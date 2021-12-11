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Всемирный Банк (434) коронавирус (17041)

Всемирный банк выделил Украине 150 млн долларов на борьбу с COVID

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Всемирный банк выделил Украине 150 млн долларов на борьбу с COVID

Всемирный банк одобрил выделение Украине 150 миллионов долларов. Денежные средства направили на помощь в борьбе с коронавирусом, в частности на закупку вакцин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу банка.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование в размере 150 миллионов долларов США для проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине". Эти средства помогут предотвращать, выявлять и реагировать на угрозы, вызванные пандемией COVID-19, а также укрепить систему здравоохранения Украины", - говорится в релизе.

Указано, что 120 миллионов долларов дополнительного финансирования помогут правительству Украины закупить 16,5 миллиона доз вакцин, которых достаточно для вакцинации около 20% населения.

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Вместе с тем указано, что закупка также позволит 10 миллионам человек из приоритетных групп населения получить полную вакцинацию против COVID-19.

Остальные 30 миллионов долларов США будут направлены на финансирование других аспектов развертывания компании по вакцинации: информационные технологии, коммуникация с общественностью, усиление возможности, а также закупка оборудования для обеспечения холодовой цепи и управления отходами.

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Топ комментарии
+7
Прекрасно, можна буде пару км дороги зробити
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11.12.2021 12:05
+6
"Велике крадівництво "триває ,на пилораму черговий лісоматеріал підвезли !!!)))
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11.12.2021 12:08
+5
А вздовж доріг дерева насаджати ,ляпота !!!)))
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11.12.2021 12:09
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Уря--а-а-а-а- !

Асвальту купимо !
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11.12.2021 12:28 Ответить
Прекрасно, можна буде пару км дороги зробити
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11.12.2021 12:05 Ответить
А вздовж доріг дерева насаджати ,ляпота !!!)))
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11.12.2021 12:09 Ответить
Будет где повесить москаля!
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11.12.2021 12:30 Ответить
А вздовж доріг ковідні покійники стоять... через кожні 2 метра
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11.12.2021 12:30 Ответить
...до нового таємного аеропорту і з......сь з країни...
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11.12.2021 12:19 Ответить
"Велике крадівництво "триває ,на пилораму черговий лісоматеріал підвезли !!!)))
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11.12.2021 12:08 Ответить
Растворимый кофе привезли на базу,
презли на базу - растворилось сразу !!! 😄🤣😭
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11.12.2021 12:22 Ответить
Как можно поголовно корумпированной стране давать живые деньги ??????? Идиотизм !
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11.12.2021 12:25 Ответить
Досить кормити зеупоротих.
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11.12.2021 12:26 Ответить
Зря. Клоуны и эту помощь разворуют.
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11.12.2021 12:28 Ответить
Ще стільки доріг побудуємо!!! І ще мільярд дерев посадимо, та віртуальну вакцинацію проведем!! Велике ....

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11.12.2021 12:32 Ответить
На праздничные корпоративы слугам хватит.
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11.12.2021 12:56 Ответить
Остальные 30 миллионов долларов США будут направлены на финансирование других аспектов разворовывания компании по вакцинации
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11.12.2021 13:00 Ответить
Сейчас бубочка вбухает эти 150млн в дороги, а ковидные больные пускай сдыхают. Бабы еще нарожают
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11.12.2021 13:15 Ответить
На куракодизацию простонародья.
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11.12.2021 13:22 Ответить
Львівській інфекційній лікарні на половину урізали фінансування

Адвокатка Галина Янко припускає, що через земельну ділянку.

Фінансування Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні скорочують майже наполовину. Про це повідомила адвокатка, членкиня Громадської ради при УСБУ у Львівській області Галина Янко, передає "Еспресо.Захід".

"Після виписки мами з Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, де лікувала ковід і його наслідки, я два тижні збираю інформацію, котрою поділилися ще в лікарі лікарні. Вони просто шоковані від того, як з ними збирається вчинити держава. Так ось, на наступний рік, тобто 2022, держава в особі НСЗУ просто кидає лікарню, лікарів, обслуговуючий персонал, а головне - це пацієнтів!!!! напризволяще, бо скоротила фінансування майже наполовину, не врахувавши пролікованих на ковід у 2020-2021 роках", - написала Галина Янко
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11.12.2021 14:56 Ответить
Пандемія триватиме стільки , скільки виділятимуть гроші на боротьбу з нею
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11.12.2021 16:58 Ответить
Какая ж радость для наших корупционеров !!!
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11.12.2021 19:00 Ответить
Как можно этому шлюшко и ко-дле давать деньги? Они их разворуют..
Может это откат от кураторов для шлюшко, за геноцид украинцев, прикрытый лжепандемией..
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11.12.2021 19:55 Ответить
 
 