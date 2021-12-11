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За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 25 человек, выявлено 1 203 новых случая заболевания, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 25 человек, выявлено 1 203 новых случая заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 1 203 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 312 674), зафиксировано 25 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7850).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке.

Так, заболели 668 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 427 мужчин в возрасте от 18 до 92 года, 63 девочки от 1 до 17 лет и 45 мальчиков от 1 до 17 лет.

Зафиксировано 25 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7850). В их числе: 12 женщин от 58 до 86 лет, 13 мужчин от 38 до 84 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 59 больных коронавирусом и 182 человека с подозрением на COVID-19 и пневмонию.

В то же время 4 788 преодолели коронавирус (в общей сложности 281 315).

Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (218), Оболонском (173) и в Днепровском (148).

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вчора друга поховав..прихватило серце..йшов на виписку а в віділені підхопив ковід..два дні і нема друга (((
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11.12.2021 11:43 Ответить
Кличко после мерства решил пойти работать в пресс центр минздрава ?
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11.12.2021 11:44 Ответить
А що поганого в тому, що мер інформує киян і застерігає від заражень 😠та берегтися !?
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11.12.2021 11:59 Ответить
Мер в першу чергу повинен інформувати киян скільки побудовано житла,де побудовано,ким побудовано,скільки від цього прийшло коштів в бюджет...Те саму дитячих садочків,ремонти вулиць,які плани в цьому плані...Каналізація,дахи,нові розвязки,мости,шляхопроводи...Цього ж він не говорить...А те,що говорить то є найлегше і найтупіше нагадування про себе...І то навіть не він робить...Просто віддано наказ певним службам і вони від його імені довбають нас тією ковідною статистикою...А він в той час кричить "будьмо гей" в теплій компаніі...
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11.12.2021 12:38 Ответить
 
 