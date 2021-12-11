После применения Bayraktar войска РФ поняли, что безнаказанно дальше действовать не смогут. Сейчас эти дроны используются для разведки, – командующий ООС Павлюк
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Дроны войск РФ в настоящее время являются одним из наиболее эффективных способов поражения.
Об этом командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал в комментарии изданию DW, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы вынуждены были применить Bayraktar, потому что, нивелируя Минские договоренности, противник применил артиллерию калибра 122 и 152 миллиметра и в течение 12 часов обстреливал наши позиции. После того, как у нас были погибшие и раненые, у нас не было времени подтягивать артиллерию, которая в нас была отведена. Было принято решение применить Bayraktar. Это было успешно сделано и противник понял, что безнаказанно он дальше действовать не сможет.
Он особо акцентировал внимание, что Bayraktar используют для разведки.
"Они используются, чтобы наблюдать за противником. Потому что им на все наши договоренности глубоко наплевать", – добавил Павлюк.
Говоря об использовании дронов войсками РФ, Павлюк отметил: "Сейчас это самое эффективное средство поражения. Если своевременно не найти способы борьбы с ними – это будет очень большая проблема. Это не уровень Bayraktar, это скорее самодельные устройства, на которых закрепляются боеприпасы – например, ВОГ (гранатометный боеприпас, аббревиатура от "Выстрел осколочный гранатометный". - Ред.) или переделанная мина, которую сбрасывают на позиции - очень эффективно, внезапно и точно".
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Говоря об использовании дронов войсками РФ, Павлюк (командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины ) отметил: "Сейчас это самое эффективное средство поражения. Если своевременно не найти способы борьбы с ними - это будет очень большая проблема. - цитата
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Украина закупила у НАТО антидроновые ружья для борьбы с российскими беспилотными летательными аппаратами. - об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в эфире одного из телеканалов. - цитата
Азербайджан придбав у ізраїльської компанії Israel Aerospace Industries декілька сотень систем Harop.
БПЛА Harop вагою у 135 кг може знаходитися у небі до 6 годин та у разі виявлення цілі використаний як високоточний ударний *********.
Если их самолеты и вертолеты пойдут на большой высоте, то тогда их будут доставать наши зенитно-ракетные комплексы ПВО и наши истребители. Истребителей мало, но это лучше, чем ничего.
Пэтриот, это 2 млрд долларов за комплекс - не потянем, потому что нам тогда нужно 10-15 таких комплексов иначе противник будет лезть в дыры между ними.
И у Украины традиционно мощные заводы по производству ЭВМ, по производству баллистических и крылатых ракет и систем их наведения, по радиолокационным станциям. Потому надо поднимать из НЗ как можно больше старых установок ЗРВ и разрабатывать новые. Если устоим в войне с РФ, то на наши комплексы будет офигенный спрос в будущем, от других стран.
Тому треба активно використовувати ********** розробки. Тім паче, що під час війн завжди вигадується щось нове, що двіже технології вперед.
мой любимый видосик. Главное, почти все говорят на русском языке, который хто-то так рвется защищать. Посмотрите защитники русскоязычных, на каком языке разговаривают те, кто будет вас убивать!
удари корабельними ракетами по суходолу-даремна витрата ракет...