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Новости Политика Украины
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Зеленский (16493) Порошенко (19359) референдум (1495) Донбасс (26945)

Эта реализация планов Путина стала бы просто ужасной ошибкой, - Порошенко об идее референдума по Донбассу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Эта реализация планов Путина стала бы просто ужасной ошибкой, - Порошенко об идее референдума по Донбассу

Вопросы суверенитета, территориальной целостности, государственного устройства не могут быть вынесены на референдум.

Об этом напомнил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в ответ на заявление Зеленского о предполагаемом референдуме по поводу дальнейшей судьбы Донбасса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу политсилы.

"Это Конституция, и президент должен защищать Конституцию, а не нарушать ее. Я категорически не согласен с тем, чтобы референдумы использовались как технология для проведения, в том числе, и неукраинских решений. Обсуждать неизвестные вопросы, да еще и как было сказано, вынесены или предложены другими странами – я думаю, что это была бы просто ужасная ошибка, потому что единственным источником государственной власти в Украине является народ, а Конституция является Основным законом", – подчеркнул Порошенко.

"Перед тем, как даже теоретически обсуждать эти вопросы, нужно обеспечить соблюдение Конституции и обеспечить защиту прав людей, суверенитет, защиту государства", - добавил он.

"А представьте себе, что две или три области примут решение иное, чем остальные области. А представьте себе, что как следствие будет сценарий, в том числе сценарий Путина о том, что эти области не счастливы, и повторят позицию фейкового референдума, который Путин провел в Крыму", – отмечает Порошенко.

Читайте также: Не исключаю проведение референдума о статусе Донбасса и Крыма, - Зеленский (обновлено)

"После фейкового референдума в Крыму у меня есть определенная аллергия на способ решения вопросов Путина или интересов Путина через Украину. Изучите внимательно урок 2014 года и не повторите его. Потому что в 2014 году нам было гораздо труднее. Если не знаете, что делать – проведите СНБО, прийдите в парламент, объедините общество, спросите и принимайте решения по крайней мере на основании позиций, за которые заплачена очень высокая цена, а не легко бросайтесь вопросами референдума", – резюмирует Порошенко.
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Топ комментарии
+29
це ти, брехливий зебіл, брешеш. Ти брешеш навіть на заголовок "Не виключаю проведення референдуму про статус Донбасу та Криму"
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11.12.2021 10:54
+21
Особливо з огляду на волевиявлення наріду в 2019 році. Коли він серед двох граф "ЗА", знайшов графу "ПРОТИ".
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11.12.2021 10:52
+20
Ну, брешите ви, причому звично. Де в тексті Петра Олексійовича твердження, що Янелох обіцяв? Перше.
Друге. Чому за 5 років Порошенка, як і за 2,5 ВАЗеленського, мінські домовленості не призвели до зради, і навіщо Янелох підписав "формулу штайнмаєра"?
Третьє. Безкарно розстрілбювати наших бійців розстрілюють завдяки "режиму повної тиші Янелоха" підписаному в 2020 році.
Так що, хріново працюєте, старайтесь краще, або спитайте у Владімір Ссанича.
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11.12.2021 11:02
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Страница 2 из 2
Про НАТО він говорив "референдум", а не про територіальну цілістність України!
Але з часом референдум про вступ до НАТО став неактуальним. А от про вступ до ЄС - референдум, відповідно до Конституції, має бути.
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11.12.2021 11:25 Ответить
Так и Зе не про тер-ю целостность. Ты вопросы где-то прочитал?)))

