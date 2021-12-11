За сутки войска РФ 6 раз открывали огонь на Донбассе, применяя минометы и противотанковые гранатометы. Без потерь, – ООС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За прошедшие сутки, 10 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, 2 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что вблизи населенного пункта Песчаное в Луганской области враг вел огонь из минометов калибра 82 мм.
"В направлении Новотошкивского оккупанты совершили обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Попасной российские наемники обстреливали наши позиции из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что около Майорска вражеские войска применили станковые противотанковые гранатометы.
В районе Южного оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от Новоалександровки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По данным штаба, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - отмечают в штабе ООС.
Кроме того, сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 11 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Пожалуйста, подождите...
ніколи вас, рідні, не зрозумію.....
франція? - пораженці сцикуваті..
хто тока іх не топтав за пачку сіґарет...
все зійдеться до США - як завжди...
Повідомляється, що адміністрація Байдена підготувала пакет додаткової військової допомоги для України на 200 мільйонів доларів за останні неділі, але збереглася від надання цієї допомоги, незважаючи на призиви Києву це зробити.
Точно не зрозуміло, що саме включалося в цей пакет на 200 мільйонів, але джерела ABC News, знайомі із ситуацією повідомили, що Україна досліджувала системи ПВО, протикорабельні ракети, протитанкові ракети Javelin, засоби радіоелектронного подання, радіолокаційні системи, бойові припаси, модернізовані артилерійські бойові припаси предметы медицинского назначения.
Правда, американці обіцяють надати цей пакет допомоги і навіть більше у випадку «вторження Росії». Але в будь-якому випадку не зараз.
Це, очевидно, ще одне його розмова Байдена і Путина. Американці намагаються показати, що не залишили без уваги беспокойство Москви по приводу збільшення військових поставок України.
t.me/stranaua/21420
За неделю не было и дня без минометов и гранатометов!