Агрессия РФ вызвала гуманитарный кризис на оккупированных территориях, - Украина в ООН

Украинская делегация на заседании Генассамблеи ООН проинформировала мировое сообщество о гуманитарном кризисе, возникшем на временно оккупированных территориях нашего государства.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации, которое озвучил на сессии Генассамблеи заместитель постпреда Украины при ООН Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как и все последние семь лет, мы вынуждены привлечь внимание Генеральной Ассамблеи к гуманитарному кризису на временно оккупированных территориях Украины, вызванного вооруженной агрессией Российской Федерации", – говорится в заявлении.

В частности, отмечается, что в результате блокирования контрольно-пропускных пунктов оккупационными властями, преступно прикрываемыми мерами борьбы с COVID-19, граждане Украины на неподконтрольных территориях не могут получить доступ к основным потребностям и услугам.

При этом эпидемическая ситуация, равно как и продовольственное обеспечение на этих территориях, остаются очень сложными.

В этой связи украинское правительство призывает ООН и международные гуманитарные организации усилить мониторинг медицинских услуг - "если таковые есть" - на оккупированных территориях и сообщать обо всех нарушениях прав человека на жизнь и здоровье.

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Витренко напомнил, что правительство Украины принимает необходимые меры для минимизации гуманитарных последствий внешней агрессии и упрощения соответствующих административных процедур. В частности, утверждена стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей и стратегия интеграции внутренне перемещенных лиц.

Также в прошлом году была представлена программа реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий, направленная на реализацию права переселенцев на качественное высшее образование. С этого года действуют соответствующие подготовительные курсы по предоставлению стипендий, говорится в заявлении. Совершается цифровизация и расширение онлайн доступа к услугам для внутренне перемещенных лиц и жителей временно оккупированных территорий.

Отмечается, что для решения всего спектра гуманитарных проблем, обусловленных иностранной агрессией, Украина и дальше будет расширять сотрудничество с учреждениями ООН и другими международными гуманитарными организациями. Для этого, говорится в заявлении, требуется активная поддержка со стороны международных партнеров Плана гуманитарного реагирования ООН для Украины на 2022 год.