Командующий ООС Павлюк о противодействии вторжению РФ: Украину защитит воздушный щит, а не "стена" на границе

Россия постоянно бряцает оружием на границе Украины. Однако признаков, непосредственно указывающих на вероятность агрессии прямо сейчас, пока не наблюдается.

Об этом командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал в комментарии изданию DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается российского вторжения, то мы ждем его с 2014 года. Для нас неудивительно, что Россия постоянно бряцает оружием, показывает мышцы. Однако признаков, которые непосредственно указывали бы на вероятность агрессии прямо сейчас, мы пока не видим: что действительно была бы создана система управления (группировками для наступления. - Ред.), проведена логистическая подготовка и подготовка путей, активизирована разведка на тех или иных направлениях", - отметил он.

"Да, мы отрабатываем определенные планы и готовы адекватно реагировать на угрозы. Действительно, по сравнению с российской армией у нас не тот уровень могущества, но постоять за себя мы сможем и нанести большие потери тоже. Поэтому, по моему мнению, Россия сейчас снова пытается решить свои вопросы на мировом уровне путем угроз Украине", - добавляет Павлюк.

Отвечая на вопрос, достаточно ли на Донбассе сил для того, чтобы остановить наступление на этом направлении, Павлюк ответил: "Я вам так скажу: сил группировок ОРДЛО и России недостаточно для проведения эффективного наступления. Для результативного наступления на эффективную оборону нужно соотношение сил шесть к одному - такого преимущества у них нет. То есть, мы можем действенно обороняться".

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Говоря о проекте "Стена" на границе с РФ, он отметил: "В условиях агрессии такие сооружения не имеют никакого значения – они не являются серьезным препятствием для движения войск. Построить стену? Все равно она будет прорвана, разбита на том или ином направлении. Учитывая состояние экономики Украины, мне кажется, лучше потратить эти средства на переоснащение вооруженных сил".

Павлюк также заявил, что Украина не слишком рассчитывает на помощь Запада.

"Если реалистично смотреть на положение вещей, мы надеемся только на себя. Было бы очень неплохо, если бы нам помогали хотя бы оружием. Мы очень благодарны за оказываемую помощь. Она существенно улучшила наше положение - особенно это касается артиллерийской разведки, обеспечения средствами связи, приборами ночного видения. Однако благодаря партии Javelin проблема не решится. То, что нам критично нужно, мы озвучивали - все наши партнеры это знают", - добавил он.

"В первую очередь, речь идет о противоракетной системе, системе противовоздушной обороны. Ведь без массового применения авиации и крылатых ракет России будет очень сложно осуществить свои планы. Если создать мощный воздушный щит, перспективы агрессии будут сомнительны", - утверждает Павлюк.

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