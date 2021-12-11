Агрессия РФ вызвала гуманитарный кризис на оккупированных территориях, - Украина в ООН
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Украинская делегация на заседании Генассамблеи ООН проинформировала мировое сообщество о гуманитарном кризисе, возникшем на временно оккупированных территориях нашего государства.
Об этом говорится в заявлении украинской делегации, которое озвучил на сессии Генассамблеи заместитель постпреда Украины при ООН Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Как и все последние семь лет, мы вынуждены привлечь внимание Генеральной Ассамблеи к гуманитарному кризису на временно оккупированных территориях Украины, вызванного вооруженной агрессией Российской Федерации", – говорится в заявлении.
В частности, отмечается, что в результате блокирования контрольно-пропускных пунктов оккупационными властями, преступно прикрываемыми мерами борьбы с COVID-19, граждане Украины на неподконтрольных территориях не могут получить доступ к основным потребностям и услугам.
При этом эпидемическая ситуация, равно как и продовольственное обеспечение на этих территориях, остаются очень сложными.
В этой связи украинское правительство призывает ООН и международные гуманитарные организации усилить мониторинг медицинских услуг - "если таковые есть" - на оккупированных территориях и сообщать обо всех нарушениях прав человека на жизнь и здоровье.
Витренко напомнил, что правительство Украины принимает необходимые меры для минимизации гуманитарных последствий внешней агрессии и упрощения соответствующих административных процедур. В частности, утверждена стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей и стратегия интеграции внутренне перемещенных лиц.
Также в прошлом году была представлена программа реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий, направленная на реализацию права переселенцев на качественное высшее образование. С этого года действуют соответствующие подготовительные курсы по предоставлению стипендий, говорится в заявлении. Совершается цифровизация и расширение онлайн доступа к услугам для внутренне перемещенных лиц и жителей временно оккупированных территорий.
Отмечается, что для решения всего спектра гуманитарных проблем, обусловленных иностранной агрессией, Украина и дальше будет расширять сотрудничество с учреждениями ООН и другими международными гуманитарными организациями. Для этого, говорится в заявлении, требуется активная поддержка со стороны международных партнеров Плана гуманитарного реагирования ООН для Украины на 2022 год.
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А в Украине тем временем утилизируются большие количества просроченной вакциньі...
то хай хоч виздихают, мені особисто пох....
була і є можливість виїхати в Україну.
сепари без робочих самі себе стріляли б, аби не працювали підприємства.
раша хрен би сама з свого бюджету все тягнула б.
так що пардон.... маєте що заслужили, так само як ми з моньою.
проблема в чому? - не подобаеться тобі Україна? - білет на чукотку і через тиждень в родіне...
***** кацапів в Україну принесли, собацури потние?
я, патріот України. почитай всі мої коменти тай побачиш
ти Леся Украінка, Іван Франко?
як ні - то тебе таракани най чітають....
ти вступаєш в діалог і не знаєш та не хочеш чути чужої думки.
а ще, не зрозумівши ніхрена, робиш висноки, кому на чукотку і хто що крачав.
Путин ты тварь!!!!!
При цьому епідемічна ситуація, так само як і продовольче забезпечення на цих територіях, залишаються надзвичайно складними.
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Ніяк не розумію чого нас це мусить хвилювати. По-перше, вони самі того хотіли. По-друге, згідно міжнародних законів проблеми окупованої теориторії це справа окупанта.