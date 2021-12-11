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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более ста единиц российской военной техники, размещенной с нарушением Минских договоренностей, - отчет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более ста единиц российской военной техники, размещенной с нарушением Минских договоренностей, - отчет

Войска РФ на Донбассе размещают танки, "Грады", минометы и гаубицы. Детальнее о военной технике боевиков рассказали в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 10 декабря.

ОБСЕ зафиксировала 9 реактивных систем залпового огня и 24 буксируемые гаубицы, размещенные в нарушение линий отвода на полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

Из них 6 "Градов" боевики разместили на полигоне у н.п. Миусинск, еще 3 – на полигоне около н.п. Мирное возле Луганска. На полигоне вблизи н.п. Бугаевка беспилотник ОБСЕ заметил 13 самоходных гаубиц "Гвоздика" и 11 буксируемых гаубиц "Лягушка".

По линиям отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ обнаружила 129 танков, 42 гаубицы, 12 минометов, 9 зенитных ракетных комплексов и 6 противотанковых пушек на 5 полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

На полигоне возле Миусинска оккупанты разместили 10 гаубиц "Гвоздика", 12 гаубиц "Лягушка", 19 танков (Т-64 -17 ед. и Т-72 - 2 ед.) 3 зенитных ракетных комплекса "Стрела".

На полигоне в районе Мирного беспилотник ОБСЕ заметил 8 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика"), 12 буксируемых гаубиц (Д-30А "Лягушка"), 6 противотанковых пушек ("Рапира"), 12 минометов (2Б11 (Т-72 – 28 ед. и Т-64 – 4 ед.) и 1 зенитный ракетный комплекс "Стрела-10".

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На полигоне вблизи н.п. Круглик оккупанты разместили 28 танков (Т-64 – 19 ед. и Т-72 – 9 ед.). На полигоне возле Бугаевки – 26 танков (Т-64 – 18 ед. и Т-72 – 8 ед.) и 5 зенитных ракетных комплексов "Стрела". На полигоне вблизи н.п. Шимшиновка оккупанты разместили 18 танков (Т-72).

Также в жилом районе Луганска патруль ОБСЕ заметил 4 бронетранспортера (типа БТР), которые двигались в колонне к западу.
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І що далі? Які наслідки? Вмилися кацапчачою уриною й все
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11.12.2021 09:25 Ответить
забудьте нахрен за той мінськ. постачання важкої зброї сепаратистам треба розслідувати. за підтримку тероризму рф треба судити.
показувати свою роботу ні про що, всі ми вміємо. ділом займіться.
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11.12.2021 09:43 Ответить
На 22 июня 1941 года в Украине и Белоруси было размещено 15 000 танков...,влючая тяжелые КВ,Т-34 и прочее дерьмо типа Амфибия,которых у Гитлера никогда не было...тем не менее братан Молотова Гитлер с 3 000 БТРов по факту дошел до Москвы к 1 октября 1941 года...взял в плен по пути 5 млн солдат и офицеров РККА...,вояки блин...
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11.12.2021 09:47 Ответить
Игорь Вадимыч,известный блогер Ютьюба под именем "Одесская Хунта",каже что в плен сдалось 5 млн.200 000,может и так...,все равно полный позор...
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11.12.2021 09:53 Ответить
и????? И что дальше????
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11.12.2021 10:00 Ответить
 
 