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Донбасс (26945) Bayraktar TB2 (89) Павлюк Александр (97) Байрактар (137)

После применения Bayraktar войска РФ поняли, что безнаказанно дальше действовать не смогут. Сейчас эти дроны используются для разведки, – командующий ООС Павлюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

После применения Bayraktar войска РФ поняли, что безнаказанно дальше действовать не смогут. Сейчас эти дроны используются для разведки, – командующий ООС Павлюк

Дроны войск РФ в настоящее время являются одним из наиболее эффективных способов поражения.

Об этом командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал в комментарии изданию DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы вынуждены были применить Bayraktar, потому что, нивелируя Минские договоренности, противник применил артиллерию калибра 122 и 152 миллиметра и в течение 12 часов обстреливал наши позиции. После того, как у нас были погибшие и раненые, у нас не было времени подтягивать артиллерию, которая в нас была отведена. Было принято решение применить Bayraktar. Это было успешно сделано и противник понял, что безнаказанно он дальше действовать не сможет.

Он особо акцентировал внимание, что Bayraktar используют для разведки.

"Они используются, чтобы наблюдать за противником. Потому что им на все наши договоренности глубоко наплевать", – добавил Павлюк.

Говоря об использовании дронов войсками РФ, Павлюк отметил: "Сейчас это самое эффективное средство поражения. Если своевременно не найти способы борьбы с ними – это будет очень большая проблема. Это не уровень Bayraktar, это скорее самодельные устройства, на которых закрепляются боеприпасы – например, ВОГ (гранатометный боеприпас, аббревиатура от "Выстрел осколочный гранатометный". - Ред.) или переделанная мина, которую сбрасывают на позиции - очень эффективно, внезапно и точно".

Читайте также: Применение Bayraktar на Донбассе было вынужденным, мы не нарушаем Минских соглашений, - Резников. ВИДЕО
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Топ комментарии
+15
На кого расчитан этот бред? После применения байрактара ничего не изменилось. Раненых и погибших меньше не становится. Или такие вбросы для зепобедунов?
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11.12.2021 11:15
+8
Все верно, только вы меньше об этом трещите, а больше делайте, бо в ОП не дремлют.
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11.12.2021 11:09
+6
Дрони військ РФ(?) нині є одним із найефективніших засобів ураження.Краще: Дрони проти військ РФ.
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11.12.2021 11:16
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Все верно, только вы меньше об этом трещите, а больше делайте, бо в ОП не дремлют.
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11.12.2021 11:09 Ответить
На кого расчитан этот бред? После применения байрактара ничего не изменилось. Раненых и погибших меньше не становится. Или такие вбросы для зепобедунов?
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11.12.2021 11:15 Ответить
Дрони військ РФ(?) нині є одним із найефективніших засобів ураження.Краще: Дрони проти військ РФ.
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11.12.2021 11:16 Ответить
Последний абхац прочитайте.
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11.12.2021 11:27 Ответить
в последнем то понятно...
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11.12.2021 11:29 Ответить
Последний абхац прочитайте. /Иван Петрович Сидоров против рекламы дронам РФ. Он за доклады чёткие, без двусмысленностей.
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11.12.2021 11:43 Ответить
Они бы могли бояться, если бы байрактары утюжили каждый день. Ведь они по минским не запрещены.
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11.12.2021 11:16 Ответить
хочется верить, что утюжат, а видосики и потом можно выложить. Прелесть ситуации в том, что противопоставить "та сторона" этим дронам не может НИЧЕГО. Сбить Байрактар может только истребитель, и думаю только в светлое время суток
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11.12.2021 11:27 Ответить
Спасибо оператору Байрактара, который слил видео СМИ, теперь они сейчас только для разведки.
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11.12.2021 11:17 Ответить
№90
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11.12.2021 11:22 Ответить
не ссы в труссы,игогокович , отгребете по полной
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11.12.2021 12:21 Ответить
Тобто чекаємо поки росіяни розроблять методику боротьби з цими дронами. Є дуже просте правило війни: якщо у вас є новинка, то потрібно приготуватися і несподівано масово її застосувати. Якби в 1941 році наші Катюші їздили півроку вздовж фронту і робили розвідку, то ефект був би зовсім іншим ніж насправді.
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11.12.2021 11:24 Ответить
А причому тут зЕкоманда.Я щось не бачив що вони вихвалялися,скоріш навпаки- були злими і виправдовувалися🤔
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11.12.2021 11:31 Ответить
Оправдывались перед Западом, а перед нами хвастались.
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11.12.2021 11:33 Ответить
Та ні,скоріш виправдовувалися перед рашкою.Даже не рашеою А перед ""лысеющий карликом".
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11.12.2021 12:16 Ответить
Полное интервью Павлюка есть в Ютьюбе со всеми тонкостями хитростями и прочими сверхХитростями...,я его прослушал еще неделю назад...

