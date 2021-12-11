Единственная эффективная стратегия сдерживания России – это комплексные меры, которые уже реализуются нами и партнерами, – Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Дмитрий Кулеба рассказал, что единственная эффективная стратегия сдерживания России состоит из трех частей. Речь идет о применении комплексного пакета в отношении страны-агрессоры.
Глава МИД Украины Кулеба раскрыл детали в интервью американскому изданию Foreign Affair, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
Политик подчеркнул, что Украина и ее партнеры активно работают над этим.
"Единственная эффективная стратегия – это применение комплексного пакета сдерживания России, который Украина и партнеры сейчас реализуют", - рассказал Кулеба.
Что предполагают эти 3 элемента. Первый – отправить четкие политические сигналы Кремлю, что Украина – часть Запада. В будущем она вступит в ЕС и НАТО. Суверенитет и территориальная целостность Украины могут быть предметом переговоров. Второй – показать России, с какими последствиями она может столкнуться, если вторгнется в Украину. Разрабатывая санкции сейчас, позже можно избежать необходимости вводить их. Третий – углубление военно-технического сотрудничества со странами Запада. Украина имеет сильные войска, однако для укрепления обороны нужно больше оружия.
Политик отметил, что цель Украины – получить "мир через силу". По словам политика, США и союзники из Европы должны говорить с Владимиром Путиным и выиграть для Украины время. Между тем Украина укрепится настолько, что у России просто не будет возможного военного варианта для вторжения.
Пожалуйста, подождите...
Про це Петро Порошенко розповів в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".
"На питання "Чи буде війна?" відповідь така: "Ніхто не знає". В першу чергу не знає Путін", - зауважив п'ятий президент. Він також додав, що Володимир Путін піде війною на Україну тільки тоді, коли відчує, що зможе перемогти. Путіна зупинять дві речі: об'єднана позиція світу та потужність української армії. Саме це, за словами Порошенка, є підвищенням ціни, яку Путін точно заплатить у випадку безвідповідального продовження атаки на Україну.
"До речі, тут сперечаються, чи нападе Путін на Україну, чи ні. Але Путін напав на Україну ще у 2014 році", - наголосив Порошенко.
П'ятий президент зауважив, що тоді, сім років тому теж ніхто не вірив, що це можливо. Порошенко зауважив, що Путін зараз має вкрай низький рейтинг симпатій серед українців - Україна дуже змінилася за останні роки.
Зупинить Путіна, за словами Порошенка, не лише об'єднання українських військових сил і решти країни, а й прийняття країни світом. П'ятий президент зауважив, що Путін шляхом міграційної кризи чи втручання у вибори може впливати на Європу та світ.
Він нагадав, що Путін добивався зустрічі з американським лідером (і думає, що зумів це зробити), сертифікації газопроводу (і переконаний, що його сертифікують), зупинки євроатлантичного альянсу (і думає, що це поставили на паузу) та добивався легалізації аншлюсу Білоусі - і через Білорусь почалася міграційна криза. І Путін думав, що цього разу все також доб'ється - але прорахувався.
А можливість перемоги, лише в праці на посилення санкцій та посиленні ВСУ, а не у намаганні лизнути дупу #уйлу…
очідупу путіну.
Зеленський готовий до прямих перемовин із Путіним. Ми за мирне врегулювання конфлікту на Донбасі, - заступник голови ОП Сибіга