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13 декабря главы МИД стран Евросоюза обсудят скопление войск РФ на границе Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

13 декабря главы МИД стран Евросоюза обсудят скопление войск РФ на границе Украины

Министры иностранных дел Евросоюза 13 декабря обсудят наращивание войск России на границе с Украиной. В повестке дня также ситуация в Беларуси и ряде других стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета.

Отмечается, что 13 декабря в рамках встречи Евросовет будет проинформирован о наращивании и передвижении российских войск на границе с Украиной.

Кроме этого, министры обсудят ситуацию в Центральной Азии, Венесуэле, Эфиопии и Афганистане.

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обговорять та виразять "занепокоення"...
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11.12.2021 08:24 Ответить
всі каци думають - ні не я!... - а ну як ти?
украінці не відрізняють якутів від пензеньських.
шо не доробить армія - те дороблять жінкі з дідами.. - віли і отрава...
перейдений кордон і буде перейдeним.
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11.12.2021 08:26 Ответить
Це - в Ліверпулі, про що говорив Порошенко? Ось тут: "Сьогодні в Ліверпулі проходить рада міністрів закордонних справ країн Великої сімки, в понеділок відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу з питань України. У вівторок відбудеться, і я дякую своїм колегам депутатам Європарламенту, відбудуться дебати по Україні в Європарламенті. Вчора відбулися дебати в Бундестазі - одним з перших питань, які розглядає уряд Німеччини, є питання України. 16-17 грудня відбудеться Рада Європейського Союзу - питання України буде в порядку денному"???

А як з цим, про що він зазначив: "У мене вимога до української влади - ви маєте бути на кожному з цих засідань. Бо в 2014 році мене як Президента не запрошували на Раду Європейського Союзу і тим не менше вперше в історії ми там були. Ми донесли правду, забезпечили прийняття рішення про санкції проти Росії і об'єднаного пакету допомоги Україні"???
Хтось поїде?
Ну, бубочка, понятне діло - піде в спортзал...
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11.12.2021 08:43 Ответить
Бубочкі краще і залишатися в спортзалі. Як казали американьскі дипломати: ми думали, що Зеленський це нуль, а виявилось нуль з мінусом.
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11.12.2021 08:49 Ответить
Та не брешить , Микола ! То бьіли расейские "дипломатьі" ...
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11.12.2021 09:13 Ответить
В коі то вєкі зебіли не довіряють расейскім "діпломатам"?
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11.12.2021 09:39 Ответить
- а ви бачили скопичення російський військ на кордонах України
- так, ми бачили скопичення російських військ на кордонах України!
от і обговорили
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11.12.2021 10:28 Ответить
Шо тут обговаривать ? Есть проблема. Решить ее не могут. Значит нужно делать видимость.
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11.12.2021 10:30 Ответить
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11.12.2021 10:36 Ответить
13 грудня???
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12.05.2022 16:40 Ответить
 
 