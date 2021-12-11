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Командующий ООС Павлюк о противодействии вторжению РФ: Украину защитит воздушный щит, а не "стена" на границе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Командующий ООС Павлюк о противодействии вторжению РФ: Украину защитит воздушный щит, а не

Россия постоянно бряцает оружием на границе Украины. Однако признаков, непосредственно указывающих на вероятность агрессии прямо сейчас, пока не наблюдается.

Об этом командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал в комментарии изданию DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается российского вторжения, то мы ждем его с 2014 года. Для нас неудивительно, что Россия постоянно бряцает оружием, показывает мышцы. Однако признаков, которые непосредственно указывали бы на вероятность агрессии прямо сейчас, мы пока не видим: что действительно была бы создана система управления (группировками для наступления. - Ред.), проведена логистическая подготовка и подготовка путей, активизирована разведка на тех или иных направлениях", - отметил он.

"Да, мы отрабатываем определенные планы и готовы адекватно реагировать на угрозы. Действительно, по сравнению с российской армией у нас не тот уровень могущества, но постоять за себя мы сможем и нанести большие потери тоже. Поэтому, по моему мнению, Россия сейчас снова пытается решить свои вопросы на мировом уровне путем угроз Украине", - добавляет Павлюк.

Отвечая на вопрос, достаточно ли на Донбассе сил для того, чтобы остановить наступление на этом направлении, Павлюк ответил: "Я вам так скажу: сил группировок ОРДЛО и России недостаточно для проведения эффективного наступления. Для результативного наступления на эффективную оборону нужно соотношение сил шесть к одному - такого преимущества у них нет. То есть, мы можем действенно обороняться".

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Говоря о проекте "Стена" на границе с РФ, он отметил: "В условиях агрессии такие сооружения не имеют никакого значения – они не являются серьезным препятствием для движения войск. Построить стену? Все равно она будет прорвана, разбита на том или ином направлении. Учитывая состояние экономики Украины, мне кажется, лучше потратить эти средства на переоснащение вооруженных сил".

Павлюк также заявил, что Украина не слишком рассчитывает на помощь Запада.

"Если реалистично смотреть на положение вещей, мы надеемся только на себя. Было бы очень неплохо, если бы нам помогали хотя бы оружием. Мы очень благодарны за оказываемую помощь. Она существенно улучшила наше положение - особенно это касается артиллерийской разведки, обеспечения средствами связи, приборами ночного видения. Однако благодаря партии Javelin проблема не решится. То, что нам критично нужно, мы озвучивали - все наши партнеры это знают", - добавил он.

"В первую очередь, речь идет о противоракетной системе, системе противовоздушной обороны. Ведь без массового применения авиации и крылатых ракет России будет очень сложно осуществить свои планы. Если создать мощный воздушный щит, перспективы агрессии будут сомнительны", - утверждает Павлюк.

