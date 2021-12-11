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Новости Война в Украине
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Европа (1469) Польша (7461) Путин (29846) Россия (91193) энергетика (2033) Моравецкий Матеуш (285)

Россия должна выбрать – хочет быть с Европой или против нее, – премьер Польши Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия должна выбрать – хочет быть с Европой или против нее, – премьер Польши Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал российские власти определиться, будет ли она с Европой или против нее. И отметил, что сегодня РФ выбирает конфликт.

Об этом он заявил в интервью La Repubblica, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Россия должна выбрать, хочет ли быть с Европой или против нее. (Президент РФ, - Ред.) Владимир Путин сегодня выбирает конфликт. И это вредит не только Европе, но и его собственной стране", - сказал глава польского правительства.

Он также подчеркнул, что Европа не желает конфликта с Россией.

"Но Европа не может разрешить давление и шантаж на почве энергетики. Поэтому перед лицом провокаций Путина мы должны быть едиными. Время уступок прошло. Мы должны жестко реагировать путем введения санкций", - подчеркнул Моравецкий.

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Польский премьер также прокомментировал недавние переговоры президента США Джо Байдена с российским президентом и заявил, что "был бы благодарен президенту Байдену, если эта беседа приведет к снижению активности России на границе с Украиной и Европой".

"Но опыт показывает, что Путину доверять нельзя, и политика уступок бездействует", - добавил Моравецкий.
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Топ комментарии
+16
Дивно таке читат! Адже московія обрала свій шлях дуже давно, ще з початку свого підординського існування!
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11.12.2021 10:59
+10
Не хотіла, не хоче і не буде хотіти, місце паРаші в резервації, швидко будуємо стіну на кордоні по периметру України.
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11.12.2021 10:59
+9
Яка Європа? Країна, де опозиціонерів вбивають Новічком, та де люди не можуть вийти на мітінг.

Росія - це Північна Корея-2. Вона вже все вирішила. Та бидломасі це все дуже подобається.
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11.12.2021 11:25
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Поляки шарять.
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11.12.2021 10:51 Ответить
Хоть ,Вы поляки ,не прикидывайтесь ,как орангутанг или шариков могут превратиться в человека здравомыслящего ? Абсурд ! Пора кончать , сошедшего окончательно с катушек путлера и Лукашенко
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11.12.2021 11:04 Ответить
Не хотіла, не хоче і не буде хотіти, місце паРаші в резервації, швидко будуємо стіну на кордоні по периметру України.
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11.12.2021 10:59 Ответить
Дивно таке читат! Адже московія обрала свій шлях дуже давно, ще з початку свого підординського існування!
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11.12.2021 10:59 Ответить
_Ох и... Нападение на Польшу в 2010 и убийство верхушки, включая президента, ни о чём не говорит? Расия уже выбрала!
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11.12.2021 11:07 Ответить
Кацапы уже много веком, как говно в проруби, не могут решить к какому берегу прибиться !
Так и барахтаются в своём дерьме, отравляя цивилизованный мир....
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11.12.2021 11:11 Ответить
Так вони нікуди і не пливуть 🙂
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11.12.2021 11:23 Ответить
По-моему они давно и ясно сказали, что против Европы.
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11.12.2021 11:11 Ответить
Пану прем'єру треба вивчити історію расісі , щоб не задавати таких питань
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11.12.2021 11:22 Ответить
Яка Європа? Країна, де опозиціонерів вбивають Новічком, та де люди не можуть вийти на мітінг.

Росія - це Північна Корея-2. Вона вже все вирішила. Та бидломасі це все дуже подобається.
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11.12.2021 11:25 Ответить
пока есть жрачка и водка..
как не станет - понеслась расеюшка в разнос по-новой..
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11.12.2021 12:12 Ответить
Ці західняки ніяк не можуть доперти, що Росія не хоче бути ні за, ні проти Європи. Врна хоче бути ЗАМІСТЬ Европи.
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11.12.2021 11:26 Ответить
Вона себе ні з ким не порівнює...Вважає себе самодостатньою і самобутньою настільки,щоб ні на кого не рівнятись...Ще Петро Перший пішов у Європу,забрав звідти все найкраще і сказав "у нас такіх Європ двадцать памєстіца"...ЇЇ лишень раз завойовували і розорювали,і я,заходячи у Львівський костел Бернардинів завжди згадую - саме тут освячувалась зброя війська,яке йшло на Москву...
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11.12.2021 12:53 Ответить
росія завжди буде проти Європи і США, звичайно буде робити вигляд, що бажає щось виконувати і зближатися, але за спиною напоготові ніж і брехня.
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11.12.2021 11:26 Ответить
Место расеи в стойле! На века!!!
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11.12.2021 11:40 Ответить
О дамбасіто вискочило. Тебе так точно уже ничего не светит
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11.12.2021 11:54 Ответить
харкнула ты себе, конченое ********. Джавелин тебе в сраку
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11.12.2021 12:00 Ответить
ще один наївний. Росія бачить себе у вигляді Російської імперіі зразку середини 18-го сторіччя, на задвірках якої знаходиться Европа. А ваша Польша має бути "Привіслінським краєм", окупованою провінційною частиною Російської імперії, як і було в 18 стр.
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11.12.2021 11:40 Ответить
Если, не дай бог, Украина ляжет под рашку, то поляки будут следующим "братским народом" у которых рашка оттяпает территории
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11.12.2021 11:41 Ответить
З парашкою все ясно вже давно - а ти моравецький дай відповідь з ким хоче бути Польща з Європою чи з подружкою ***** марі ле пен якій ти недавно у Варшаві влаштува церемонію зустрічі як англійські королеві???
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11.12.2021 11:42 Ответить
Це споконвічне протистояння московської орди проти євроцивілізації і скінчиться воно лише разом з руйнацією РІ !!!)))
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11.12.2021 11:44 Ответить
Неужели этот выбор не очевиден?
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11.12.2021 11:59 Ответить
Польща нарешті має вибрати: чи вона за ліберальну демократію - чи за націонал-популізм

Гексалог авторитарного популіста:
1. Руйнуй непідвладні тобі інституції.
2. Компрометуй медіа, щоб мати їх під контролем.
3. Контролюй військовиків, заграючи з армією.
4. Не стримуй еміграцію, не зважай на рівень бідності.
5. Орієнтуйся на долар як основну резервну валюту.
6. Вдавай великого демократа.
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11.12.2021 12:08 Ответить
да плевать они хотели на правопорядок европейского сообщества .. они выбрали европу для отдыха, лечения, учения, тратить там бабки и обрастать там имуществом вкладывая наворованное, а вести себя и в душе быть скрепами, и быть безпредельщиками типа северной кореи, совками ленинцами .что тут непонятного? двуличные животные.... быть душой,мыслями совкодрочерами но выглядеть по европейски! отказаться от благ человечества западной цивилизации не хотят.
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11.12.2021 12:08 Ответить
А что им делать, если европейцы создают все условия для воров. Воруй пожалуйста и неси сюда, мы спрячем и тебя и твои деньги. Целые государства заточенные под отмывание ворованных денег.
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11.12.2021 12:43 Ответить
Россия в Европе - конец Европы!
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11.12.2021 12:18 Ответить
Клоунада, давно обрала
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11.12.2021 12:23 Ответить
погано приховане вилизування
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11.12.2021 12:47 Ответить
Дядя Матеуш-ти дурень?...
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11.12.2021 16:11 Ответить
Гірше війни з росією може бути тільки дружба з нею
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11.12.2021 17:20 Ответить
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11.12.2021 18:59 Ответить
 
 