-ох, вот же клоуны
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11.12.2021 11:31 Ответить
якщо ти ніби "не доганяєш" про "статус Криму", "стаутус Донбасу", "статус Абхазії", статус ПМР", тощо - то це означає, що ти або дебіл, або бот з контори подляка.
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11.12.2021 11:38 Ответить
Дебіли досі ігнорують той факт, що курс в НАТО Петро закріпив в конституції.
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11.12.2021 11:25 Ответить
Як і ЗЕбіли. Хоч різниці немає,все ЛОХторат Зеленського.
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11.12.2021 11:43 Ответить
Дискуссию нужно вести с поправкой на поголовную умственную ущербность комментаторов.
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11.12.2021 11:43 Ответить
А толку? Піднімав собі рейтинг перед виборами?
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11.12.2021 15:15 Ответить
Деякий підвид дебілів справді не бачить тут толку... Але це вже не до мене. Я такі запущені стадії не лікую.
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11.12.2021 19:54 Ответить
Петро "закрепил" - а не ВР?
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11.12.2021 19:34 Ответить
Ага, наче Петро тут ні до чого
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11.12.2021 19:52 Ответить
трындеть - не мешки ворочать...
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11.12.2021 20:15 Ответить
Зараз особливо помітно хто триндить...
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11.12.2021 22:22 Ответить
Да ясно уже все. План "хвост виляет собакой" в действии. Хотят заразу ДЛНР запустить в Украину. Дать им право голоса ещё. Интересно а жителям недореспублик то же планируется разрешить голосовать на референдуме? Они же типа наши тоже люди. Это ничего что там нас ненавидят, что стреляют оттуда. Это ничего что сучки училки воспитали там уже пару поколений рашистов?
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11.12.2021 11:25 Ответить
покоління - 20-25 років.
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11.12.2021 11:38 Ответить
Право голосу мають лише громадяни України . Всякі - гражданє ДиРи , роіссі , та інших - наваросей , дружно йдуть ...
Щоб голосувати на референдумах і виборах , потрібне відновлення на окупованій території , українського правового поля .. А для цього потрібна демілітаризація і контроль кордону Україною .
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11.12.2021 11:44 Ответить
Особый статус - лишение права избирать и быть избранными в высшие органы государства. Только местные,под контролем военных администраций.
И на 20 -30 лет. НЕ менее!
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11.12.2021 11:46 Ответить
Надо было к Черноволу прислушаться. Правда это стоило делать в 90-х.
Сейчас, боюсь, только война.
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11.12.2021 11:25 Ответить
У 2019 р. були 73%. Вони звідкиля узялися ?? З 90-х ...
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11.12.2021 11:39 Ответить
В том числе. Те кто родились в 90-х уже достигли возраста избирателей.
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11.12.2021 11:42 Ответить
Плебисцит, референдум и прочее прочее, - как это шулерство не называй в отношении суверенных территорий - это всегда попытка легализации захватничества, аннексии. Т. Гитлер и т. Сталин очень "ценили" всякие плебисциты - референдумы и "мирные присоединения - аннексии. И их опыт повторил и продолжает г. Путин
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11.12.2021 11:31 Ответить
Референдум по донбасу і Криму - це тиха капітуляція. Не зміг ворог своїм військом нападу завоювати Україну, то робить це успішно спецпідрозділом "95 квартал" і наркоклоуном. Невже нарід не розумів, коли вибирав Зеленському, який він і що йому ближче. Не він "какая разница" за добре радянське, не він організував свій бізнес на висміювання українців і України, обзиваючи її "шлюхою" зо всіх боків? Не він Томос нації назвав термосом? Не його фільми і перечачі "кварталу" виключно на російській мові? Чи можливо я щось забувся і він на третьому році президенства переоцінив все і робить продукт українською? Ні, він вже з десяток разів зі своєю "малорособільшістю" робив спроби знищити "мовний" закон. Де його друзі - його друзі всі на Засрашці. То він так і діє і виключно на користь Московії яка себе назвала росією.
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11.12.2021 11:33 Ответить
ВОНО залізло на трон то нехай тепер і вирішує, щоб потім не гундосило: -" Це ж народ так вирішив не я". А якщо не здібне то нехай іде ...
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11.12.2021 11:35 Ответить
А воно ж "не хочет". Треба вже замінити. Можна почати мирно з перевиборів ВРУ.
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11.12.2021 11:50 Ответить
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11.12.2021 11:46 Ответить
дякую, пане Президенте, за державницьку політику!

