Байден провел первый разговор с новым канцлером Германии Шольцем, говорили об Украине
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Президент США Джо Байден и новый канцлер Германии Олаф Шольц в ходе первого разговора среди других вопросов обсудили противодействие агрессии РФ против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.
Отмечается, что президент США поздравил с назначением нового федерального канцлера и обсудил с ним взаимодействие по широкому кругу вопросов, в частности, по противодействию российской военной агрессии против Украины.
"Лидеры обсудили совместную работу над полным спектром глобальных вызовов, включая текущие усилия по прекращению пандемии COVID-19, борьбе с изменением климата, а также противодействию эскалации российских сил вблизи Украины", - указывается в документе.
Кроме того, отмечается, что Байден подтвердил свою поддержку крепким отношениям между двумя странами, а также выразил намерение укреплять трансатлантическое сотрудничество.
Как известно, на этой неделе 63-летний социал-демократ Олаф Шольц был избран девятым канцлером ФРГ.
10 декабря Шольц совершил свои первые зарубежные визиты – в Париж и Брюссель.
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