля уже отдал))) "Новий канцлер Німеччини повинен бути чітким щодо членства України в ЄС", - Зеленський)))
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11.12.2021 05:47 Ответить
Будем посмотреть шо то за Шольц.
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11.12.2021 06:57 Ответить
 
 