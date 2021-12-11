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Минские соглашения дают шанс на завершение войны на Донбассе мирным путем, - Павлюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Минские соглашения дают шанс на завершение войны на Донбассе мирным путем, - Павлюк

Для мирного урегулирования ситуации на Донбассе необходима политическая воля Кремля.

Об этом командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал в комментарии изданию DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Это пока единственный сдерживающий документ, который есть у Украины и который все-таки дает шанс на завершение этой войны мирным путем", - отметил он, отвечая на вопрос, являются ли Минские соглашения до сих пор актуальными?

По мнению Павлюка, переговорный процесс по Донбассу зависит от политической воли Кремля.

"Все зависит от команды из Кремля. Даже перед двусторонней встречей между Байденом и Путиным несколько дней не было применения оружия со стороны ОРДЛО. То есть они также контролируются. Дают команду – они ведут огонь, не дают команду – они не ведут огонь. Все зависит от средств, которые будут применены к России международным сообществом", - добавил командующий объединенными силами ВСУ.

Читайте также: Зеленский представил Байдену видение дальнейших шагов имплементации Минских договоренностей, - замглавы ОП Сибига
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Топ комментарии
+17
Закончить войну? Мирным путем? И ето говорит военный? Закончить войну можешь хоть сейчас. ***** предлогает тебе поднять белый флаг и капитулировать. Отдашь сво дом росийским чекистам а свою жену бурятам. А сам поедешь в Магадан лес валить. Вот типо так ты закончишь войну мирным путем.
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11.12.2021 11:56
+16
План простий! Беремо одного клоуна, обираємо його приЗедентом і пєрєстайом стрелять. І бінго! Побєда у вас в кармані. Залишилось тільки то все намазать на хлєб...
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11.12.2021 11:55
+11
Войну можно или выиграть или проиграть. А закончить войну ето называется склеить ласты и лечь жопой кверху
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11.12.2021 12:00
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Для мирного урегулювання ситуації на Донбасі необхідна політична воля Кремля. / Грызём кактус по-прежнему. Россия не является стороной конфликта на Донбассе. Мы никогда не согласимся с противоположным - Путин / Вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, обсуждаться с Украиной он не будет, - Песков
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11.12.2021 11:48 Ответить
Интересно узнать ваш план урегулирования, если конечно он есть. А то звездешь про кактус получается.
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11.12.2021 11:51 Ответить
План простий! Беремо одного клоуна, обираємо його приЗедентом і пєрєстайом стрелять. І бінго! Побєда у вас в кармані. Залишилось тільки то все намазать на хлєб...
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11.12.2021 11:55 Ответить
Нет не все! Ещё надо периодически «смотреть ему в глаза» вот тогда всё будет ОК!!!
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11.12.2021 12:05 Ответить
Не,в третий глаз-задний...
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11.12.2021 12:28 Ответить
В очко, а не в глаз!
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11.12.2021 15:10 Ответить
Кстати да, действительно хотелось бы от умников услышать их планы освобождения Донбасса и Крыма, а не вечный стон и жалкие попытки порофлить
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11.12.2021 11:59 Ответить
Нанять одного классного ниндзя- от него путлер не спрячется ни в каком бункере
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11.12.2021 12:01 Ответить
лучше Супермена!
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11.12.2021 12:10 Ответить
УСІ війни закінчувались виключно однаково - хтось досяг перемоги, а хтось отримав поразку, іншого НІКОЛИ не було, нема та й не буде. Хто що обирає - то вже інша справа.
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11.12.2021 12:26 Ответить
Хрюсский, читай мой план ниже...
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11.12.2021 12:33 Ответить
Объявить войну США и сдаться. Стоп. Это уже было в истории.
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11.12.2021 12:38 Ответить
Интересно узнать ваш план урегулирования, если конечно он есть. А то звездешь про кактус получается. /Другого выхода из вооруженного конфликта кроме как получить военную победу, нет и быть не может, - Наев. Все остальное болтовня, прикрывающая воровства и мародерство Украины правящим кодланом Коломойского, гражданина Израиля, военной союзницы Путина.
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11.12.2021 12:03 Ответить
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11.12.2021 12:28 Ответить
игогокович, план прост до невозможности. Эмбарго на углеводороды ,отключение от свифта и через год начнете заготавливать лебеду с ягелем ,денег на войнушки не будет от слова совсем ,дальше сами захрюкаете про мЫролюбство ...Отвечать не надо, козлина
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11.12.2021 12:32 Ответить
И когда наша страна объявит эмбарго России?
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11.12.2021 12:39 Ответить
Баран, Украина не может обьявить эмбарго ,это под силу только США с ЕС,а другие подтянутся автоматом...
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11.12.2021 20:22 Ответить
Конечно не может. Это ведь не страна. Я правильно тебя понял?
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12.12.2021 14:03 Ответить
Животное ,идешнах на полусогнутых не оглядываясь...
