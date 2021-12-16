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МВД (9219) Донбасс (26944) блокпост (267) операция Объединенных сил (4182) Гогилашвили (75)

Замминистра МВД Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске: "Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили ехал в зону ООС. При въезде в Донецкую область, на первом блокпосту, полицейские требовали сделать остановку. Машина по требованию полиции сразу не остановилось, а проехало на несколько метров вперед.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Первый блогпост.

После остановки Александр Гогилашвили начал угрожать сотрудникам правоохранительных органов. "Вы что не видите, кто я?", а также начал их всячески оскорблять, лезть в драку.

Наглое поведение было записано на видео, которое можно посмотреть ниже.

"Как такой высокопоставленный человек, заместитель министра внутренних дел, который должен подавать пример, которому страна должна доверять, может себя так вести? Как простым людям после этого доверять МВД, пока такие кадры работают, и не думают ни о ком, кроме себя и своей "важности", - поднимает вопрос издания.

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Просмотрев видео, Цензор.НЕТ разобрал на "золотые цитаты" общение Гогилашвили со стражами порядка, которые остановили его автомобиль. Их публикуем на языке оригинала:

- "Замминистра с таким е@алом, как у меня, он один всего";

- "Очень приятно! - а теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет";

- "Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я!";

- "Дружок, если бы ты повел себя по-людски, ты бы этого не услышал!";

- "Что с вами люди, вы гоните что-ли? Вы гоните?"

- "Скажи, мы с тобой не в одном месте работаем? - Ну МВД - Ну мы в одном месте работаем? - Ну... - Ты думаешь, со мной бандиты что-ли?!! - В 14 году здесь были все...". "То есть ты думаешь, со мной какие-то бандитские рожи?!!".

Отметим, что в МВД Гогилашвили занимается темой наркотиков. Он – муж Марии Левченко – помощницы Зеленского в Квартале 95.
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Топ комментарии
+115
Ну как не знать? Муж Маши Левченко, помошницы худрука Квартал 95
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11.12.2021 08:40
+109
Если министр назначил себе такое дерьмо в замы, то можно сделать выводы какой сам министр.
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11.12.2021 08:41
+100
А чого ЦЕ заст. міністра ...швілі говОрить на кацапській мові? Хтось його спитає? І поїздка була нібито робоча, "в бронє", А?
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11.12.2021 08:41
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Страница 5 из 5
А потенциального зеленного убийцу Трухина, кто отмазал? Монастырский? Чего вы хотите от его заместителей, руководство зеленого МВД-это организованая преступная группировка, ОПГ имени зе_Никчемности!!!
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12.12.2021 00:48 Ответить
Вот урод. И тычет, тычет
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12.12.2021 02:12 Ответить
Это какой то позор если такой замминистра в стране.
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12.12.2021 03:44 Ответить
Зам.министра МВД ******* Тышогонович. Бинго.
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12.12.2021 07:02 Ответить
Широкая русская душа - бей своих, чтобы чужие боялись. Хотя, по-моему, украинцы для тебя не свои.Очередной продажный варяг.
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12.12.2021 08:23 Ответить
ГОГИ иди домой! и Забирай ЛАШВИЛИ тоже............
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12.12.2021 10:20 Ответить
Анал 95, хтоб сумнівався, інших там немає...
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12.12.2021 10:58 Ответить
Гнать гаденыша уже и без выходного пособия!
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12.12.2021 11:18 Ответить
Не гнать, а задержать и все ему предъявить
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12.12.2021 12:19 Ответить
Вот и доступ до баз данних ветеранов с адресами и т.д.
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12.12.2021 11:32 Ответить
Украина поздровляет Василия Ломаченка с победой!
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12.12.2021 11:41 Ответить
пускай его РПЦ поздровляет.
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12.12.2021 14:41 Ответить
Украина поздровляет Василия Ломаченка с победой!
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12.12.2021 16:45 Ответить
Гогіашвілі і його дружина,незмінна з часів Кварталу помічниця Зеленського Марія Левченко (яка була в кабінеті Зеленського під час обговорення операції з вагнерівцями),

 дружать сім'ями з заслуженим нашим залізничником і його діджейкою.

Гогі ще й і урка. Воно, виявляється тому і переїхало до України, що на расії на нього дві кримінальні справи.
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12.12.2021 12:13 Ответить
Питання перше, якого хера цей "заступник" їде на окуповану територію? Питання друге, чому людина, яка виконує службові обовязки на посту виправдовується перед різним чмом, що соплі бульбами пускає? Питання третє, чому державний службовець розмовляє в Україні на рюсськом язіке? І четверте, якби я був на посту, на місці цього хлопчини, то в той же вечір в новинах було повідомлено, що заступник міністра здійснив напад на пост і під час нападу був застрелиний, а далі б я відповів.... Хто зна що та криса везла на окуповані території. А може за цей час поки він пальці веєром розтавляв через блок пост пройшла зброя чи вибухівка чи терористи? Негайно звільнити, забрати громадянство і відправити додому ********* збирати. Ти подивися шось воно з себе воображає! Чомусь в нашій Україні "керують" всі тільки не українці. Так не має бути. Це потрібно змінити!
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12.12.2021 12:38 Ответить
Женой устроившего скандал на блокпосту зама Монастырского оказалась секретарша Зеленского

Левченко после выборов получила "повышение" и стала советником президента вместе с другим "кварталовцем" Сергеем Шефиром.

