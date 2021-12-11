Россия должна выбрать – хочет быть с Европой или против нее, – премьер Польши Моравецкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал российские власти определиться, будет ли она с Европой или против нее. И отметил, что сегодня РФ выбирает конфликт.
Об этом он заявил в интервью La Repubblica, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Россия должна выбрать, хочет ли быть с Европой или против нее. (Президент РФ, - Ред.) Владимир Путин сегодня выбирает конфликт. И это вредит не только Европе, но и его собственной стране", - сказал глава польского правительства.
Он также подчеркнул, что Европа не желает конфликта с Россией.
"Но Европа не может разрешить давление и шантаж на почве энергетики. Поэтому перед лицом провокаций Путина мы должны быть едиными. Время уступок прошло. Мы должны жестко реагировать путем введения санкций", - подчеркнул Моравецкий.
Польский премьер также прокомментировал недавние переговоры президента США Джо Байдена с российским президентом и заявил, что "был бы благодарен президенту Байдену, если эта беседа приведет к снижению активности России на границе с Украиной и Европой".
"Но опыт показывает, что Путину доверять нельзя, и политика уступок бездействует", - добавил Моравецкий.
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Так и барахтаются в своём дерьме, отравляя цивилизованный мир....
Росія - це Північна Корея-2. Вона вже все вирішила. Та бидломасі це все дуже подобається.
как не станет - понеслась расеюшка в разнос по-новой..
Гексалог авторитарного популіста:
1. Руйнуй непідвладні тобі інституції.
2. Компрометуй медіа, щоб мати їх під контролем.
3. Контролюй військовиків, заграючи з армією.
4. Не стримуй еміграцію, не зважай на рівень бідності.
5. Орієнтуйся на долар як основну резервну валюту.
6. Вдавай великого демократа.