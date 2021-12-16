Замминистра МВД Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске: "Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я". ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Общество
Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили ехал в зону ООС. При въезде в Донецкую область, на первом блокпосту, полицейские требовали сделать остановку. Машина по требованию полиции сразу не остановилось, а проехало на несколько метров вперед.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Первый блогпост.
После остановки Александр Гогилашвили начал угрожать сотрудникам правоохранительных органов. "Вы что не видите, кто я?", а также начал их всячески оскорблять, лезть в драку.
Наглое поведение было записано на видео, которое можно посмотреть ниже.
"Как такой высокопоставленный человек, заместитель министра внутренних дел, который должен подавать пример, которому страна должна доверять, может себя так вести? Как простым людям после этого доверять МВД, пока такие кадры работают, и не думают ни о ком, кроме себя и своей "важности", - поднимает вопрос издания.
Просмотрев видео, Цензор.НЕТ разобрал на "золотые цитаты" общение Гогилашвили со стражами порядка, которые остановили его автомобиль. Их публикуем на языке оригинала:
- "Замминистра с таким е@алом, как у меня, он один всего";
- "Очень приятно! - а теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет";
- "Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я!";
- "Дружок, если бы ты повел себя по-людски, ты бы этого не услышал!";
- "Что с вами люди, вы гоните что-ли? Вы гоните?"
- "Скажи, мы с тобой не в одном месте работаем? - Ну МВД - Ну мы в одном месте работаем? - Ну... - Ты думаешь, со мной бандиты что-ли?!! - В 14 году здесь были все...". "То есть ты думаешь, со мной какие-то бандитские рожи?!!".
Отметим, что в МВД Гогилашвили занимается темой наркотиков. Он – муж Марии Левченко – помощницы Зеленского в Квартале 95.
Пожалуйста, подождите...
дружать сім'ями з заслуженим нашим залізничником і його діджейкою.
Гогі ще й і урка. Воно, виявляється тому і переїхало до України, що на расії на нього дві кримінальні справи.
Левченко после выборов получила "повышение" и стала советником президента вместе с другим "кварталовцем" Сергеем Шефиром.
"Мне нужны помощники. У меня их два этих помощника - Мария Левченко, которая была моим помощником, когда работал продюсером, и Сергей Шефир, которому я доверяю", - говорил Зеленский в мае 2020 года, напоминает о его словах BBC.
https://telegraf.com.ua/ukraina/2021-12-11/5690990-druzhinoyu-zama-monastirskogo-shcho-vlashtuvav-skandal-na-blokpostu-viyavilasya-sekretarka-zelenskogo
поскольку одним из первых визитов после выборов было как раз таки посещение "Международной антинаркотической ассоциации", где работал будущий замглавы МВД.
Журналист и блогер Назар Приходько в Фейсбук также добавил, что ЛЕВЧЕНКО ДО СИХ ПОР ЯВЛЯЕТСЯ ПРИБЛИЖЕННЫМ К ЗЕЛЕНСКОМУ ЧЕЛОВЕКОМ И ДАЖЕ
ДАЖЕ ПРИСУТСТВУЕТ НА ВСЕХ ЗАСЕДАНИЯХ СНБО,
ХОТЯ И НЕ ИМЕЕТ НА ТО ПРАВА.
https://telegraf.com.ua/ukraina/2021-12-11/5690990-druzhinoyu-zama-monastirskogo-shcho-vlashtuvav-skandal-na-blokpostu-viyavilasya-sekretarka-zelenskogo
Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили имеет российское гражданство.
Об этом заявил экс-нардеп Борислав Береза в Telegram.
По его словам, жена чиновника Мария Левченко является личной помощницей президента Владимира Зеленского еще со времен "квартала".
"А хотите вишенку на торте? Заместитель министра МВД Александр Гогилашвили оказался не только муж Марии Левченко, но и обладатель российского гражданства.
А теперь вспомните, что на докладе Бурбы Зеленскому из вагнеровцев, кроме Ермака и Демченко, была еще и его жена Мария Левченко ", - написал Береза.
https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_skandalnyj-zamestitel-monastyrskogo-imeet-grazhdanstvo-rossii-bereza/106302
Он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых. До этого Гогилашвили в течение многих лет был публичным спикером «Международной антинаркотической ассоциации». Кроме того,
эта организация за деньги избавляет от нарко- и алкозависимости, организует курсы реабилитации.
Там Гогилашвили познакомился с руководителем «Квартала» и будущим президентом Владимиром Зеленским.
ttps://babel.ua/ru/news/74042-zamglavy-mvd-gogilashvili-prines-izvineniya-za-incident-na-blokpostu-na-donbasse-i-gotovit-raport
Первый замглавы МВД Александр Гогилашвили, который угодил в скандал после нападения на полицейского на блокпосту в Краматорске, являлся гражданином РФ до начала войны на Донбассе.
Об этом в своем Telegram сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.
В частности, он опубликовал скриншот из сервиса "Российский паспорт" с данными о замглавы МВД Александре Гогилашвили.
https://apostrophe.ua/news/politics/2021-12-11/grajdanin-rf-ili-net-nazrevaet-esche-odin-skandal-s-zamglavyi-mvd/252589
Украинцы умирают на фронте,
А всякая посторонняя плесень (зеленая) - во власти!!!
Уволить без выходного пособия. И в окопы...