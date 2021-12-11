Эта реализация планов Путина стала бы просто ужасной ошибкой, - Порошенко об идее референдума по Донбассу
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Вопросы суверенитета, территориальной целостности, государственного устройства не могут быть вынесены на референдум.
Об этом напомнил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в ответ на заявление Зеленского о предполагаемом референдуме по поводу дальнейшей судьбы Донбасса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу политсилы.
"Это Конституция, и президент должен защищать Конституцию, а не нарушать ее. Я категорически не согласен с тем, чтобы референдумы использовались как технология для проведения, в том числе, и неукраинских решений. Обсуждать неизвестные вопросы, да еще и как было сказано, вынесены или предложены другими странами – я думаю, что это была бы просто ужасная ошибка, потому что единственным источником государственной власти в Украине является народ, а Конституция является Основным законом", – подчеркнул Порошенко.
"Перед тем, как даже теоретически обсуждать эти вопросы, нужно обеспечить соблюдение Конституции и обеспечить защиту прав людей, суверенитет, защиту государства", - добавил он.
"А представьте себе, что две или три области примут решение иное, чем остальные области. А представьте себе, что как следствие будет сценарий, в том числе сценарий Путина о том, что эти области не счастливы, и повторят позицию фейкового референдума, который Путин провел в Крыму", – отмечает Порошенко.
"После фейкового референдума в Крыму у меня есть определенная аллергия на способ решения вопросов Путина или интересов Путина через Украину. Изучите внимательно урок 2014 года и не повторите его. Потому что в 2014 году нам было гораздо труднее. Если не знаете, что делать – проведите СНБО, прийдите в парламент, объедините общество, спросите и принимайте решения по крайней мере на основании позиций, за которые заплачена очень высокая цена, а не легко бросайтесь вопросами референдума", – резюмирует Порошенко.
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Але з часом референдум про вступ до НАТО став неактуальним. А от про вступ до ЄС - референдум, відповідно до Конституції, має бути.
-ох, вот же клоуны
Щоб голосувати на референдумах і виборах , потрібне відновлення на окупованій території , українського правового поля .. А для цього потрібна демілітаризація і контроль кордону Україною .
И на 20 -30 лет. НЕ менее!
Сейчас, боюсь, только война.
при слові "референдум" у мене рука також тягнеться до пістолета
Це повна маячня , так як москальні потрібна вся Украіна , а не Крим і частина Донбасу і про це зеблазень повинен знати і розуміти 😡
Але це не президент , а зрадник 😠
Вот что там никогда не сделают и это говорит презепуйло страны! что наше зеуйло хочет?развала???
хтось добре попрацював над головою цього буратіни
який статус Дамбаса та Криму, якщо Конгрес та Сенат самих США сказали що ніколи не визнають окупацію Криму
штА, шмаркля, ще раз "услиштя народ бамбасса" ?
виконуй Конституцiю, вiдстоюй територiальну цiлiстнiсть країни, Зе-чмо!
якi ще реХферендуми, придурку?
"Я хочу наголосити, що скоро вже 3 роки, як я не президент. І пану Зеленському потрібно вивчити питання, що за 3 роки його каденції було декілька слідчих комісій, 4 генпрокурори, які детально розслідували цю справу. Не Зеленському стверджувати - втратив я Донбас чи звільнив. Бо коли я став президентом - увесь український Донбас був захоплений. Я одразу видав наказ про контрнаступ і українська армія звільнила 2/3 окупованого Донбасу", - сказав він.
Петро Порошенко зазначив, що за 3 роки каденції Володимира Зеленського українська армія не звільнила від проросійських окупантів жодного клаптика землі.
"Навпаки, під час ухвалення ганебного рішення про так зване розведення, з української землі були відведені наші війська. Це величезна помилка. І не пану Зеленському, який у 2014 році знімав фільми коштом російського бюджету, робив фото на Красній площі, про щось говорити. Тому, коли ти починаєш розслідування, дуже важливо не вийти на себе, пане Зеленський", - зазначив він.
Самое время проверить свой раздувшийся портфЭль: веничек есть, шлёпки есть, шапчёнка есть, мочалочка есть, мыльцо есть, шампунька есть, полотеничко есть, чистые труселя есть, пивчанский есть, рыбасик есть - вроде всё есть - в БАНю собран надлежаще.
Итак, порохоботы, Are You ready? Три-четыре: за Петра Алексеевича Порошенко НЕ ПРОГОЛОСУЮ НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, НИ ЗА ЧТО НА СВЕТЕ!!!
(даже если Порошенко останется единственным кандидатом во Вселенной)
(вообще-то, за пару шоколадок "Рошен" проголосовал бы, но кто ж мне их даст)
А что(?), имею право.