"Мне нужны помощники. У меня их два этих помощника - Мария Левченко, которая была моим помощником, когда работал продюсером, и Сергей Шефир, которому я доверяю", - говорил Зеленский в мае 2020 года, напоминает о его словах BBC.

https://telegraf.com.ua/ukraina/2021-12-11/5690990-druzhinoyu-zama-monastirskogo-shcho-vlashtuvav-skandal-na-blokpostu-viyavilasya-sekretarka-zelenskogo

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12.12.2021 13:07 Ответить
Очевидно, что с Гогилашвили нынешний президент тоже давно знаком,
поскольку одним из первых визитов после выборов было как раз таки посещение "Международной антинаркотической ассоциации", где работал будущий замглавы МВД.

Журналист и блогер Назар Приходько в Фейсбук также добавил, что ЛЕВЧЕНКО ДО СИХ ПОР ЯВЛЯЕТСЯ ПРИБЛИЖЕННЫМ К ЗЕЛЕНСКОМУ ЧЕЛОВЕКОМ И ДАЖЕ

ДАЖЕ ПРИСУТСТВУЕТ НА ВСЕХ ЗАСЕДАНИЯХ СНБО,
ХОТЯ И НЕ ИМЕЕТ НА ТО ПРАВА.

https://telegraf.com.ua/ukraina/2021-12-11/5690990-druzhinoyu-zama-monastirskogo-shcho-vlashtuvav-skandal-na-blokpostu-viyavilasya-sekretarka-zelenskogo

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12.12.2021 13:08 Ответить
Скандальный заместитель Монастырского имеет гражданство России - Береза

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили имеет российское гражданство.

Об этом заявил экс-нардеп Борислав Береза ​​в Telegram.

По его словам, жена чиновника Мария Левченко является личной помощницей президента Владимира Зеленского еще со времен "квартала".

"А хотите вишенку на торте? Заместитель министра МВД Александр Гогилашвили оказался не только муж Марии Левченко, но и обладатель российского гражданства.

А теперь вспомните, что на докладе Бурбы Зеленскому из вагнеровцев, кроме Ермака и Демченко, была еще и его жена Мария Левченко ", - написал Береза.



https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_skandalnyj-zamestitel-monastyrskogo-imeet-grazhdanstvo-rossii-bereza/106302
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12.12.2021 13:13 Ответить
В 2019 году Александр Гогилашвили стал заместителем тогдашнего главы МВД Арсена Авакова.

Он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых. До этого Гогилашвили в течение многих лет был публичным спикером «Международной антинаркотической ассоциации». Кроме того,
эта организация за деньги избавляет от нарко- и алкозависимости, организует курсы реабилитации.
Там Гогилашвили познакомился с руководителем «Квартала» и будущим президентом Владимиром Зеленским.

ttps://babel.ua/ru/news/74042-zamglavy-mvd-gogilashvili-prines-izvineniya-za-incident-na-blokpostu-na-donbasse-i-gotovit-raport

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12.12.2021 13:20 Ответить
Гражданин РФ или нет? Назревает еще один скандал с замглавы МВД

Первый замглавы МВД Александр Гогилашвили, который угодил в скандал после нападения на полицейского на блокпосту в Краматорске, являлся гражданином РФ до начала войны на Донбассе.

Об этом в своем Telegram сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

В частности, он опубликовал скриншот из сервиса "Российский паспорт" с данными о замглавы МВД Александре Гогилашвили.

https://apostrophe.ua/news/politics/2021-12-11/grajdanin-rf-ili-net-nazrevaet-esche-odin-skandal-s-zamglavyi-mvd/252589
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12.12.2021 13:24 Ответить
Уволят обнаглевшего чиновника как и положенно
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12.12.2021 14:24 Ответить

Украинцы умирают на фронте,
А всякая посторонняя плесень (зеленая) - во власти!!!
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12.12.2021 14:55 Ответить
Чурка грузинська зазвєзділась. Пора у відставку. Я 23 роки в МВС прослужив ні одного замміністра не знав в обличчя. Декого чув прізвища із відомчої газети.
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12.12.2021 16:40 Ответить
"95квартал" в МВД.
Уволить без выходного пособия. И в окопы...
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12.12.2021 17:10 Ответить
Счастливо отделался, ****! Надо было ему прямо в лобшмальнуть и списать на боевые!
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13.12.2021 08:06 Ответить
І таке чмо керує в державі Україна. Жиди беруть кого попало. Їм на ...ти на нас . Такі самі барани керують армією. Тупі до ручки . Зато топливо красти в так званій зоні оос сотнями тон , продукти продавати під прикриттям різних ,,служб,,.ЦЕ МИ МОЖЕМО . може хтось попробує щось вякнути.....поробуйте панове командири різних рангів попробуйте
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19.12.2021 14:51 Ответить
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