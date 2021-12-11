Минские соглашения дают шанс на завершение войны на Донбассе мирным путем, - Павлюк
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Для мирного урегулирования ситуации на Донбассе необходима политическая воля Кремля.
Об этом командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал в комментарии изданию DW, информирует Цензор.НЕТ.
"Это пока единственный сдерживающий документ, который есть у Украины и который все-таки дает шанс на завершение этой войны мирным путем", - отметил он, отвечая на вопрос, являются ли Минские соглашения до сих пор актуальными?
По мнению Павлюка, переговорный процесс по Донбассу зависит от политической воли Кремля.
"Все зависит от команды из Кремля. Даже перед двусторонней встречей между Байденом и Путиным несколько дней не было применения оружия со стороны ОРДЛО. То есть они также контролируются. Дают команду – они ведут огонь, не дают команду – они не ведут огонь. Все зависит от средств, которые будут применены к России международным сообществом", - добавил командующий объединенными силами ВСУ.
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Іншого, реального шляху ще ніхто не придумав. Все інше локшина на вуха 73%вому наріду, малоросам і гаварящім, або як їх називають хахли лаптєногі.
сраная бумажка, подписанная террористами в присутствии свидетеля от их кремлёвского предводителя - даёт шанс ?..
не смешите наши Джавелины !
ЕСЛИ.