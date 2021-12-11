В Украине за сутки от COVID-19 умерли 446 человек, зафиксировано 10 133 новых случая заражения, 25 861 человек выздоровел
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
За сутки 10 декабря в Украине зафиксировано 10133 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 991, медработников – 199).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным профильного министерства, также за минувшие сутки:
госпитализировано – 2 307 человек;
летальных исходов – 446;
выздоровело – 25 861 человек.
Кроме того, сообщается, что за все время пандемии в Украине:
заболело – 3 553 817 человек;
поправилось – 3 184 287 человек;
летальных исходов 290 789;
проведено ПЦР-тестирований – 16 274 905.
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Пожалуйста, подождите...
З цим треба щось робити .
До речі , щойно активував е-картку в монобанку (в телефоні) . Чекаю на 1000 гривень для вакцинованих 🇺🇦😎👍
Акурат на Св. Миколая повинні надійти на рахунок .
Просто всі ці гроші я заробляю . А тут хоч і невеличка , зате халява . Я ж вакцинувався явно не заради цієї тисячі . Тоді й мови про це не було . Приємно інше : субота , ранок , просинаєшся аж тут 2 повідомлення від монобанку . Перше - поповнити "вільний лайф"(мінус 150 гривень) , друге - штука для вакцинованих (плюс 1000 гривень) . Нє , ну кльово ж .
Значить воно стільки і вартує.
В очередь, сукины дети!
Всё только начинается.
\\це лише його хотєлки )
дивно...
Все чітко, закономірно і логічно, Вол де Море!
А ще ляжко признався вчора, що перехворілих не можуть порахувати. І висрав цифру 40% тільки офіційно пораховані. Хто ж тоді в них помира?
Наразі вчені намагаються підігнати під цей феномен свої пояснення, але будь-який із поширених засобів придушення епідемії дає збій. Так, наприклад, у сусідній Південній Кореї рівень вакцинації приблизно дорівнює японському, але там картина набагато гірша і зараз там найвищі показники інфікування та смертності за весь час пандемії. Тобто, клімат приблизно однаковий, населення щеплено приблизно стільки ж, а результат - протилежний. У Сінгапурі рівень вакцинації ще вищий, але ситуація в рази гірша. І як було сказано вище, в Японії діють дуже м'які обмеження, на тлі того, що демонструють інші країни.
Пояснення шукають у різних факторах, починаючи від того, що у японців краще спрацьовують вакцини до ідеї про те, що в Японії вірус виродився в різновид, який втратив можливість розмножуватися. На цьому тлі найвідомішою здається версія професор Кадзуакі Дзіндай з Університету Тохоку в Сендаї. Він сказав про те, що весь цей час у Японії намагалися суворо дотримуватися маскового режиму та суворих заходів особистої гігієни. Незважаючи на спад епідемії та навіть нульові показники щодо інфікування та смертності, люди самі не знімали маски.
кицька-онучка перший 3 дні тому далі друґий а далі в январі в школу..
а ********- *******...
Вчергове запитую"професора" Дурноголовця...
Якого довжини(не більше) має бути довжина хвилі лазера ,щоб вплинути на частинки розміром вірусу.
Саме так. Цього не може бути, тому що це протирічить навіть знанням школяра. А лікарі в Україні переважно не липше блогєрів, нажаль.
Івермектин 1℅, в гострій фазі досить 2.5мл раз на день, 3-4 дні. Запивати тільки водою.
Профілактика і пост-ковідний синдром 1.6-1.9 мл раз на тиждень, 4 прийоми.
З ковідом якраз все дуже просто. Люди тяжко хворіють і помирають, бо злочинці при владі приховують цю інформацію.
Чому?
Бо якщо признати Івермектин, доведеться визнати, що збудником ковіду є паразит. Доведеться виділити його і вивчити. Доведеться шукати і карати тих, хто розповсюджував яйця цього паразита...
Нас чекають або дуже цікаві очищаючі часи, або страшний фашизм. Судячи з рівня свідомості наріда, причому практично всіх країн, імовірніше друге. Хоча останньо пішли знаки, що вказують на імовірне згортання цієї істерії на глобальному рівні. Ну, пожертвують якимись підарами політиками, нібито вони винуваті, і замнуть. Але померлих, калік і ширнутих не вернеш.
Думайте.
Вєчєр пєрєстайот біть томним. Таку версію я ще не чув, це новий рівень іпатуності)
пояснити легко..
менше вакцинованих-важчий перебіг-більша смертність..
статистика показує-на 5 невакцинованих під Швл -1 вакцинований..
https://www.youtube.com/watch?v=HFZryx-nKF0&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%
Бгогого, "через погляди", ти ба. На війні теж вбивають одне одного "через погляди". Стахів у кращому випадку хворий головою та потребує лікування в дурці. В гіршому це кацапський бот у реалі.
Якщо цей Стахів не агент Кгемля, то це хвора (в медичному розумінні) людина, з гострою параноєю та шизою. Таких ізолюють та лікують.
Вже Бубочку-Кловуна посадили на трон, хатєлі чтобі біла вєсєло. Тепер требу прєзом робити хворого головою антиваксера з освітою трьох класів церковно-приходської школи. Ваістіну, який нарід, така й влада...
відразу Генсеком ОоН...
Це відвертий маразм, ви не зрозуміли букфі у статтє.
сТАХІВ ПРОСТО АФЕРИСТ,якому по..уй на якій темі паразитувати..
Сьогодні, 10 грудня, у День захисту прав людини, представники Нацкорпусу прийшли до Львівської психіатричної лікарні, де перебуває псевдоактивіст і провокатор Остап Стахів.
Про це пише Четверта студія з посиланням на прес-службу Нацкорпусу Львівщини.
Націоналісти принесли Стахіву шапку-вушанку, «ватник» і квиток до Калуги. А щоб у дорозі в Росію псевдоактивісту не було сумно, в «передачку» поставили пляшку горілки та сухарі. Нагадаємо, Остап перебуває у психлікарні за рішенням суду для проведення психіатричної експертизи.
Хто за мною прийде? Антивакси-кремлеботи?
У мене вже немає місця у садочку їх закопувати. Вони ж дохнуть від ковіду, як ті таргани від дихлофосу.
Розум втратила ти, коли почала пропагандонити та антиваксити на Цензорі, Стахіву місце у психлікарні, причому не в Україні, а на расії. На кого працює - ті нехай його і лікують разом з тобою та такими самими як ти.