Блинкен и глава МИД Германии Бербок обсудили скопление российских войск у границы Украины
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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече в британском Ливерпуле обсудили вопросы, связанные с "агрессией" России против Украины.
Об этом сообщил представитель американского госдепартамента Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня госсекретарь Блинкен встретился с министром Анналеной Бербок на полях встречи G7, чтобы обсудить агрессию России против Украины, сотрудничество по климату и приоритеты президентства Германии в "большой семерке", - отметил Прайс.
Сам Блинкен после встречи с немецким коллегой сообщил в Twitter: "С нетерпением жду возможности тесно сотрудничать по борьбе с климатическим кризисом, пандемией COVID-19 и вызовами демократии и прав человека".
На 11-12 декабря в Ливерпуле запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран G7.
Как заявила журналистам министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, одной из задач встречи будет создание единого фронта "большой семерки" против политики России в отношении Украины.
"То, о чем пойдет речь на встрече G7 в эти выходные, - это демонстрация единства крупнейших экономик-единомышленников в том, что наша позиция против агрессии, против агрессии в отношении Украины будет исключительно сильной", - сказала дипломат.
Она подчеркнула: "Что мы должны сделать, так это удержать Россию от таких действий".
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Про це Петро Порошенко розповів в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".
"На питання "Чи буде війна?" відповідь така: "Ніхто не знає". В першу чергу не знає Путін", - зауважив п'ятий президент. Він також додав, що Володимир Путін піде війною на Україну тільки тоді, коли відчує, що зможе перемогти. Путіна зупинять дві речі: об'єднана позиція світу та потужність української армії. Саме це, за словами Порошенка, є підвищенням ціни, яку Путін точно заплатить у випадку безвідповідального продовження атаки на Україну.
"До речі, тут сперечаються, чи нападе Путін на Україну, чи ні. Але Путін напав на Україну ще у 2014 році", - наголосив Порошенко.
П'ятий президент зауважив, що тоді, сім років тому теж ніхто не вірив, що це можливо. Порошенко зауважив, що Путін зараз має вкрай низький рейтинг симпатій серед українців - Україна дуже змінилася за останні роки.
Зупинить Путіна, за словами Порошенка, не лише об'єднання українських військових сил і решти країни, а й прийняття країни світом. П'ятий президент зауважив, що Путін шляхом міграційної кризи чи втручання у вибори може впливати на Європу та світ.
Він нагадав, що Путін добивався зустрічі з американським лідером (і думає, що зумів це зробити), сертифікації газопроводу (і переконаний, що його сертифікують), зупинки євроатлантичного альянсу (і думає, що це поставили на паузу) та добивався легалізації аншлюсу Білоусі - і через Білорусь почалася міграційна криза. І Путін думав, що цього разу все також доб'ється - але прорахувався.
Петро Порошенко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" висловив захоплення дипломатичною перемогою президента США Джо Байдена під час нещодавніх перемовин з президентом РФ Путіним. І хоч Путін ще не забрав війська, але "світ уже відійшов від небезпечної прірви, куди Путін штовхає світ".
"Не має права Росія силою змінювати кордони в повоєнній Європі. Не має Росія права вето на рішення суверенної держави та народу України щодо подальшого розвитку нашої держави", - заявив Порошенко.
Він додав, що ціна цих кроків, якщо Путін їх зробить, - пекельні санкції, які Байден, провівши переговори з ключовими лідерами світу, погодив, об'єднавши світ - і це дуже добрий сигнал для України.
"Я сподіваюся, що сподівання Путіна, що він зможе зупинити євроатлантичну інтеграцію України, змінилася з точністю до навпаки - і на сьогодні Україна в праві вимагати на Мадридському саміті НАТО 2022 року надання плану дій щодо членства НАТО", - заявив п'ятий президент.
Він додав, що Україна може сподіватися на відчутне збільшення об'ємів військової допомоги та на потужну підтримку реформ, які здатні підвищити здатність держави чинити опір російській агресії, а згодом дадуть змогу Україні перемогти.
Саме ці чинники, за словами Петра Порошенка, дають нам певні підстави стриманого оптимізму.
"Без оптимізму жодна країна ніколи не перемагала", - резюмував він.
Для реалізації цього всього, на переконання Петра Порошенка, бракує лише активних дій чинної влади. Він також закликав владу до об'єднання з опозицією, об'єднання народу перед небезпекою та до обговорення парламентом проблеми російської агресії.
Порошенко нагадав, що потрібно забезпечувати армію усім необхідним - зброєю, пальним, амуніцією. А військових - гідними зарплатами.