Хмырям мавзолейным пора на дембель драпать,а не в военкомат бежать по совету Крысы Валентины Матвиенко,которая по факту 1 марта 2014 года объявила войну Украине на заседании совета Федерации РАБссии...
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11.12.2021 11:29 Ответить
Ну, похвалив кацапів за точність, а самі похвалились розвідфункцією ударного дрону.
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11.12.2021 11:31 Ответить
Украинский кораблик напал на Керческий пролив...на РАБссии паника... а Марго Симоньян особенно СкреПОНОСом отличиласььь,похлеще Ольги **********....,я представляю сколько ПОНОСа было когда британский Дефендер шел демостративно рядом с Крымом...быдло Трусливое...вам только с Гитлером воевать по брацки типа Молотов-Риббентроп...
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11.12.2021 11:36 Ответить
По вашим же сводкам, товаришч хенерал, россиянцы все так же действую безнаказанно. Так что соврамши.
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11.12.2021 11:36 Ответить
"Дроны войск РФ в настоящее время являются одним из наиболее эффективных способов поражения." ****** ви що там ****** зовсім, журналюгі? дрони кацапів ефективні????? дблиблдь.....зелю наслухалися чи що.....
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11.12.2021 11:45 Ответить
Джохар Дудаев еще в 1995 году сказал...РАБссия войну с Украиной не выиграет...Почти 30 лет прошло... Ютьюб вам в помощь мавзолейные тараканы...
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11.12.2021 11:46 Ответить
Читаю и не верится, что такое может быть. В условиях войны терпеть12 часов обстрела из запрещенных видов оружия, и только когда повились раненые и погибшие, применили байрактар. Господин генерал, Вы явно не на своем месте. Да после первого выстрела по нашим позициям из 122 или152 калибра, должен быть звонок в ОБСЕ и вэлет или подлет байрактара и уничтожение орудия с расчетом. Сколько на это надо времени?
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11.12.2021 11:51 Ответить
судя по каждодневным сводкам с линии фронта в деятельности оккупантов ничего не изменилось, а вот верховному главнокомандующему нужно срочно заменить памперс, который так и остался переполненным после первого боевого использования байрактара
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11.12.2021 11:51 Ответить
интересно получается :

Говоря об использовании дронов войсками РФ, Павлюк (командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины ) отметил: "Сейчас это самое эффективное средство поражения. Если своевременно не найти способы борьбы с ними - это будет очень большая проблема. - цитата

и

Украина закупила у НАТО антидроновые ружья для борьбы с российскими беспилотными летательными аппаратами. - об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в эфире одного из телеканалов. - цитата
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11.12.2021 11:53 Ответить
Тоесть вы юзаете Байрактары в холостую так сказать сами же предоставляете для тренировки росийских РЕБ? Рано или поздно козломордые научатся выявлять ети беспилотники с вашей помощью. Придурки.
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11.12.2021 11:53 Ответить
Нажаль з'явився новий тренд перебільшення значення безпілотників. Так вони потрібні різні і багато. Але зброїні сили повинні розбудовуватися комплексно. Не треба класти на все інше болт і робити ставку вудервафлю.
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11.12.2021 12:36 Ответить
да, дроны-камикадзе необходимы для уничтожения наземных установок ПВО. Надеюсь, они у нас есть, только об этом никто не знает
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11.12.2021 12:44 Ответить
ЗАСТОСОВУВАЛИСЬ Азербайджаном ізраїльські...

Азербайджан придбав у ізраїльської компанії Israel Aerospace Industries декілька сотень систем Harop.

БПЛА Harop вагою у 135 кг може знаходитися у небі до 6 годин та у разі виявлення цілі використаний як високоточний ударний *********.

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11.12.2021 14:07 Ответить
Сколько уже можно толочь воду в ступе и обсуждать то Хароп , то F-35? Ведь ни то ни другое нам пока даже продавать НЕ собираются .Лучше пытаться вкладывать деньги в свое собственное производство например в Нептун или Гром .
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11.12.2021 15:46 Ответить
согласен. Но аналог Харопа в несколько миллионов раз дешевле сделать, чем F-35, не говоря уже об F-22. А кацапское ПВО и РЭБ противорадиолокационные очень любит, просто ждет с нетерпением
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11.12.2021 18:44 Ответить
Аналог Харопа сделать нужно куча времени и денег .На мой субъективный взгляд проще купить Пэтриот , он имеет больше возможностей . А самим сосредоточиться на том в чем есть хорошие наработки и есть хорошие действующие образцы -Ольха .Нептун , Стугна , Корсар . А также заканчивать разработку и ставить на испытания Гром-2
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14.12.2021 17:58 Ответить
Дешевле и проще обучить л/с, если купить ПЗРК Стингер, в большом количестве. Тогда на малых высотах кацапские штурмовики и боевые вертолеты будут нести огромнейшие потери.