при слові "референдум" у мене рука також тягнеться до пістолета
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11.12.2021 13:18 Ответить
та да. Только команды сверху - "лечь", "встать", "сидеть", "влево", вправо"...
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11.12.2021 19:39 Ответить
А чё не провести референдум по смещению вот этого вот недоразумения, который зовётся "полшестым" ЗЕ!президентом, с должности из-за профнепригодности? Или по болезни. Пусть народ решает
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11.12.2021 11:49 Ответить
РАБссия проведе референдум на Аляске и забере себе той штат...Байден не против...
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11.12.2021 11:50 Ответить
А что с жителями прифронтовых сел. Там то же ватников много. Как их всех отсеять. И в итоге все таки как проголосуют 73 процента? В этой стране большинству нельзя доверять будущее государства. И в кремле это понимают. Поэтому и проталкивают референдум.
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11.12.2021 11:51 Ответить
Референдум на окупированой территории? Зебил совсем крышей поехал,или помогает путлеру осуществить крымский сценарий? У власти предатель!
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11.12.2021 12:02 Ответить
А ти не слухай нікого , а іди воювати , зебобік
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11.12.2021 12:14 Ответить
Зеблазень , вже відкрито і нахабно зливає Украіну і намагається втюхати нам , що можна домовитись з ху@@ом про мирне врегулювання !
Це повна маячня , так як москальні потрібна вся Украіна , а не Крим і частина Донбасу і про це зеблазень повинен знати і розуміти 😡
Але це не президент , а зрадник 😠
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11.12.2021 12:12 Ответить
Прежде чем говорить про то,что правильно,а что нет - нужно посмотреть на себя.- Что я лично сделал для того,чтобы люди не могли проголосовать за сомнительные предложения. По итогу - ничего. Зеля тоже. Но он хоть молодой и слушает США. А старый пень будет лишь приспосабливаться себе на пользу. Это из за таких как кравчук,кучма - мы не в ЕС и НАТО. А люди уже не понимают,что лучше.Потому,что слышат про реформы,а жить все хуже. Так,кто же виноват в этом ? Разве не вы,мадамс - президенты ? Каждый президент,оставляющий после себя сомнения - не работал.Точнее работал на себя.
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11.12.2021 12:22 Ответить
Там уже людей с украинскими паспортами нет, среди кого наркоман референдум проводить будет? Отнимите уже у этой падлы кокаин,пора паковать кремлевскую марионетку в ростов.
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11.12.2021 12:22 Ответить
Есть там с украинскими. И их большинство.Просто люди не рискованные,чтобы бросить нажитое и бежать в неизвестность. Вы готовы им предоставить жилье вместо готового ихнего ? Помещения под бизнес,вместо потерянных и заработанных за всю жизнь ? - Конечно же нет. Так какие претензии ? Да ,мучаются. Да ,готовы уже бросить все и уехать к чертям собачьим подальше из навозной кучи. Но зачем оскорблять ? Зачем было выпускать гиркина из Славянска ? Достаточно ли очищена власть в Украине,чтобы ей доверять ?
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11.12.2021 12:30 Ответить
Вот правильно говорят что с зебилом говорить не о чем. До тупой головы зебила не доходит,что даже те единицы что остались с украинскими паспортами,будут голосовать под дулами автоматов,тем более какое может быть решение у людей которым некуда деваться? Проголосовать за Украину и попасть в подвалы к окупантам? 2,5 года у власти и все на Пороха киваете,а он большую часть Донбаса вернул Украине!Что вернул Зе? Отодвинул вглубь Украины войска? Вернул кацапам главного свидетеля по Боингу?А может про вагнеровцев поговорим?Гиркина ему не споймали?После того как твое зеленое чмо розпустило контразведку, уже нет новостей про ликвидацию главарей террористов,как при Порохе,и вы рты открываете! Иди к чертям,демагог зеленый.
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11.12.2021 13:05 Ответить
А кто сказал,что голосовать нужно при окупационном режиме ? Там вообще голосовать лет десять нельзя. И не нервничайте так. Это вызывает морщины ))
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11.12.2021 13:26 Ответить
Морщины не появляются только на заднице.А знаете почему? Она не думает.
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11.12.2021 13:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=S-PsFWOfdzw

Вот что там никогда не сделают и это говорит презепуйло страны! что наше зеуйло хочет?развала???
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11.12.2021 13:18 Ответить
Для нас , украінців , залишається один варіант : це вільна Украіна без зеленоі шобли 😡
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11.12.2021 13:22 Ответить
зверніть увагу, фішечки "договоримся посредине" та "референдум" у ЗЕ-біла були прошиті у йього кілобайтну память ще до виборів.
хтось добре попрацював над головою цього буратіни

