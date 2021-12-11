За сутки войска РФ 6 раз открывали огонь на Донбассе, применяя минометы и противотанковые гранатометы. Без потерь, – ООС

За прошедшие сутки, 10 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, 2 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что вблизи населенного пункта Песчаное в Луганской области враг вел огонь из минометов калибра 82 мм.

"В направлении Новотошкивского оккупанты совершили обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Попасной российские наемники обстреливали наши позиции из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что около Майорска вражеские войска применили станковые противотанковые гранатометы.

В районе Южного оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Новоалександровки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По данным штаба, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Читайте также: Двое воинов ранены в результате обстрела войск РФ. С начала суток враг 6 раз открывал огонь, применяя 120-мм минометы и гранатометы - ООС

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - отмечают в штабе ООС.

Кроме того, сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 11 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.