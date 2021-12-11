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Агрессия РФ вызвала гуманитарный кризис на оккупированных территориях, - Украина в ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Агрессия РФ вызвала гуманитарный кризис на оккупированных территориях, - Украина в ООН

Украинская делегация на заседании Генассамблеи ООН проинформировала мировое сообщество о гуманитарном кризисе, возникшем на временно оккупированных территориях нашего государства.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации, которое озвучил на сессии Генассамблеи заместитель постпреда Украины при ООН Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как и все последние семь лет, мы вынуждены привлечь внимание Генеральной Ассамблеи к гуманитарному кризису на временно оккупированных территориях Украины, вызванного вооруженной агрессией Российской Федерации", – говорится в заявлении.

В частности, отмечается, что в результате блокирования контрольно-пропускных пунктов оккупационными властями, преступно прикрываемыми мерами борьбы с COVID-19, граждане Украины на неподконтрольных территориях не могут получить доступ к основным потребностям и услугам.

При этом эпидемическая ситуация, равно как и продовольственное обеспечение на этих территориях, остаются очень сложными.

В этой связи украинское правительство призывает ООН и международные гуманитарные организации усилить мониторинг медицинских услуг - "если таковые есть" - на оккупированных территориях и сообщать обо всех нарушениях прав человека на жизнь и здоровье.

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Витренко напомнил, что правительство Украины принимает необходимые меры для минимизации гуманитарных последствий внешней агрессии и упрощения соответствующих административных процедур. В частности, утверждена стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей и стратегия интеграции внутренне перемещенных лиц.

Также в прошлом году была представлена программа реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий, направленная на реализацию права переселенцев на качественное высшее образование. С этого года действуют соответствующие подготовительные курсы по предоставлению стипендий, говорится в заявлении. Совершается цифровизация и расширение онлайн доступа к услугам для внутренне перемещенных лиц и жителей временно оккупированных территорий.