який статус Дамбаса та Криму, якщо Конгрес та Сенат самих США сказали що ніколи не визнають окупацію Криму
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11.12.2021 13:24 Ответить
Україні потрібен Порох !
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11.12.2021 13:25 Ответить
Нам из старых времен известно " не важно кто как голосует, главное кто как считает". И это только раз. Во вторых даже если бы подобное проводить то в нем должно участвовать не менее 100% населения а не как на выборах 50-60%, Еще, это решение будет приниматься для будущих поколений и нынешних детей, а согласны ли они на него... вопрос. Власть хочет протянуть через псевдореферендум развал Украины и по сути отказ от Крыма, и при этом сослаться на "горячую просьбу трудящихся" и уйти от ответственности. Но думаю что все это в итоге закончится настоящей гражданской войной и последующей оккупацией всей Украины, возможно и не только Рашей.
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11.12.2021 13:26 Ответить
Гетьмане, швидше повертайтеся
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11.12.2021 13:27 Ответить
И ежу понятно, что все эти рихвирендумы хрен знает про что с хрен знает каким набором хрен знает каких вопросов - полное гавно.
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11.12.2021 14:26 Ответить
Зе-Чмо

штА, шмаркля, ще раз "услиштя народ бамбасса" ?

виконуй Конституцiю, вiдстоюй територiальну цiлiстнiсть країни, Зе-чмо!

якi ще реХферендуми, придурку?
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11.12.2021 14:47 Ответить
Какие отвратительные рожи, и этим дать право голоса? Так они все за Зе или Мураева с Бойко и проголосуют.
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11.12.2021 15:25 Ответить
Зеленський є ворогом і його треба скинути із влади, допоки він не зробив ще гірше. Майдан необхідний і він скоро буде
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11.12.2021 15:09 Ответить
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11.12.2021 15:15 Ответить
В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" п'ятий Президент Петро Порошенко відреагував на слова Володимира Зеленського про втрату Донбасу, у відповідь на його заяву від 26.11. ц.р. "пан Турчинов розглядається як одна з тих людей, яка втратила Крим, а пан Порошенко - одна з таких людей, яка втратила Донбас".
"Я хочу наголосити, що скоро вже 3 роки, як я не президент. І пану Зеленському потрібно вивчити питання, що за 3 роки його каденції було декілька слідчих комісій, 4 генпрокурори, які детально розслідували цю справу. Не Зеленському стверджувати - втратив я Донбас чи звільнив. Бо коли я став президентом - увесь український Донбас був захоплений. Я одразу видав наказ про контрнаступ і українська армія звільнила 2/3 окупованого Донбасу", - сказав він.
Петро Порошенко зазначив, що за 3 роки каденції Володимира Зеленського українська армія не звільнила від проросійських окупантів жодного клаптика землі.
"Навпаки, під час ухвалення ганебного рішення про так зване розведення, з української землі були відведені наші війська. Це величезна помилка. І не пану Зеленському, який у 2014 році знімав фільми коштом російського бюджету, робив фото на Красній площі, про щось говорити. Тому, коли ти починаєш розслідування, дуже важливо не вийти на себе, пане Зеленський", - зазначив він.
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11.12.2021 20:00 Ответить
Опять мой любимый гранд-полити́к - светоч украинской демократии. Ну вот как тут удержаться, чтобы не насрать в самые порохатые кучеряшки?
Самое время проверить свой раздувшийся портфЭль: веничек есть, шлёпки есть, шапчёнка есть, мочалочка есть, мыльцо есть, шампунька есть, полотеничко есть, чистые труселя есть, пивчанский есть, рыбасик есть - вроде всё есть - в БАНю собран надлежаще.
Итак, порохоботы, Are You ready? Три-четыре: за Петра Алексеевича Порошенко НЕ ПРОГОЛОСУЮ НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, НИ ЗА ЧТО НА СВЕТЕ!!!
(даже если Порошенко останется единственным кандидатом во Вселенной)
(вообще-то, за пару шоколадок "Рошен" проголосовал бы, но кто ж мне их даст)
А что(?), имею право.
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11.12.2021 23:11 Ответить
А підписувати Мінську удавку це було не "реалізація планів Путіна"???
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12.12.2021 09:36 Ответить
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