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12.12.2021 15:44 Ответить
Способ так себе...не очень, особенно на фоне энергетического кризиса, когда даже США, раскупорили свои неприкосновенные запасы. при том, что Китай совсем и не собирается блюсти эмбарго. А цены на газ какие станут? А Сфифт, то просто автоматизированная система денежных переводов, то некоторые проблемы для бухгалтеров. Так же при отключении СВИФТа, не будет причин держаться за доллар при взаиморасчетах, что для Штатов совсем не выгодно. Мой прогноз, ничего для рашки не изменится, что и подтверждается последними переговорами с Байденом. Сговорились, что ни рашка ни НАТО не лезут в Украину.
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11.12.2021 13:39 Ответить
Никакого энергетического кризиса нет и в помине , русня путем ограничения поставки газа в ЕС подняла цены на хаз, но этот пузырь скоро лопнет за счет альтернативных поставщиков . Ватный длбб,ты процитировал вофку *****,когда он перданул ,что нефть продается за доллары, если упадет спрос на нефть, то и упадет спрос на доллары . Ты редкостный заповедный махровый длбб ,отвечать не надо ...
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11.12.2021 20:30 Ответить
Я думал, у кого гугл, есть, тому ума не надо. А оно вона как. Ты всё таки попробуй сам найти сведения о объёмах поставок газа газпромом по годам. Удивишься рекордам 2021. И, что ты там за пропорции с нефтью мне приписываешь?
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11.12.2021 22:03 Ответить
Ему не надо думать, он собирается вешать москалей, но когда москали придут, то жопу свою подставит. Хотя даже и не москалям, а кто придет руководить им.
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13.12.2021 16:48 Ответить
Мінські угоди ,це патова ситуація !!! Позиції сторін кардинально протилежні !!)))
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11.12.2021 11:49 Ответить
Если нет серьезной крови, а минские здесь сдерживающий фактор, и то хорошо. Армия Украины становится лучше с каждым годом.
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11.12.2021 11:54 Ответить
Не з зеленою пліснявою ,яка нищить все набуте Україною на шляху євроінтеграції ,в т. ч. і обороноздатність України !!!)))
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11.12.2021 12:00 Ответить
что значит "нет серьезной крови"? для вас нет, по-вашему, серьезного погибшего? как так можно разссуждать???
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11.12.2021 12:32 Ответить
Про що домовлятися з параноїдальним шизофреніком ???)))
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11.12.2021 11:51 Ответить
Чемодан-Вокзал-РАБссия и солнечный Магадан...
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11.12.2021 11:52 Ответить
Ты проспался после смены?
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11.12.2021 12:40 Ответить
https://youtu.be/uDOnUFjnoR8...Валентина Матвиенко о войне которую она объявила Украине на заседании совета Федерации РАБссии 1 марта 2014 года...
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11.12.2021 11:54 Ответить
Закончить войну? Мирным путем? И ето говорит военный? Закончить войну можешь хоть сейчас. ***** предлогает тебе поднять белый флаг и капитулировать. Отдашь сво дом росийским чекистам а свою жену бурятам. А сам поедешь в Магадан лес валить. Вот типо так ты закончишь войну мирным путем.
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11.12.2021 11:56 Ответить
Видать этого «военного» тоже зельц выдвигал? Или они все уже установки от ермака получили что говорить и как правильно под путлера ложится?
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11.12.2021 12:14 Ответить
Він просто й*нутий.
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11.12.2021 12:38 Ответить
Вся зелёная мразь проводит линию на капитуляцию.
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11.12.2021 11:57 Ответить
Зелена пліснява послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!))
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11.12.2021 12:01 Ответить
Войну можно или выиграть или проиграть. А закончить войну ето называется склеить ласты и лечь жопой кверху
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11.12.2021 12:00 Ответить
Так це та сакральна поза, в якій найзручніше буде "зробити ЇХ разом".😁
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11.12.2021 12:02 Ответить
А шо вы все так возбудились? Кто сказал что Минские угоды это догма? Возможны варианты и изменение пунктов этой угоды. И ничего не случится. Вспомните Будапештский меморандум и то как нас украинцев на.бали. И ничего, кроме «озабоченности» дальше пустота и словоблудие…. Вот так и с минском ! Воевать надо или стену строить. Все остальное - словесный онанизм
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11.12.2021 12:11 Ответить
Представьте что ета гнида ходит по окопам и рассказывает солдатам что нужно закончить войну и сесть за один стол с врагом. Да в 2014 добробаты ету сволочь предательскую расстреляли бы на месте. Какие минские соглашения? МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ НЕ ПРЕДПОЛАГАЮТ ВОЗВРАЩЕНИЯ КРЫМА И ДАМБАСА ПОД КОНТРОЛЬ УКРАИНЫ, Тоесть Павлюк просто предлогает отказаться от нашей земли, наши домов и наших людей находящихся уже 7 лет под окупацией и просто капитулировать. Вот чтобы к етому предателю пришел доктор и сказал, давайте закончим тебя лечить и просто поговорим.
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11.12.2021 12:12 Ответить
ЗЕшобла - капитулянты
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11.12.2021 12:20 Ответить
Так буде виглядати кінець війни на донбасі і повернення Криму.
Іншого, реального шляху ще ніхто не придумав. Все інше локшина на вуха 73%вому наріду, малоросам і гаварящім, або як їх називають хахли лаптєногі.

