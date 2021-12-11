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Призыв МИД РФ отозвать обещание о вступлении Украины и Грузии в НАТО – неприемлем, - внешнеполитическое ведомство Грузии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Призыв МИД РФ отозвать обещание о вступлении Украины и Грузии в НАТО – неприемлем, - внешнеполитическое ведомство Грузии

В Министерстве иностранных дел Грузии отреагировали на призыв РФ отозвать обещание о членстве Украины и Грузии в НАТО. Там назвали подобные требования неприемлемыми.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Грузии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Министерство иностранных дел считает неприемлемым заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации, согласно которому РФ считает необходимым дезавуировать решение бухарестского саммита 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО", - говорится в заявлении.

В грузинском МИД напомнили, что 3 апреля 2008 на саммите в Бухаресте лидеры стран-членов НАТО решили, что Грузия (и Украина) станут членами НАТО.

"Вышеупомянутое является чрезвычайно важным политическим решением, основанным на консенсусе, основанном на фундаментальном принципе международного права, согласно которому все государства имеют суверенное право выбирать свой собственный внешнеполитический курс", - говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что решение, принятое на саммите в Бухаресте, повторялось на всех саммитах НАТО, состоявшихся после 2008 года.

Так, в частности, в коммюнике, принятом на саммите НАТО в Брюсселе в 2021 году, отмечается, что союзники считают неприемлемым вмешательство любой третьей стороны в определение внешних приоритетов стран.

"Учитывая все вышеизложенное, любое заявление, сделанное третьей стороной о пересмотре решения Бухарестского саммита, которое противоречит основным принципам и нормам международного права, является неприемлемым для Министерства иностранных дел", - подчеркивают в сообщении.

В грузинском МИД отметили, что главным вызовом европейской и евроатлантической архитектуры безопасности сегодня являются действия Российской Федерации,

"Они (действия. – Ред.) проявляются в оккупации и аннексии территорий соседних суверенных стран, игнорировании основных принципов международного права и невыполнении обязательств", – добавляют в сообщении.

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Рашка вобще оборзела условия диктовать. Но США их послушают и ни нас, ни Грузию в НАТО не возьмут. А жаль
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11.12.2021 11:36 Ответить
НАТО це не тільки США.
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11.12.2021 11:39 Ответить
ну Франция, Италия, Венгирия, Нидерланды и Германия - тем более
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11.12.2021 11:56 Ответить
МИД России их психоз и шизофрения желание стать великой державой сыграют и уже сыграли с Россией злую шутку Путин тогда самолично подписал Бухаресте ряд документов в том числе о будущем членства Грузии и Украины в НАТО.. теперь попытка отмотать дезавуировать подписи РФ под документами Бухареста 2008 года поставят вопрос о дезавуировании всех ранее подписанных Россией Договоров Контрактов.. Россия на деле и так отказывается избирательно от признания и выполнения многих Договоров и норм международного права просто это послужит основание для санкций для России отключение банковских проводок и так далее.. а также по сути своими требования Россия дает пример Украине Грузии аннулировать ранее неугодные сегодня им договора с Россией.. и также по сути Россия рубит сук на котором сама же и сидит....
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11.12.2021 13:06 Ответить
Що значить "дипломатія".Культурно,вєжліво Але Послали ж!! Ще мені дуже подобається "дипломатичне" слово "Тролити"! Не те що в "ліхіє" 80-90роки.🤓
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11.12.2021 11:38 Ответить
Кремлёвский многоходов очник думал, что войны, развязываемые россией, и нападения на соседей проглотятся? Против гопников действенна только сила, а командная сила тем более.
Так что выбор в пользу НАТО уже даже не обсуждается.
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11.12.2021 11:43 Ответить
Да дайте уже ублюдку это обещание.
На обороте Будапештского меморандума, Договора о проливах...
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11.12.2021 11:56 Ответить
Когда уже эрефию начнут бить и лучше ногами.
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11.12.2021 13:00 Ответить
Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії. Треба ставити питання так : путлер має повернути Україні крим та донбас.Також путлер має вернути грузії абхазію , а молдові- придністровя. Та перш за все - вивести війська з цих територій.
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11.12.2021 13:11 Ответить
 
 