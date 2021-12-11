За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 25 человек, выявлено 1 203 новых случая заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 1 203 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 312 674), зафиксировано 25 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7850).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке.

Так, заболели 668 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 427 мужчин в возрасте от 18 до 92 года, 63 девочки от 1 до 17 лет и 45 мальчиков от 1 до 17 лет.

Зафиксировано 25 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7850). В их числе: 12 женщин от 58 до 86 лет, 13 мужчин от 38 до 84 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 59 больных коронавирусом и 182 человека с подозрением на COVID-19 и пневмонию.

В то же время 4 788 преодолели коронавирус (в общей сложности 281 315).

Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (218), Оболонском (173) и в Днепровском (148).

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