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11.12.2021 12:22 Ответить
И ещё - а кто меня убедит что нам нужен мирный (с миром установленном согласно пунктов минских угод) бамбас с руководством назначенным путлером с его рашистским укладом жизни с его предателями с его разбитой и раскизженой рашистами инфраструктурой и экономикой??? Это что будет своеобразный второй опзж мертвечука и Бойко или пятая колона куйла? И что -это очень нужно Украине??? Я понимаю кто закричит у меня там мама… я отвечу забери маму к себе, всеравно там жизни долго уже не будет. Ну какие мнения?
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11.12.2021 12:24 Ответить
мнєніє одне: чому це російською?
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11.12.2021 17:15 Ответить
А шо не зрозумілого? Нехай кацапи теж читають!!! Особливої таємниці тут не бачу….
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11.12.2021 17:22 Ответить
Зараз ці угоди нічого не дадуть, бо свинособаці похєр на них
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11.12.2021 12:25 Ответить
так уже восьмой год эти шансы
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11.12.2021 12:26 Ответить
Разговоры о мирном решении могут вести политики и дипломаты. Когда военные берутся за "мирные решения" выходит сдача территорий, например Крыма.
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11.12.2021 12:41 Ответить
Будапештский Меморандум, который подписали первые лица трёх стран - не дал никаких шансов и гарантий...
сраная бумажка, подписанная террористами в присутствии свидетеля от их кремлёвского предводителя - даёт шанс ?..
не смешите наши Джавелины !
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11.12.2021 12:46 Ответить
Что за ересь? Какая победа мирным путём?
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11.12.2021 12:47 Ответить
Я вот не пойму. МИР он вообще возможен только комплексный.. А не на отдельных участках границы ( фронта). Таким не бывает даже перемирия. А в таком случае как можно отдельно рассматривать вопрос по ОРДЛО и Крыму. С чего начинали с того нужно и начинать завершать, т.е. с Крыма.
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11.12.2021 13:16 Ответить
Это этот колхозник не даёт нашим солдатам отметки делать? Зельц знает кого начальниками ставить…
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11.12.2021 15:52 Ответить
Куча добоё....в с подачи редактора новостей так и не проняла, ЧТО сказал генерал. А он сказал что мирное завершение войны возможно если Масква даст соответствующую команду.
ЕСЛИ.
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11.12.2021 14:23 Ответить
не дають. закінчення війни мирним шляхом можливо лише в разі розпаду цієї бандитьської маліни після підриву усіх їхніх бомб у їхніх же шахтах. А вони на таке здатні, аби водку не перестали виробляти
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11.12.2021 14:48 Ответить
Надо вместо камуфляжа надеть розовую балетную пачку. Не генерал, а перепуганная гимназистка.
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11.12.2021 14:57 Ответить
Война кончается ПОБЕДОЙ. Только чьей - нашей или вражеской - зависит от нашей правоты и решимости.
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11.12.2021 15:01 Ответить
Вот и генералы ВСУ уже "позеленели"..О "мирном" пути завершения войны можно рассуждать дипломатам,но только не военным..
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11.12.2021 15:07 Ответить
Гнать на хер таких генералов нужно, с такими генералами воевать нельзя.
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11.12.2021 15:27 Ответить
Этот большой воинский начальник никак не поймёт что никаких замирений со стороны путлера нам не будет. Им же выгодно чтобы этот лугандон был источником конфликта и из за него нас не принимали в НАТО. Это очень надолго если не навсегда. Устав НАТО пока не переделали, а там написано что если есть конфликт с соседями то никто вас не примет. Стыдно военоначальнику об этом не знать! Поэтому решение всеравно принимать нужно - или воюем или отрезаем эту раковую опухоль или стаем на колени отказываемся от членства в НАТО, бер5м назад лугандон на рашистских условиях и все дружно сосём у путлера. Видимо этот генерал хочет последнего?
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11.12.2021 15:50 Ответить
что то я совсем запутался! что фанатов их солнцеликого "гетьмана" не устраивает? что порошенка подписал эту позорную бумажку? или, что ее хоть как то пытаются выполнять военные???
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11.12.2021 17:11 Ответить
чого хоче кремль, але навряд отримає, м'яко кажучи https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html
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11.12.2021 18:26 Ответить
 
 