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Топ комментарии
+24
Зупинити російських агресорів можна б було справжніми санкціями а не їх імітацією. Наприклад повна заборона на прохід суден росіян через територіальні води інших держав. Захід кораблів росії в порти інших країн заборонити. Проліт російських літаків над країнами ЄС і НАТО. Заборона для всіх росіян відвідувати країни ЄС, НАТО та їх союзників. І всі ці санкції зняти лтше після того як росія деокупує Крим та Донбас.
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11.12.2021 10:39
+21
Чи ведеться підготовка до відбиття, чи на півдні є плани по мінуванню небеспечних ділянок, чи тренується особовий склад по роззосерженню по території при ударі ракетами. Не можна згуртовувати війська та амуніцію. Навпаки, зараз на півдні треба якомога більше розподілити частини, щоб не накрили одним ударом з повітря. Треба відпрацьовувати техніку боя в місті. Знати всі підходи, кожен підвал. Щоб кожне місто стало рашистам як кістка в горлі. Кримський канал треба засипати відходами, мінувати, щоб навіть думки у кацапів не було його використовувати. На території Херсонсьої області точно будуть бойові дії, тож треба готуватись!
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11.12.2021 10:36
+19
Ну и где эти все системы противоракетной и противовоздушной обороны? Восемь лет - война, за восемь лет запросто можно было создать и поставить на боевой дежурство и ОТРК "Гром", с дальностью поражения всей европейской части московии, и крылатые ракеты "Нептун" для защиты от кораблей с моря, ракет и самолетов с воздуха! А украинцы слышат одни жалкие вопли и от Зеленского и от его военных назначенцев!
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11.12.2021 10:40
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Хай типе карышневае гуано клистироны прадасц.
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11.12.2021 15:54 Ответить
Родіна - ти зелена.
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11.12.2021 11:14 Ответить
хороший, добротний рок - де пан Саня?
гттпс://www.иоутубе.цом/wатч?в=7Ґ8QІтйТСДА
впред назад кручу...
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11.12.2021 12:06 Ответить
Злые языки кажуть шо американцы доставили в Украину какое то оружие моцное после визита в Киев главы Пентагона Ллойда Остина...,мабуть шось страшне....Крысы Путлерские,вам не страшно дохнуть за триллионы КГБшного окурка?
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11.12.2021 11:20 Ответить
А з іншого боку - Німеччина заблокувала постачання оплаченої Україною зброї проти дронів
12 грудня 2021
Представник із Німеччини у наглядовій раді Агентства НАТО з підтримки та постачання (NSPA) заблокував передачу Україні протидронних гвинтівок, куплених українською стороною через цю саму структуру НАТО. Як повідомляє видання ZN.ua, це питання було порушено ще під час візиту колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель до Києва, проте проблему не було вирішено.
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13.12.2021 07:49 Ответить
викопуйте все шо в коґо е - змазуйте,
до приґодності доводіть - знову тварі в хаті....
клованам не вірте - жодному слову - вони теж самі кацтварі
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11.12.2021 11:31 Ответить
Паставляю напалм цистерными нормами.
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11.12.2021 15:55 Ответить
всі давай з - доставкою на Банкову.
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11.12.2021 16:10 Ответить
Для качественной защиты от соседей-неадекватов нужны именно ПВО. Израиль доказал.
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11.12.2021 11:42 Ответить
пошел на *** кац..
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11.12.2021 12:08 Ответить
Организм бредит корветом,а не ПВО
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11.12.2021 12:41 Ответить
так корвет то потужно, дитю можно матросский костюмчик одеть, а ПВО сетками прикрыты
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11.12.2021 12:56 Ответить
В костюмчике морячка он будет неплохо смотреться. Ещё выдать подзорную трубу и курительную трубку
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12.12.2021 09:32 Ответить
Оде хоть один дрон- камикадзе? Карабахская война не научила генералов.
Впрочем, даже топлива не закупали весь год для армии.
Зато дороги для кацапской техники делает ЗЕ
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11.12.2021 14:50 Ответить
Усё у касьянчика.
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11.12.2021 15:56 Ответить
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12.12.2021 00:14 Ответить
Генералы тебе в штаны настали? Этот же вопрос тебе, ты почему дроны не закупил?
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12.12.2021 09:58 Ответить
А чи потрібно пуйлостану широкомасштабне вторгнення? Чи досить захопити вразливий Харків і потім диктувати будь-які умови киівській владі. Я так розумію наші самі вразливі міста не прикриті військами... Двогодинний марш агресора на Харків, здача міста корумпованою місцевою владою, закріплення в місті, прикриваючись місцевими ватниками "ми за мир" і все... І як окупантів потім з міста виганяти?.. А таке може бути і з Маріуполем, Одесою... І не треба захоплювати значні території з невеличкими населенними пунктами
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11.12.2021 17:41 Ответить
С чего такие выводы о неприкрытии?
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11.12.2021 18:14 Ответить
Вот всё, что этот генерал наговорил в интервью, он должен идти к гиганту командующему и каждый день докладывать и спрашивать где щит, где ракеты, почему провален второй год подряд оборонзаказ, почему за год отремонтировано два танка. Так нет - он спрашивает у нас - бред какой то.
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11.12.2021 20:57 Ответить
"Бред какой-то". Звісно, бо генерала тоді розжалують, ще й кримінальну справу відкриють за неприємні запитання ...
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12.12.2021 07:10 Ответить
Каждый день ходить должны мы! Это нарид избрал это чмо ,а не Генерал!
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12.12.2021 10:00 Ответить
Интересные у нас люди. Очередной раз обосратся и искать крайних среди генералов- национальная черта украинцев.
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12.12.2021 10:02 Ответить
вторгнення відбулось ще в 2014-ому!!! Про що цей павлюк взагалі говорить?
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12.12.2021 11:00 Ответить
Проблема народу України в тому що "обіцятори" потрапляють до влади щоб влізти у корито.
Ця проблема табу у всіх медійних ресурсів.
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12.12.2021 12:02 Ответить
Когда закончат реформу по Швейцарскому стандарту, чтобы всем людям выдавали оружие в случае войны. Нужно создать места в которых будут храниться вооружения и где каждый человек сможет потренироваться стрелять, чтобы там и хранение было оружие и тир, где всем основы объяснят и тренировки можно было бы провести. На каждом районе и кажого города надо такие места создать и они должны быть серьезными ибо там много оружия должно храниться. И в случае угрозы, чтобы все получить там оружие для защиты себя и близких и страны в целом. На такую страну и нападать никто не решиться! Это по сути главная реформа, которая сейчас стоит перед властью и вооруженными силами. И нужно опыт перенимать и приглашать людей из Швейцарии для помощи проведения этой реформы. Нужно брать все лучше из мира и внедрять в Украине!!!
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12.12.2021 14:43 Ответить
Сеня считал по-другому!)
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12.12.2021 15:10 Ответить
Нужна и стена и ПВО и ПРО и т.д. Все надо! Нужно вообще НАТО заставить инвестировать в строительство этой стены на границе с РФ!!! Пусть все скинутся и не дорого каждому выйдет в сумме, а польза будет огромная!
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12.12.2021 16:20 Ответить
А ви знаете что у нас есть и ракета на 120 км сверхзвуковая с самолета, На Артеме клепают, Индуси вот заказ сделали крупний, норвежци французи и израильтяни положи е свои аналоги єтих ракет на рельси или в контейнер и кинули и на авто, и стартовая установка готова, 40 км радиус она закрое легко ми за три месяца можем их наклепать кучу но в Генштабе молчат , а пачему догадайтесь)))
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12.12.2021 19:49 Ответить
туповатi командуючi у Неньки...

одне iншого не виключає. все повинно бути - i стiна, облаштований кордон з азiопською

паРашею, i протиповiтряна оборона та зенитно-ракетні війська.


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12.12.2021 23:45 Ответить
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