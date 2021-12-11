Всемирный банк выделил Украине 150 млн долларов на борьбу с COVID
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Всемирный банк одобрил выделение Украине 150 миллионов долларов. Денежные средства направили на помощь в борьбе с коронавирусом, в частности на закупку вакцин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу банка.
"Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование в размере 150 миллионов долларов США для проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине". Эти средства помогут предотвращать, выявлять и реагировать на угрозы, вызванные пандемией COVID-19, а также укрепить систему здравоохранения Украины", - говорится в релизе.
Указано, что 120 миллионов долларов дополнительного финансирования помогут правительству Украины закупить 16,5 миллиона доз вакцин, которых достаточно для вакцинации около 20% населения.
Вместе с тем указано, что закупка также позволит 10 миллионам человек из приоритетных групп населения получить полную вакцинацию против COVID-19.
Остальные 30 миллионов долларов США будут направлены на финансирование других аспектов развертывания компании по вакцинации: информационные технологии, коммуникация с общественностью, усиление возможности, а также закупка оборудования для обеспечения холодовой цепи и управления отходами.
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Асвальту купимо !
презли на базу - растворилось сразу !!! 😄🤣😭
Адвокатка Галина Янко припускає, що через земельну ділянку.
Фінансування Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні скорочують майже наполовину. Про це повідомила адвокатка, членкиня Громадської ради при УСБУ у Львівській області Галина Янко, передає "Еспресо.Захід".
"Після виписки мами з Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, де лікувала ковід і його наслідки, я два тижні збираю інформацію, котрою поділилися ще в лікарі лікарні. Вони просто шоковані від того, як з ними збирається вчинити держава. Так ось, на наступний рік, тобто 2022, держава в особі НСЗУ просто кидає лікарню, лікарів, обслуговуючий персонал, а головне - це пацієнтів!!!! напризволяще, бо скоротила фінансування майже наполовину, не врахувавши пролікованих на ковід у 2020-2021 роках", - написала Галина Янко
Может это откат от кураторов для шлюшко, за геноцид украинцев, прикрытый лжепандемией..