Если их самолеты и вертолеты пойдут на большой высоте, то тогда их будут доставать наши зенитно-ракетные комплексы ПВО и наши истребители. Истребителей мало, но это лучше, чем ничего.

Пэтриот, это 2 млрд долларов за комплекс - не потянем, потому что нам тогда нужно 10-15 таких комплексов иначе противник будет лезть в дыры между ними.

И у Украины традиционно мощные заводы по производству ЭВМ, по производству баллистических и крылатых ракет и систем их наведения, по радиолокационным станциям. Потому надо поднимать из НЗ как можно больше старых установок ЗРВ и разрабатывать новые. Если устоим в войне с РФ, то на наши комплексы будет офигенный спрос в будущем, от других стран.
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14.12.2021 18:08 Ответить
До того ж дрон не український. Гіпотетично може прийти радіо-сигнал і дрони нікуди не полетять.
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11.12.2021 12:53 Ответить
А куди подевалися дредноути та лінкори? Може просто застаріли?

Тому треба активно використовувати ********** розробки. Тім паче, що під час війн завжди вигадується щось нове, що двіже технології вперед.
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14.12.2021 18:11 Ответить
видео удара "Bayraktar" по сепаратистам из командного пункта ВСУ

мой любимый видосик. Главное, почти все говорят на русском языке, который хто-то так рвется защищать. Посмотрите защитники русскоязычных, на каком языке разговаривают те, кто будет вас убивать!
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11.12.2021 12:36 Ответить
Балаканина для дурнів…
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11.12.2021 12:50 Ответить
Если Россия применит Калибры как в Сирии, что зеленые недоумки будут говорить? Байрактары, б..ть.
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11.12.2021 12:53 Ответить
тупим тролям.

удари корабельними ракетами по суходолу-даремна витрата ракет...
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11.12.2021 14:19 Ответить
Где у нас корабли? Про ракеты я промолчу.
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11.12.2021 14:28 Ответить
Тем не менее калибрами бомбили сирийские города и это факт .А еще фактом является то что противокорабельная ракета Нептун может использоваться и по наземным целям ( так утверждали военные специалисты и эксперты ) . А про целесообразность данного шага разговор уже отдельный , например что это дорого или не столь эффективно ( масса бч Нептуна меньше массы бч ОТРК Точка-У)
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11.12.2021 15:52 Ответить
калибры, точки, искандеры - главный вопрос, по каким целям будет наноситься удар? Для поражения войск в поле они бесполезны, достаточно вырыть окоп. По заводам оборонным? Да вы еще попадите, сраная сверхдержава
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11.12.2021 18:50 Ответить
Меня мало волнует их смехдержава. Меня интересует то чем и как будут отражать их агрессию наши войска .а агрессия рф в той или иной форме продолжается уже 7ой год
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14.12.2021 17:52 Ответить
Еще два с половиной года читать и слушать одно и тоже, какие надо иметь нервы и каждый день, а как было, так и осталось.
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11.12.2021 12:55 Ответить
Можна собі уявити як озброєна наша армія, якщо турецькі безпілотники є її найефективнішою зброєю, по словам цього генерала. Нам знов по 5 гривень доведеться всім народом збирати, бо з нашою владою раптом всі опинимося в Сибіру, як це вже було не раз. Доведеться замість снарядів відстрілюватися яйцями наших олігархів, які нажерли свої харі на цій війні.
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11.12.2021 15:09 Ответить
Основным оружием ВСУ должны стать крылатые и тактические ракеты отечественного производства , а не турецкие дроны , британские десантные катера или американские ПТРК пусть и хорошего качества
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11.12.2021 15:40 Ответить
Стопудово!
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11.12.2021 15:45 Ответить
турецкие дроны очень очень нужны. Их даже точечное применение деморализует кацапов, противопоставить они ничего не могут, а смерть боевых товарищей, прилетевшая "из ниоткуда", очень даже впечатляет
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11.12.2021 18:56 Ответить
Якщо згадати "непобедимую и легендарную", яка виконувала інтернаціональний борг в Афганістані, то поява там і використання "Стінгерів" привело до закінчення війни.І зразу ж були виведені всі війська з Афганістану. Правда тоді всі якось дуже дружненько засудили СРСР. І Олімпіаду бойкотували і "залізну завісу" швиденько почали відновлювати. З Україною зовсім по іншому...І Північний потік вже на виході, і Джавеліни тільки показали. Один Ердоган на всіх,в тому числі і на НАТО, забив ...
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11.12.2021 16:52 Ответить
Павлююююккк!!! Вы один раз пукнули и называете это использованием дронов?? Не рисуйте из себя клоуна. Использование дронов должно быть системным и постоянным. .....а не какая то разведка. У вас есть дроны для разведки, не втуляйте нам ересь.
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12.12.2021 09:05 Ответить
 
 