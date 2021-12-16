Замминистра МВД Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске: "Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я". ВИДЕО

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили ехал в зону ООС. При въезде в Донецкую область, на первом блокпосту, полицейские требовали сделать остановку. Машина по требованию полиции сразу не остановилось, а проехало на несколько метров вперед.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Первый блогпост.

После остановки Александр Гогилашвили начал угрожать сотрудникам правоохранительных органов. "Вы что не видите, кто я?", а также начал их всячески оскорблять, лезть в драку.

Наглое поведение было записано на видео, которое можно посмотреть ниже.

"Как такой высокопоставленный человек, заместитель министра внутренних дел, который должен подавать пример, которому страна должна доверять, может себя так вести? Как простым людям после этого доверять МВД, пока такие кадры работают, и не думают ни о ком, кроме себя и своей "важности", - поднимает вопрос издания.

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Просмотрев видео, Цензор.НЕТ разобрал на "золотые цитаты" общение Гогилашвили со стражами порядка, которые остановили его автомобиль. Их публикуем на языке оригинала:

- "Замминистра с таким е@алом, как у меня, он один всего";

- "Очень приятно! - а теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет";

- "Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я!";

- "Дружок, если бы ты повел себя по-людски, ты бы этого не услышал!";

- "Что с вами люди, вы гоните что-ли? Вы гоните?"

- "Скажи, мы с тобой не в одном месте работаем? - Ну МВД - Ну мы в одном месте работаем? - Ну... - Ты думаешь, со мной бандиты что-ли?!! - В 14 году здесь были все...". "То есть ты думаешь, со мной какие-то бандитские рожи?!!".

Отметим, что в МВД Гогилашвили занимается темой наркотиков. Он – муж Марии Левченко – помощницы Зеленского в Квартале 95.