Отмечается, что для решения всего спектра гуманитарных проблем, обусловленных иностранной агрессией, Украина и дальше будет расширять сотрудничество с учреждениями ООН и другими международными гуманитарными организациями. Для этого, говорится в заявлении, требуется активная поддержка со стороны международных партнеров Плана гуманитарного реагирования ООН для Украины на 2022 год.
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Топ комментарии
+1
не я кричав, рассея памагі, а вони.
то хай хоч виздихают, мені особисто пох....
була і є можливість виїхати в Україну.
сепари без робочих самі себе стріляли б, аби не працювали підприємства.
раша хрен би сама з свого бюджету все тягнула б.
так що пардон.... маєте що заслужили, так само як ми з моньою.
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11.12.2021 09:49
+1
шось мені підсказуе саме ти і такі як ти і ґавкали - "рассія введі"
проблема в чому? - не подобаеться тобі Україна? - білет на чукотку і через тиждень в родіне...
***** кацапів в Україну принесли, собацури потние?
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11.12.2021 09:58
+1
все зара кину - почну тебе читати..
ти Леся Украінка, Іван Франко?
як ні - то тебе таракани най чітають....
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11.12.2021 10:09
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На оккупированньіе территории "ЛДНР" российская вакцина "Спутник" только-только начала поступать. Єто ведь не российские паспорта , которьіе "братья" навязьівают уже второй год !
А в Украине тем временем утилизируются большие количества просроченной вакциньі...
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11.12.2021 09:11 Ответить
Дааавно її туди завозять.Але толку від неї???😷
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11.12.2021 09:30 Ответить
Та ,не . На днях Пушилин в интервью РТ заявил , что массовая вакцинация там только началась.
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11.12.2021 09:53 Ответить
Мокселі як завжди: Формулу вакцини в Британії вкрали, а розуму і рук, що б її зробити, немає.
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11.12.2021 09:56 Ответить
https://youtu.be/iGc7Xh3WUSQ. Вода в Донецьку "пахне" жителями Донецька🤗
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11.12.2021 09:29 Ответить
один паше, другий сіе, третій, з 13% проценту їхньоґо прибутку, нагодований і озброений захищае тех двох - це так тяжко?
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11.12.2021 09:32 Ответить
самім не стидоба потні зефутболкі сушить і побиратися?
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11.12.2021 09:34 Ответить
не я кричав, рассея памагі, а вони.
то хай хоч виздихают, мені особисто пох....
була і є можливість виїхати в Україну.
сепари без робочих самі себе стріляли б, аби не працювали підприємства.
раша хрен би сама з свого бюджету все тягнула б.
так що пардон.... маєте що заслужили, так само як ми з моньою.
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11.12.2021 09:49 Ответить
шось мені підсказуе саме ти і такі як ти і ґавкали - "рассія введі"
проблема в чому? - не подобаеться тобі Україна? - білет на чукотку і через тиждень в родіне...
***** кацапів в Україну принесли, собацури потние?
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11.12.2021 09:58 Ответить
скажу тобі так. чуйка в тебе хренова. і прапор у тебе чужий і сам ти мабудь сепарюга
я, патріот України. почитай всі мої коменти тай побачиш
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11.12.2021 10:05 Ответить
все зара кину - почну тебе читати..
ти Леся Украінка, Іван Франко?
як ні - то тебе таракани най чітають....
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11.12.2021 10:09 Ответить
а як не хочеш читати, то не коментуй.
ти вступаєш в діалог і не знаєш та не хочеш чути чужої думки.
а ще, не зрозумівши ніхрена, робиш висноки, кому на чукотку і хто що крачав.
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11.12.2021 10:23 Ответить
*крачав - крyчав
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11.12.2021 11:00 Ответить
ОРДЛО живет лучше всех! В часы пик у них там многочасовые пробки,похлеще ,чем Киеве.И пармезан к пиву подают..
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11.12.2021 09:51 Ответить
https://youtu.be/iGc7Xh3WUSQ. Я вже викладав цю ссссцилочку. Яку воду подають до квартири.👍
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11.12.2021 10:04 Ответить
Это понятно.Река Северский Донец берет начало в Запоребрике.Харьков пьет ссаки Белгорода,после Харькова его ссаки пьют все ниже по течению.Природа очищает ,очистные,ну и наконец станции водоочистки .В Донецке ,судя по всему, водоочистка - полный 0.Иначе бы не воняло.Орда на свою резервациию денег не тратит.
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11.12.2021 13:13 Ответить
А в Чечне не то же самое было!!!? Поставит путин медвечука или Бойко и все вернется на круги своя!!! Мир , тишина!!!! А самое главное - ЖОПА ВМЕСТО СОЛНЦА!!!!!
Путин ты тварь!!!!!
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11.12.2021 09:59 Ответить
Трішки перепутав,Не }{YйLо путінське вирішує кого поставить,А Народ України Вибирае хто буде наступним керівником держави.Да,бува процентів 73% стоять проти світла і не зрозуміли хто перед ними.
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11.12.2021 10:12 Ответить
чем больше кричать о какой-то гуманитарной катастрофе, тем больше туда красный крест и им подобные посылают гуманитарной помощи, которая сразу в окопы уходит. Почти по 300 тонн ежемесячно один только красный крест засылает. 300000 килограмм!!! Каждый месяц!
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11.12.2021 10:36 Ответить
громадяни України на непідконтрольних територіях не можуть отримати доступ до основних потреб і послуг.

При цьому епідемічна ситуація, так само як і продовольче забезпечення на цих територіях, залишаються надзвичайно складними.

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Ніяк не розумію чого нас це мусить хвилювати. По-перше, вони самі того хотіли. По-друге, згідно міжнародних законів проблеми окупованої теориторії це справа окупанта.
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11.12.2021 11:30 Ответить
 
 