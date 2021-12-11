После применения Bayraktar войска РФ поняли, что безнаказанно дальше действовать не смогут. Сейчас эти дроны используются для разведки, – командующий ООС Павлюк

Дроны войск РФ в настоящее время являются одним из наиболее эффективных способов поражения.

Об этом командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал в комментарии изданию DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы вынуждены были применить Bayraktar, потому что, нивелируя Минские договоренности, противник применил артиллерию калибра 122 и 152 миллиметра и в течение 12 часов обстреливал наши позиции. После того, как у нас были погибшие и раненые, у нас не было времени подтягивать артиллерию, которая в нас была отведена. Было принято решение применить Bayraktar. Это было успешно сделано и противник понял, что безнаказанно он дальше действовать не сможет.

Он особо акцентировал внимание, что Bayraktar используют для разведки.

"Они используются, чтобы наблюдать за противником. Потому что им на все наши договоренности глубоко наплевать", – добавил Павлюк.

Говоря об использовании дронов войсками РФ, Павлюк отметил: "Сейчас это самое эффективное средство поражения. Если своевременно не найти способы борьбы с ними – это будет очень большая проблема. Это не уровень Bayraktar, это скорее самодельные устройства, на которых закрепляются боеприпасы – например, ВОГ (гранатометный боеприпас, аббревиатура от "Выстрел осколочный гранатометный". - Ред.) или переделанная мина, которую сбрасывают на позиции - очень эффективно, внезапно и точно".

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