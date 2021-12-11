13 декабря главы МИД стран Евросоюза обсудят скопление войск РФ на границе Украины
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Министры иностранных дел Евросоюза 13 декабря обсудят наращивание войск России на границе с Украиной. В повестке дня также ситуация в Беларуси и ряде других стран.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета.
Отмечается, что 13 декабря в рамках встречи Евросовет будет проинформирован о наращивании и передвижении российских войск на границе с Украиной.
Кроме этого, министры обсудят ситуацию в Центральной Азии, Венесуэле, Эфиопии и Афганистане.
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Пожалуйста, подождите...
украінці не відрізняють якутів від пензеньських.
шо не доробить армія - те дороблять жінкі з дідами.. - віли і отрава...
перейдений кордон і буде перейдeним.
А як з цим, про що він зазначив: "У мене вимога до української влади - ви маєте бути на кожному з цих засідань. Бо в 2014 році мене як Президента не запрошували на Раду Європейського Союзу і тим не менше вперше в історії ми там були. Ми донесли правду, забезпечили прийняття рішення про санкції проти Росії і об'єднаного пакету допомоги Україні"???
Хтось поїде?
Ну, бубочка, понятне діло - піде в спортзал...
- так, ми бачили скопичення російських військ на кордонах України!
от і обговорили