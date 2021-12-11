Призыв МИД РФ отозвать обещание о вступлении Украины и Грузии в НАТО – неприемлем, - внешнеполитическое ведомство Грузии

В Министерстве иностранных дел Грузии отреагировали на призыв РФ отозвать обещание о членстве Украины и Грузии в НАТО. Там назвали подобные требования неприемлемыми.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Грузии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Министерство иностранных дел считает неприемлемым заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации, согласно которому РФ считает необходимым дезавуировать решение бухарестского саммита 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО", - говорится в заявлении.

В грузинском МИД напомнили, что 3 апреля 2008 на саммите в Бухаресте лидеры стран-членов НАТО решили, что Грузия (и Украина) станут членами НАТО.

"Вышеупомянутое является чрезвычайно важным политическим решением, основанным на консенсусе, основанном на фундаментальном принципе международного права, согласно которому все государства имеют суверенное право выбирать свой собственный внешнеполитический курс", - говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что решение, принятое на саммите в Бухаресте, повторялось на всех саммитах НАТО, состоявшихся после 2008 года.

Так, в частности, в коммюнике, принятом на саммите НАТО в Брюсселе в 2021 году, отмечается, что союзники считают неприемлемым вмешательство любой третьей стороны в определение внешних приоритетов стран.

"Учитывая все вышеизложенное, любое заявление, сделанное третьей стороной о пересмотре решения Бухарестского саммита, которое противоречит основным принципам и нормам международного права, является неприемлемым для Министерства иностранных дел", - подчеркивают в сообщении.

В грузинском МИД отметили, что главным вызовом европейской и евроатлантической архитектуры безопасности сегодня являются действия Российской Федерации,

"Они (действия. – Ред.) проявляются в оккупации и аннексии территорий соседних суверенных стран, игнорировании основных принципов международного права и невыполнении обязательств", – добавляют в сообщении.

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